Sprzedawaj swoje produktyw sklepie internetowym

Stwórz sklep za pomocą prostego kreatora, zarządzaj katalogiem, przyciągaj klientów i przyjmuj płatności — sprzedaż online może być łatwa i przyjemna.

Wszystko dla Twojego sklepu w jednej usłudze

Przejrzysta nawigacja, informacje o produktach, koszyk i płatność online — łatwe zarządzanie sklepem dla Ciebie i wygodne zakupy dla klientów.

Katalog to serce Twojego sklepu

Łatwo dodawaj produkty ze zdjęciami, edytuj je, dodawaj kategorie i opisy oraz zarządzaj opcjami dostawy. Każdy produkt ma własną stronę, gdzie klienci znajdą wszystkie potrzebne informacje.

Warianty produktu
Rozmiary, kolory, waga — możesz dodać różne warianty jednego produktu.
Import i eksport
Wygodny sposób na masowe zarządzanie wszystkimi produktami.

Niech AI zrobi to za Ciebie

Powiedz nam, czym się zajmujesz, a nasze AI przygotuje pierwszą wersję strony właśnie dla Ciebie. Co dalej? Cokolwiek chcesz!

Zbuduj stronę z AI za darmoDowiedz się więcej

Opowie Twoją historię

Wystarczy kilka słów o Twoim biznesie, by nasze AI wygenerowało treści na stronę, posty do social mediów i materiały promocyjne dopasowane do Ciebie.

Zawsze gotowe do pomocy

Nasze AI rozumie Twój biznes, więc możesz pytać o radę w każdej chwili — zarówno o Twoje sprawy, jak i o to, jak najlepiej wykorzystać 🌱kvitly.

Idealne szkice za każdym razem

Potrzebujesz nowego ujęcia? Jeśli coś nie gra, nasze AI może natychmiast wygenerować treść ponownie — aż będzie dokładnie taka, jak chcesz.

Wygodne śledzenie zamówień

Wszystkie zamówienia są w jednym miejscu, dzięki czemu trzymasz rękę na pulsie biznesu: otrzymujesz powiadomienia, śledzisz statusy i dodajesz notatki. Nie przegapisz żadnego klienta!

Płatności online w 2 kliknięciach

Włącz płatności online z dowolną usługą zintegrowaną z 🌱kvitly i pozwól klientom płacić natychmiast za zamówienia. Maksymalna wygoda dla Ciebie i kupujących.

Narzędzia do marketingu cyfrowego

Będziesz widoczny, będziesz sprzedawać i zatrzymasz klientów na dłużej. Wszystko, czego potrzebujesz do promocji strony i pozyskiwania klientów.

Remarketing

Podłącz usługi retargetingu i remarketingu, aby przywracać potencjalnych klientów.

Narzędzia analityki webowej

Korzystaj z wbudowanych statystyk lub łatwo podłącz analitykę Google Analytics i inne podobne usługi.

Kody promocyjne i rabaty

Uruchamiaj promocje, ustawiaj rabaty i kody promocyjne, a odwiedzający Twój sklep nie przejdą obojętnie!

Optymalizacja pod wyszukiwarki

Kilka prostych ustawień, aby stale zajmować wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania.

Integracje z marketplace'ami

Publikuj produkty w Google Merchant, by klientom było jeszcze łatwiej Cię znaleźć.

Etykiety produktów

Oznaczaj produkty w katalogu, aby przyciągnąć uwagę odwiedzających.

To oczywiste

Kilka rzeczy, które otrzymasz na każdym planie i z każdym produktem 🌱kvitly

Hosting

Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane przez cały okres subskrypcji i jeszcze trochę dłużej.

Responsywność

Twoje strony i e-maile będą wyglądać równie dobrze na ekranach każdej wielkości.

Twoja domena

Oczywiście — możesz łatwo podłączyć własną domenę na dowolnym planie.

Pomoc i wsparcie

Przygotowaliśmy rozbudowaną bazę wiedzy i jesteśmy gotowi odpowiadać na czacie.

Nieustanny rozwój

Stale rozwijamy naszą platformę, aby dawać Ci coraz więcej możliwości.

Płynne doświadczenie

Wszystkie narzędzia w jednym miejscu pozwalają nam zapewnić najlepsze doświadczenie Tobie i Twoim klientom.

Gotowy?

Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyUmów demo