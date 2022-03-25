Demo online
Zarezerwuj termin demo 🌱kvitly
Umówmy 30-minutowe spotkanie online, podczas którego pokażemy możliwości usługi, odpowiemy na Twoje pytania i wspólnie ocenimy, czy pasuje do Twoich potrzeb. Wybierz dogodny termin w formularzu poniżej.
O czym będziemy rozmawiać?
To tylko kluczowe tematy, ale omówimy wszystko, co Cię interesuje.
Jak stworzyć stronę internetową
- Przedstawimy edytor wizualny i pokażemy, jak zrobić wszystko bez projektanta i programisty.
O sklepie internetowym
- Jak dodawać produkty z wariantami lub bez, konfigurować dostawy, kategorie, marki i eksport na marketplace'y.
Korzyści z CRM
- Omówimy pracę z zamówieniami i kontaktami w 🌱kvitly oraz to, jak dostosować system do Twojego przepływu pracy.
Jak przyjmować płatności
- Przejdziemy przez dostępne usługi płatnicze, wybierzemy odpowiednią dla Twojego biznesu i spróbujemy skonfigurować ją w trybie testowym.
O integracjach
- Masz dostęp do ponad 100 integracji z innymi usługami online i możesz konfigurować różne automatyzacje. Wspólnie ustalimy, co uprości Twoją codzienną pracę.
Odpowiedzi na pytania
- Masz wątpliwości? Pytaj śmiało! Setki firm już rosną z nami i razem możemy uprościć Twoją działalność.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!