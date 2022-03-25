Integracje
Łącz wszystkie elementy biznesu
W kilka kliknięć podłącz dowolną usługę z naszej kolekcji integracji i zbuduj proces idealny dla Ciebie i Twoich klientów. Płatności online, automatyczny eksport zamówień do usług zewnętrznych, narzędzia analityczne i marketingowe i wiele więcej — Twój biznes na 🌱kvitly może to wszystko!
Webhook
Webhook to technologia powiadamiania zewnętrznych usług o zamówieniach na Twojej stronie. Tutaj możesz podać adres URL do odbierania wiadomości, a zamówienia ze strony mogą być przekazywane do systemu, którego już używasz. To świetne rozwiązanie, gdy nie mamy bezpośredniej integracji z potrzebną usługą.
Google Sheets
Skonfiguruj przekazywanie danych zamówień ze strony bezpośrednio do Google Sheets. Tam możesz je edytować i pracować nad nimi wspólnie z zespołem z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Zapier
Zapier pozwala automatyzować codzienne zadania dzięki integracjom z różnymi usługami online. Możesz skonfigurować wysyłanie zdarzeń ze strony do Zapier przez adres webhook, a następnie określić, co ma się dziać po odebraniu danych zdarzenia.
Yandex.Metrika
Yandex.Metrika to bezpłatna usługa analityczna do oceny ruchu na stronie, konwersji i analizy zachowań użytkowników.
Meta pixel
Meta Pixel to narzędzie do mierzenia skuteczności reklam i budowania grup odbiorców do retargetingu na Facebooku, Messengerze i Instagramie. Można je także wykorzystać do analizy aktywności użytkowników na Twojej stronie.
Eksport do Google Merchant
W Google Merchant Center sprzedawcy mogą dodawać informacje o produktach i sklepach. Te oferty są dostępne w różnych usługach Google. Tutaj możesz włączyć automatyczne generowanie pliku do eksportu produktów do platform marketplace.
Google Analytics
Google Analytics to bezpłatna usługa Google do zbierania szczegółowych statystyk aktywności odwiedzających Twoją stronę. System przetwarza dane ze strony i tworzy raporty o wizytach, konwersjach, geolokalizacji, dostawcy internetu, źródłach ruchu, systemie operacyjnym i innych parametrach.
JivoChat
JivoChat umożliwia rozmowę online z odwiedzającymi stronę. To może zwiększyć skuteczność witryny i sprzedaż bez dodatkowych inwestycji w reklamę.
Tidio
Tidio to platforma livechat i chatbotów. Bot oparty na AI odpowiada nawet na 70% zapytań klientów bez udziału człowieka. Pomoże Ci konwertować leady, zapewniać wsparcie i zwiększać przychody.
chatra
Dzięki Chatra możesz komunikować się z odwiedzającymi stronę na czacie w czasie rzeczywistym lub przez komunikatory offline. Usługa pozwala też zebrać różne kanały komunikacji w jednym miejscu i skonfigurować chatboty.
Czat dla Bitrix24
Jeśli korzystasz z CRM Bitrix24, możesz komunikować się z odwiedzającymi stronę w czasie rzeczywistym bezpośrednio w interfejsie Bitrix.
Telegram
Dodaj naszego bota do czatów prywatnych lub grupowych i otrzymuj powiadomienia o zamówieniach ze strony w Telegramie.
CallPage
CallPage to widget na stronę, który pomaga odwiedzającym połączyć się z Tobą przez bezpłatne połączenie w ciągu 28 sekund. Dodatkowo widget CallPage pozwala firmie oddzwaniać do odwiedzających, aby pozyskiwać więcej leadów.
Yandex.Webmaster
Usługa Yandex dla webmasterów oferuje narzędzia do oceny indeksowania strony i dostosowywania opisu witryny w wynikach wyszukiwania Yandex. Pozwala też informować Yandex o nowych i usuniętych stronach.
Bing Webmaster Tools
Narzędzia Bing Webmaster Tools pozwalają poprawić widoczność strony w wyszukiwarce Bing oraz uzyskać bezpłatne raporty, narzędzia i zasoby wspierające indeksowanie.
Twoja strona w Pinterest
Po potwierdzeniu własności domeny w Pinterest zdjęcie profilowe Twojej firmy pojawi się na wszystkich pinezkach. Otrzymasz też dostęp do analityki pinezek publikowanych z Twojej strony oraz tych tworzonych przez inne osoby na Twojej stronie.
Google Search Console
Google Search Console to bezpłatna usługa, która pozwala sprawdzić, jak strona jest prezentowana w Google Search, i ją optymalizować.
Weryfikacja domeny Meta
Weryfikacja domeny pozwala potwierdzić prawa do domeny i kontrolować uprawnienia do jej używania w linkach oraz treściach promocyjnych w usługach Meta (Facebook i Instagram).
Google Workspace
Jeśli chcesz korzystać z firmowej poczty od Google, możesz tutaj zweryfikować własność domeny, aby mieć adresy takie jak `@your.domain` i korzystać ze wszystkich funkcji Google Workspace.
Google Tag Manager
Google Tag Manager to bezpłatne narzędzie do zarządzania tagami JavaScript i HTML na stronie bez udziału deweloperów. Po konfiguracji integracji możesz dodawać dowolne usługi i nowe skrypty przez interfejs Google Tag Manager.
Remarketing Google
Dzięki remarketingowi możesz wyświetlać reklamy Google Adwords użytkownikom, którzy odwiedzili Twoją stronę.
Zoho
Korzystaj z pełnego zestawu narzędzi i aplikacji Zoho dla biznesu — od poczty po systemy automatyzacji procesów.
Mailchimp
Mailchimp to platforma do automatyzacji e-mail marketingu. Integracja pozwala przesyłać adresy e-mail zebrane na stronie bezpośrednio do Mailchimp oraz wysyłać tam wiadomości triggerowane i tworzyć kampanie e-mail.
GetResponse
GetResponse to zintegrowana platforma do newsletterów i automatyzacji marketingu. Dzięki integracji możesz budować odbiorców w GetResponse, przesyłając tam informacje o zamówieniach.
SendGrid
SendGrid to usługa automatyzacji wysyłki e-maili. Dzięki szablonom i automatyzacjom możesz wysyłać aktualizacje zamówień do siebie lub swoich klientów.
Subskrypcja SendGrid
SendGrid to usługa e-mail marketingu. Dzięki tej integracji możesz skonfigurować budowanie list mailingowych w SendGrid, aby później używać ich w kampaniach e-mail.
BDOW! widgets
Usługa BDOW! oferuje dziesiątki widgetów na stronę — od prostych przycisków udostępniania po zaawansowaną analitykę z mapami cieplnymi.
PayPal
PayPal to jeden z największych systemów płatności online na świecie. Integracja pozwala przyjmować płatności na stronie przez PayPal.
Stripe
Stripe to usługa płatnicza do obsługi płatności online w ponad 25 krajach. Aby ją podłączyć, firma lub indywidualny sprzedawca musi mieć siedzibę w kraju, w którym Stripe działa.
Certyfikat Apple Pay
Jeśli masz już włączone płatności online, dodaj tutaj specjalny certyfikat, aby klienci mogli płacić przez Apple Pay. Wymagany plik otrzymasz od swojego dostawcy płatności.
CookieYes
CookieYes umożliwia wygodne zarządzanie zgodą na cookies i zgodność z GDPR dzięki integracji banera na stronie. Oferuje pełne wsparcie dla GDPR (DSGVO, RGPD) oraz CCPA/CPRA, aby łatwo uzyskiwać zgodę użytkowników na cookies i zachować zgodność prawną.
Setmore
Setmore to darmowy i prosty harmonogram wizyt, który można zintegrować ze stroną jako widget. Pozwala klientom rezerwować wizyty online.