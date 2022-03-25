CRM do świadomegobudowania relacji z klientami
Usługa, która pomaga budować relacje z każdym klientem i tworzyć pełny proces sprzedaży.
Wykorzystaj wszystkie możliwości
Z nami możesz monitorować transakcje na każdym etapie sprzedaży, zapisywać kluczowe szczegóły dotyczące każdej sprawy lub partnera i budować pipeline sprzedażowy dopasowany do Ciebie.
Odbieraj i zarządzaj zamówieniami
Przechowujemy wszystkie zapytania ze strony w jednym miejscu, gdzie możesz dodawać tagi, podglądać płatności, zmieniać statusy, pisać komentarze i robić dużo więcej.
- Elastyczne lejki sprzedaży
- Dostosuj wszystkie etapy, przez które przechodzi zamówienie — od złożenia po zbieranie opinii po dostawie.
- Linki do płatności
- Podłącz systemy płatności i generuj klientom linki do płatności online.
- Automatyzacje
- Włącz automatyczne działania, aby oszczędzać czas.
Proste zarządzanie kontaktami
Klienci to najważniejsza wartość Twojego biznesu. Zbieraj informacje, oznaczaj tagami, segmentuj i dodawaj filtry. Z 🌱kvitly kontakty łatwo przechowujesz, zarządzasz nimi i eksportujesz.
Dostępne dla wszystkich produktów 🌱kvitly
To już jest! Możesz używać tych usług z dowolnym produktem 🌱kvitly.
Strony internetowe
Wielostronicowe witryny dla każdego biznesu, aby pokazać się światu.
Strony docelowe
Jednostronicowe witryny do aktywnej sprzedaży i promocji, zaprojektowane pod wysoką konwersję.
Sklep internetowy
W pełni funkcjonalne sklepy z katalogiem, koszykiem, kartami produktów i zarządzaniem zamówieniami.
