E-maile triggerowane

Wysyłaj powiadomienia klientom po złożeniu zamówienia lub płatności. Informuj o kolejnych krokach, polecaj inne produkty albo wysyłaj linki do dokumentów i materiałów wideo.

Łatwe zbieranie danych kontaktowych

Zbieraj kontakty klientów, eksportuj potrzebne informacje i używaj ich jako list mailingowych w systemach masowej wysyłki. Wysyłaj oferty specjalne i wartościowe treści — wszystko, by zachwycić i utrzymać klientów.

Integracje z systemami mailingowymi

Automatycznie przesyłaj dane kontaktowe klientów do MailChimp lub Unisender, twórz listy mailingowe i wysyłaj estetyczne e-maile sprzedażowe lub informacyjne w kilku kliknięciach.

Dostępne dla wszystkich produktów 🌱kvitly

To już jest! Możesz używać tych usług z dowolnym produktem 🌱kvitly.

Strony internetowe

Wielostronicowe witryny dla każdego biznesu, aby pokazać się światu.

Strony docelowe

Jednostronicowe witryny do aktywnej sprzedaży i promocji, zaprojektowane pod wysoką konwersję.

Sklep internetowy

W pełni funkcjonalne sklepy z katalogiem, koszykiem, kartami produktów i zarządzaniem zamówieniami.

