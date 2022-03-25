Twój biznes, uproszczony z asystentem opartym na AI
To platforma zaprojektowana z myślą o soloprzedsiębiorcach, freelancerach i małych firmach. Stawiamy na personalizację i prostotę — abyś mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne.
Zmienia sposób, w jaki zaczynasz biznes
Niezależnie od tego, czy budujesz obecność online, rozwijasz bazę klientów, czy zarządzasz codzienną operacją, 🌱kvitly sprawia, że zawsze jesteś o krok do przodu.
Odblokuj wzrost dzięki inteligentnym narzędziom
Zyskaj dostęp do zestawu nowoczesnych funkcji AI wykraczających poza tradycyjne rozwiązania. Traktuj 🌱kvitly jak partnera, który pomaga zrobić więcej, stresować się mniej i rosnąć szybciej.
- Najwyższy poziom wsparcia
- Nasz asystent AI pomoże, doradzi i odpowie na Twoje pytania. Zawsze.
- Zbuduj stronę w kilka minut
- Natychmiast twórz strony przygotowane przez AI, unikalnie dopasowane do Twojej niszy.
- Marketing bez komplikacji
- Korzystaj z postów do social mediów i pomysłów promocyjnych, by zwiększać widoczność.
- Spersonalizowane pomysły na wzrost
- Praktyczne porady oparte na AI, zaprojektowane specjalnie dla Ciebie.
Wszystko do obecności cyfrowej
Twórz samodzielnie jednostronicowe witryny albo pełne strony i sklepy w kilka minut. Pozyskuj leady i przyjmuj płatności. Mierz wyniki dzięki wbudowanej lub zintegrowanej analityce.
- Wizualny kreator strony
- Prosty, wizualny system do zarządzania wyglądem i treścią strony.
- Narzędzia e-commerce
- Zarządzaj sklepem, produktami, płatnościami i zamówieniami — wszystko w jednej usłudze.
- Przyjmuj płatności online
- Integruj się z usługami płatniczymi, aby otrzymywać pieniądze natychmiast i bezpiecznie.
- Zarządzanie klientami
- Pozyskuj leady, wysyłaj e-maile i kontroluj płatności — wszystko w jednym miejscu.
Rozwiązania na każdą potrzebę
Potrzebujesz więcej? A może korzystasz już z innej usługi? Żaden problem — najpewniej mamy z nią integrację! Strony na 🌱kvitly łatwo połączysz z dziesiątkami innych usług: Google Docs, czaty live, pop-upy itd. Użyj tego wszystkiego, by zbudować dokładnie to, czego potrzebujesz.
Co wyróżnia 🌱kvitly?
Kilka rzeczy zaprojektowanych, by wspierać Cię na każdym etapie biznesowej drogi.
Pierwszy w swoim rodzaju
- 🌱kvitly to jedyny taki biznesowy sidekick. To nie tylko narzędzie — to współpracownik dopasowany do Twojego sukcesu.
Stworzone dla ludzi
- Niezależnie od tego, czy jesteś techniczny, czy nie — przyjazny i intuicyjny design sprawia, że każdy może korzystać pewnie.
Moc all-in-one
- Zarządzaj stroną, marketingiem, CRM i strategiami wzrostu płynnie w jednym miejscu.
Głęboka personalizacja
- 🌱kvitly dopasowuje się do Twoich potrzeb, tworząc projekty i treści, które trafiają prosto do odbiorców.
Jak to działa
Tylko kilka kroków! Nadal masz pytania? Napisz do nas, a na pewno wszystko wyjaśnimy.
- Krok 1: Podziel się swoją wizją
- Każdy wielki biznes zaczyna się od marzenia. Opowiedz nam o rodzaju działalności, celach i wizji, która Cię napędza. AI 🌱kvitly dokładnie przeanalizuje Twoje potrzeby i aspiracje, by stworzyć rozwiązanie tylko dla Ciebie i dać najlepszy możliwy start.
- Krok 2: Uruchom swoją stronę
- Tworzenie obecności online nigdy nie było tak proste. W kilku kliknięciach zbudujemy nowoczesną, profesjonalną stronę dopasowaną do Twojej marki. Bez kodowania i zgadywania — tylko gotowa do startu witryna, która robi wrażenie i konwertuje odbiorców.
- Krok 3: Pozyskuj i zarządzaj klientami
- Wejdź na ścieżkę wzrostu z pewnością. Od spersonalizowanych kampanii marketingowych i angażujących postów w mediach społecznościowych po narzędzia upraszczające CRM — 🌱kvitly daje Ci wszystko, by budować wartościowe relacje i rozwijać bazę klientów bez wysiłku.
- Krok 4: Obserwuj, jak biznes kwitnie
- Napędzaj biznes inteligentnymi strategiami opartymi na danych. Korzystaj z lokalnych insightów, odkrywaj niewykorzystane szanse i pozwól 🌱kvitly prowadzić Cię przez strategiczne działania, by rozszerzać obecność we wszystkich kanałach.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!