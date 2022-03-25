Zarezerwuj termin demo 🌱kvitly

Demo online

Umówmy 30-minutowe spotkanie online, podczas którego pokażemy możliwości usługi, odpowiemy na Twoje pytania i wspólnie ocenimy, czy pasuje do Twoich potrzeb. Wybierz dogodny termin w formularzu poniżej.

O czym będziemy rozmawiać?

To tylko kluczowe tematy, ale omówimy wszystko, co Cię interesuje.

Jak stworzyć stronę internetową

Przedstawimy edytor wizualny i pokażemy, jak zrobić wszystko bez projektanta i programisty.

O sklepie internetowym

Jak dodawać produkty z wariantami lub bez, konfigurować dostawy, kategorie, marki i eksport na marketplace'y.

Korzyści z CRM

Omówimy pracę z zamówieniami i kontaktami w 🌱kvitly oraz to, jak dostosować system do Twojego przepływu pracy.

Jak przyjmować płatności

Przejdziemy przez dostępne usługi płatnicze, wybierzemy odpowiednią dla Twojego biznesu i spróbujemy skonfigurować ją w trybie testowym.

O integracjach

Masz dostęp do ponad 100 integracji z innymi usługami online i możesz konfigurować różne automatyzacje. Wspólnie ustalimy, co uprości Twoją codzienną pracę.

Odpowiedzi na pytania

Masz wątpliwości? Pytaj śmiało! Setki firm już rosną z nami i razem możemy uprościć Twoją działalność.

Gotowy?

Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
