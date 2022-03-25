Konfiguracja w 2 kliknięcia,aby przyjmować płatności online
Płynne integracje z usługami płatniczymi. Konfiguracja płatności online na Twojej stronie nigdy nie była prostsza.
Płatności online łatwiejsze, niż myślisz
Przyjmuj płatności przez najlepsze usługi płatnicze. To bezpieczne, zgodne z prawem i płynnie zintegrowane z obsługą zamówień na stronach 🌱kvitly.
Prosta integracja, płynne transakcje
Dodanie usługi płatniczej do dowolnej strony stworzonej na 🌱kvitly jest bardzo proste: znajdź wybraną usługę w integracjach, wpisz potrzebne dane — gotowe!
- Integracja w 2 kliknięcia
- Znajdź system płatności w naszych integracjach, wpisz wymagane klucze — gotowe!
- Fakturowanie
- Generuj linki do płatności dla klientów bezpośrednio z interfejsu zamówień.
- Powiadomienia o płatnościach
- Otrzymuj alerty o płatnościach tak, jak Ci wygodnie: e-mail, SMS lub komunikatory.
Niezawodność i bezpieczeństwo
Pieniądze są ważne, dlatego wszystkie procesy płatnicze w 🌱kvitly są całkowicie przejrzyste.
- Brak ukrytych opłat
- W przeciwieństwie do niektórych platform nie pobieramy procentu od Twoich płatności. Całe środki trafiają bezpośrednio na Twoje konto.
- To bezpieczne
- Kierujemy klientów na bezpieczne strony usług płatniczych przez chronione połączenie. Spokój ducha gwarantowany.
Dostępne dla wszystkich produktów 🌱kvitly
To już jest! Możesz używać tych usług z dowolnym produktem 🌱kvitly.
Strony internetowe
Wielostronicowe witryny dla każdego biznesu, aby pokazać się światu.
Strony docelowe
Jednostronicowe witryny do aktywnej sprzedaży i promocji, zaprojektowane pod wysoką konwersję.
Sklep internetowy
W pełni funkcjonalne sklepy z katalogiem, koszykiem, kartami produktów i zarządzaniem zamówieniami.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!