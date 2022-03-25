Zbuduj swoją stronę,rozwijaj biznes
Mamy wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby bez wysiłku stworzyć piękną i funkcjonalną stronę dla swojego biznesu, promować ją online, zarządzać zapytaniami i śledzić wyniki.
Wszystko dla Twojej strony w jednym miejscu
W kilka minut możesz zamienić dowolny pomysł w gotowy produkt — stwórz stronę do sprzedaży kursów, webinarów lub produktów cyfrowych.
Prosty i przyjazny kreator stron
Zarządzaj stroną w edytorze wizualnym, łatwo dodawaj i usuwaj stylowe bloki, zmieniaj kolory i obrazy. Wszystko zrobisz samodzielnie, bez programistów i grafików.
- Wybór fontów
- Wybierz najpiękniejsze fonty z naszej kolekcji lub dodaj własne.
- Kolekcja ikon
- Wybierz unikalne ikony i spraw, by strona była czytelna dla klientów.
Niech AI zrobi to za Ciebie
Powiedz nam, czym się zajmujesz, a nasze AI przygotuje pierwszą wersję strony właśnie dla Ciebie. Co dalej? Cokolwiek chcesz!
Opowie Twoją historię
- Wystarczy kilka słów o Twoim biznesie, by nasze AI wygenerowało treści na stronę, posty do social mediów i materiały promocyjne dopasowane do Ciebie.
Zawsze gotowe do pomocy
- Nasze AI rozumie Twój biznes, więc możesz pytać o radę w każdej chwili — zarówno o Twoje sprawy, jak i o to, jak najlepiej wykorzystać 🌱kvitly.
Idealne szkice za każdym razem
- Potrzebujesz nowego ujęcia? Jeśli coś nie gra, nasze AI może natychmiast wygenerować treść ponownie — aż będzie dokładnie taka, jak chcesz.
Promocja i śledzenie wyników
Zadbaj o widoczność strony w wyszukiwarkach, ustaw słowa kluczowe dla każdej podstrony, monitoruj ruch i skuteczność witryny.
- Optymalizacja pod wyszukiwarki (SEO)
- Funkcje SEO sprawią, że Twoja strona będzie czytelna dla wyszukiwarek. Będziesz widoczny!
- Wbudowana analityka
- Masz dostęp do wszystkich informacji o ruchu na stronie i reakcji odwiedzających.
Własne formularze leadów i płatności
Twoi partnerzy i klienci mogą łatwo się z Tobą skontaktować, a Ty szybko uzyskasz dostęp do ważnych informacji. Dzięki elastyczności systemu stworzysz dowolny formularz do pozyskiwania leadów lub dostarczania lead magnetów. A najlepsze: integracja płatności online jest równie prosta.
To oczywiste
Kilka rzeczy, które otrzymasz na każdym planie i z każdym produktem 🌱kvitly
Hosting
- Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane przez cały okres subskrypcji i jeszcze trochę dłużej.
Responsywność
- Twoje strony i e-maile będą wyglądać równie dobrze na ekranach każdej wielkości.
Twoja domena
- Oczywiście — możesz łatwo podłączyć własną domenę na dowolnym planie.
Pomoc i wsparcie
- Przygotowaliśmy rozbudowaną bazę wiedzy i jesteśmy gotowi odpowiadać na czacie.
Nieustanny rozwój
- Stale rozwijamy naszą platformę, aby dawać Ci coraz więcej możliwości.
Płynne doświadczenie
- Wszystkie narzędzia w jednym miejscu pozwalają nam zapewnić najlepsze doświadczenie Tobie i Twoim klientom.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!