Przyspiesz rozwój biznesudzięki narzędziom AI
Dajemy Ci zestaw narzędzi opartych na AI, zaprojektowanych tak, by uprościć, wzmocnić i przyspieszyć Twój rozwój jak nigdy wcześniej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz skutecznych treści, eksperckiego wsparcia czy świetnej strony — mamy to dla Ciebie.
Opowie Twoją historię
- Wystarczy kilka słów o Twoim biznesie, by nasze AI wygenerowało treści na stronę, posty do social mediów i materiały promocyjne dopasowane do Ciebie.
Zawsze gotowe do pomocy
- Nasze AI rozumie Twój biznes, więc możesz pytać o radę w każdej chwili — zarówno o Twoje sprawy, jak i o to, jak najlepiej wykorzystać 🌱kvitly.
Idealne szkice za każdym razem
- Potrzebujesz nowego ujęcia? Jeśli coś nie gra, nasze AI może natychmiast wygenerować treść ponownie — aż będzie dokładnie taka, jak chcesz.
Twoja brama do łatwiejszego wzrostu
Rozwiązania AI w 🌱kvitly są stworzone, by uczynić Twój biznes mądrzejszym, szybszym i skuteczniejszym. Od tworzenia stron po dotarcie do idealnych odbiorców — każde narzędzie projektujemy z myślą o Twoim sukcesie.
Biznesowy towarzysz, który Cię rozumie
Z 🌱kvitly jako asystentem opartym na AI nigdy nie jesteś sam w biznesowej drodze. Otrzymuj wsparcie, insighty i kreatywne pomysły — bez oceniania.
- Rozumie Twój biznes
- Nie musisz tłumaczyć wszystkiego za każdym razem — AI pamięta, czym się zajmujesz i proponuje trafne podpowiedzi.
- Wie wszystko o 🌱kvitly
- Potrzebujesz pomocy z platformą? AI jest gotowe wesprzeć Cię w pracy z narzędziami 🌱kvitly.
AI do promocji bez wysiłku
Pożegnaj blokadę twórczą — nasze AI generuje treści marketingowe, które pomagają się wyróżnić, tworząc idealne szkice pod Twój cel.
- Media społecznościowe
- Angażujące posty dopasowane do różnych platform.
- Katalogi online
- Dodaj swój biznes do katalogów dla lepszej widoczności. Pomożemy Ci.
- Płatne reklamy w wyszukiwarce
- Skuteczne teksty reklamowe dla maksymalnego zasięgu.
- Partnerstwa
- Wiadomości tworzone przez AI, które pomagają nawiązywać współpracę z firmami i influencerami.
Kreator stron AI
Niech AI wykona najtrudniejszą część — otrzymaj pięknie zaprojektowaną, w pełni funkcjonalną stronę w kilka minut. Wystarczy kilka informacji o Twoim biznesie.
- Natychmiastowe tworzenie
- Profesjonalny szkic strony w około minutę.
- Łatwa edycja
- Bez trudu dostosowuj style, dodawaj/usuwaj sekcje i poprawiaj treści.
- Zoptymalizowane pod SEO
- AI wie, jak sprawić, by Twoja strona była widoczna w wyszukiwarkach.
Dostępne dla wszystkich produktów 🌱kvitly
To już jest! Możesz używać tych usług z dowolnym produktem 🌱kvitly.
Strony internetowe
Wielostronicowe witryny dla każdego biznesu, aby pokazać się światu.
Strony docelowe
Jednostronicowe witryny do aktywnej sprzedaży i promocji, zaprojektowane pod wysoką konwersję.
Sklep internetowy
W pełni funkcjonalne sklepy z katalogiem, koszykiem, kartami produktów i zarządzaniem zamówieniami.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!