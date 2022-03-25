Sprzedawaj swoje produktyw sklepie internetowym
Stwórz sklep za pomocą prostego kreatora, zarządzaj katalogiem, przyciągaj klientów i przyjmuj płatności — sprzedaż online może być łatwa i przyjemna.
Wszystko dla Twojego sklepu w jednej usłudze
Przejrzysta nawigacja, informacje o produktach, koszyk i płatność online — łatwe zarządzanie sklepem dla Ciebie i wygodne zakupy dla klientów.
Katalog to serce Twojego sklepu
Łatwo dodawaj produkty ze zdjęciami, edytuj je, dodawaj kategorie i opisy oraz zarządzaj opcjami dostawy. Każdy produkt ma własną stronę, gdzie klienci znajdą wszystkie potrzebne informacje.
- Warianty produktu
- Rozmiary, kolory, waga — możesz dodać różne warianty jednego produktu.
- Import i eksport
- Wygodny sposób na masowe zarządzanie wszystkimi produktami.
Niech AI zrobi to za Ciebie
Powiedz nam, czym się zajmujesz, a nasze AI przygotuje pierwszą wersję strony właśnie dla Ciebie. Co dalej? Cokolwiek chcesz!
Opowie Twoją historię
- Wystarczy kilka słów o Twoim biznesie, by nasze AI wygenerowało treści na stronę, posty do social mediów i materiały promocyjne dopasowane do Ciebie.
Zawsze gotowe do pomocy
- Nasze AI rozumie Twój biznes, więc możesz pytać o radę w każdej chwili — zarówno o Twoje sprawy, jak i o to, jak najlepiej wykorzystać 🌱kvitly.
Idealne szkice za każdym razem
- Potrzebujesz nowego ujęcia? Jeśli coś nie gra, nasze AI może natychmiast wygenerować treść ponownie — aż będzie dokładnie taka, jak chcesz.
Wygodne śledzenie zamówień
Wszystkie zamówienia są w jednym miejscu, dzięki czemu trzymasz rękę na pulsie biznesu: otrzymujesz powiadomienia, śledzisz statusy i dodajesz notatki. Nie przegapisz żadnego klienta!
Płatności online w 2 kliknięciach
Włącz płatności online z dowolną usługą zintegrowaną z 🌱kvitly i pozwól klientom płacić natychmiast za zamówienia. Maksymalna wygoda dla Ciebie i kupujących.
Narzędzia do marketingu cyfrowego
Będziesz widoczny, będziesz sprzedawać i zatrzymasz klientów na dłużej. Wszystko, czego potrzebujesz do promocji strony i pozyskiwania klientów.
Remarketing
- Podłącz usługi retargetingu i remarketingu, aby przywracać potencjalnych klientów.
Narzędzia analityki webowej
- Korzystaj z wbudowanych statystyk lub łatwo podłącz analitykę Google Analytics i inne podobne usługi.
Kody promocyjne i rabaty
- Uruchamiaj promocje, ustawiaj rabaty i kody promocyjne, a odwiedzający Twój sklep nie przejdą obojętnie!
Optymalizacja pod wyszukiwarki
- Kilka prostych ustawień, aby stale zajmować wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania.
Integracje z marketplace'ami
- Publikuj produkty w Google Merchant, by klientom było jeszcze łatwiej Cię znaleźć.
Etykiety produktów
- Oznaczaj produkty w katalogu, aby przyciągnąć uwagę odwiedzających.
To oczywiste
Kilka rzeczy, które otrzymasz na każdym planie i z każdym produktem 🌱kvitly
Hosting
- Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane przez cały okres subskrypcji i jeszcze trochę dłużej.
Responsywność
- Twoje strony i e-maile będą wyglądać równie dobrze na ekranach każdej wielkości.
Twoja domena
- Oczywiście — możesz łatwo podłączyć własną domenę na dowolnym planie.
Pomoc i wsparcie
- Przygotowaliśmy rozbudowaną bazę wiedzy i jesteśmy gotowi odpowiadać na czacie.
Nieustanny rozwój
- Stale rozwijamy naszą platformę, aby dawać Ci coraz więcej możliwości.
Płynne doświadczenie
- Wszystkie narzędzia w jednym miejscu pozwalają nam zapewnić najlepsze doświadczenie Tobie i Twoim klientom.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!