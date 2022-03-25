Rozmawiaj z klientamiza pomocą e-maili
Wysyłaj e-maile, które mają znaczenie dla Twoich klientów.
Narzędzia e-mail na wyciągnięcie ręki
Nie jesteśmy usługą wysyłkową, ale dajemy wszystko, czego potrzebujesz, by bez wysiłku budować całą komunikację e-mail w biznesie
E-maile triggerowane
Wysyłaj powiadomienia klientom po złożeniu zamówienia lub płatności. Informuj o kolejnych krokach, polecaj inne produkty albo wysyłaj linki do dokumentów i materiałów wideo.
Łatwe zbieranie danych kontaktowych
Zbieraj kontakty klientów, eksportuj potrzebne informacje i używaj ich jako list mailingowych w systemach masowej wysyłki. Wysyłaj oferty specjalne i wartościowe treści — wszystko, by zachwycić i utrzymać klientów.
Integracje z systemami mailingowymi
Automatycznie przesyłaj dane kontaktowe klientów do MailChimp lub Unisender, twórz listy mailingowe i wysyłaj estetyczne e-maile sprzedażowe lub informacyjne w kilku kliknięciach.
Dostępne dla wszystkich produktów 🌱kvitly
To już jest! Możesz używać tych usług z dowolnym produktem 🌱kvitly.
Strony internetowe
Wielostronicowe witryny dla każdego biznesu, aby pokazać się światu.
Strony docelowe
Jednostronicowe witryny do aktywnej sprzedaży i promocji, zaprojektowane pod wysoką konwersję.
Sklep internetowy
W pełni funkcjonalne sklepy z katalogiem, koszykiem, kartami produktów i zarządzaniem zamówieniami.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!