Płynne integracje z usługami płatniczymi. Konfiguracja płatności online na Twojej stronie nigdy nie była prostsza.

Płatności online łatwiejsze, niż myślisz

Przyjmuj płatności przez najlepsze usługi płatnicze. To bezpieczne, zgodne z prawem i płynnie zintegrowane z obsługą zamówień na stronach 🌱kvitly.

Prosta integracja, płynne transakcje

Dodanie usługi płatniczej do dowolnej strony stworzonej na 🌱kvitly jest bardzo proste: znajdź wybraną usługę w integracjach, wpisz potrzebne dane — gotowe!

Integracja w 2 kliknięcia
Znajdź system płatności w naszych integracjach, wpisz wymagane klucze — gotowe!
Fakturowanie
Generuj linki do płatności dla klientów bezpośrednio z interfejsu zamówień.
Powiadomienia o płatnościach
Otrzymuj alerty o płatnościach tak, jak Ci wygodnie: e-mail, SMS lub komunikatory.

Niezawodność i bezpieczeństwo

Pieniądze są ważne, dlatego wszystkie procesy płatnicze w 🌱kvitly są całkowicie przejrzyste.

Brak ukrytych opłat
W przeciwieństwie do niektórych platform nie pobieramy procentu od Twoich płatności. Całe środki trafiają bezpośrednio na Twoje konto.
To bezpieczne
Kierujemy klientów na bezpieczne strony usług płatniczych przez chronione połączenie. Spokój ducha gwarantowany.

Dostępne dla wszystkich produktów 🌱kvitly

To już jest! Możesz używać tych usług z dowolnym produktem 🌱kvitly.

Strony internetowe

Wielostronicowe witryny dla każdego biznesu, aby pokazać się światu.

Strony docelowe

Jednostronicowe witryny do aktywnej sprzedaży i promocji, zaprojektowane pod wysoką konwersję.

Sklep internetowy

W pełni funkcjonalne sklepy z katalogiem, koszykiem, kartami produktów i zarządzaniem zamówieniami.

