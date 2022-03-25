Zbuduj swoją stronę,rozwijaj biznes

Mamy wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby bez wysiłku stworzyć piękną i funkcjonalną stronę dla swojego biznesu, promować ją online, zarządzać zapytaniami i śledzić wyniki.

Wszystko dla Twojej strony w jednym miejscu

W kilka minut możesz zamienić dowolny pomysł w gotowy produkt — stwórz stronę do sprzedaży kursów, webinarów lub produktów cyfrowych.

Prosty i przyjazny kreator stron

Zarządzaj stroną w edytorze wizualnym, łatwo dodawaj i usuwaj stylowe bloki, zmieniaj kolory i obrazy. Wszystko zrobisz samodzielnie, bez programistów i grafików.

Wybór fontów
Wybierz najpiękniejsze fonty z naszej kolekcji lub dodaj własne.
Kolekcja ikon
Wybierz unikalne ikony i spraw, by strona była czytelna dla klientów.

Niech AI zrobi to za Ciebie

Powiedz nam, czym się zajmujesz, a nasze AI przygotuje pierwszą wersję strony właśnie dla Ciebie. Co dalej? Cokolwiek chcesz!

Opowie Twoją historię

Wystarczy kilka słów o Twoim biznesie, by nasze AI wygenerowało treści na stronę, posty do social mediów i materiały promocyjne dopasowane do Ciebie.

Zawsze gotowe do pomocy

Nasze AI rozumie Twój biznes, więc możesz pytać o radę w każdej chwili — zarówno o Twoje sprawy, jak i o to, jak najlepiej wykorzystać 🌱kvitly.

Idealne szkice za każdym razem

Potrzebujesz nowego ujęcia? Jeśli coś nie gra, nasze AI może natychmiast wygenerować treść ponownie — aż będzie dokładnie taka, jak chcesz.

Promocja i śledzenie wyników

Zadbaj o widoczność strony w wyszukiwarkach, ustaw słowa kluczowe dla każdej podstrony, monitoruj ruch i skuteczność witryny.

Optymalizacja pod wyszukiwarki (SEO)
Funkcje SEO sprawią, że Twoja strona będzie czytelna dla wyszukiwarek. Będziesz widoczny!
Wbudowana analityka
Masz dostęp do wszystkich informacji o ruchu na stronie i reakcji odwiedzających.

Własne formularze leadów i płatności

Twoi partnerzy i klienci mogą łatwo się z Tobą skontaktować, a Ty szybko uzyskasz dostęp do ważnych informacji. Dzięki elastyczności systemu stworzysz dowolny formularz do pozyskiwania leadów lub dostarczania lead magnetów. A najlepsze: integracja płatności online jest równie prosta.

To oczywiste

Kilka rzeczy, które otrzymasz na każdym planie i z każdym produktem 🌱kvitly

Hosting

Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane przez cały okres subskrypcji i jeszcze trochę dłużej.

Responsywność

Twoje strony i e-maile będą wyglądać równie dobrze na ekranach każdej wielkości.

Twoja domena

Oczywiście — możesz łatwo podłączyć własną domenę na dowolnym planie.

Pomoc i wsparcie

Przygotowaliśmy rozbudowaną bazę wiedzy i jesteśmy gotowi odpowiadać na czacie.

Nieustanny rozwój

Stale rozwijamy naszą platformę, aby dawać Ci coraz więcej możliwości.

Płynne doświadczenie

Wszystkie narzędzia w jednym miejscu pozwalają nam zapewnić najlepsze doświadczenie Tobie i Twoim klientom.

Gotowy?

Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego.
