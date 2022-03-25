CRM do świadomegobudowania relacji z klientami

Usługa, która pomaga budować relacje z każdym klientem i tworzyć pełny proces sprzedaży.

Wykorzystaj wszystkie możliwości

Z nami możesz monitorować transakcje na każdym etapie sprzedaży, zapisywać kluczowe szczegóły dotyczące każdej sprawy lub partnera i budować pipeline sprzedażowy dopasowany do Ciebie.

Odbieraj i zarządzaj zamówieniami

Przechowujemy wszystkie zapytania ze strony w jednym miejscu, gdzie możesz dodawać tagi, podglądać płatności, zmieniać statusy, pisać komentarze i robić dużo więcej.

Elastyczne lejki sprzedaży
Dostosuj wszystkie etapy, przez które przechodzi zamówienie — od złożenia po zbieranie opinii po dostawie.
Linki do płatności
Podłącz systemy płatności i generuj klientom linki do płatności online.
Automatyzacje
Włącz automatyczne działania, aby oszczędzać czas.

Proste zarządzanie kontaktami

Klienci to najważniejsza wartość Twojego biznesu. Zbieraj informacje, oznaczaj tagami, segmentuj i dodawaj filtry. Z 🌱kvitly kontakty łatwo przechowujesz, zarządzasz nimi i eksportujesz.

Dostępne dla wszystkich produktów 🌱kvitly

To już jest! Możesz używać tych usług z dowolnym produktem 🌱kvitly.

Strony internetowe

Wielostronicowe witryny dla każdego biznesu, aby pokazać się światu.

Więcej o stronach 

Strony docelowe

Jednostronicowe witryny do aktywnej sprzedaży i promocji, zaprojektowane pod wysoką konwersję.

Więcej o stronach docelowych 

Sklep internetowy

W pełni funkcjonalne sklepy z katalogiem, koszykiem, kartami produktów i zarządzaniem zamówieniami.

Więcej o sklepie internetowym 

