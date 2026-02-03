Mapa rozwoju
Co dalej dla 🌱kvitly?
Stale pracujemy nad ulepszaniem 🌱kvitly. Oto nasze plany na najbliższą przyszłość i trochę o tym, co już osiągnęliśmy.
Nasza ścieżka na 2026
Rozwijamy platformę, aby pomóc Ci obsłużyć więcej zadań biznesowych w jednym miejscu.
Odświeżony design i nowy checkout
Kompletne odświeżenie każdej sekcji na wszystkich stronach 🌱kvitly. Obejmuje nowy flow checkoutu, zaawansowane ustawienia mobilne i odświeżone UI formularzy oraz koszyków.
Ulepszenia e-commerce
Planujemy poprawę doświadczenia sprzedaży dzięki dedykowanym flow dla produktów cyfrowych, lepszemu wyszukiwaniu na stronie i elastycznym konfiguracjom dostaw
Dopracowanie
Dodamy więcej oczekiwanych integracji, wygładzimy obecne flow i wprowadzimy poprawki platformy na podstawie Twojego feedbacku.
Aplikacja natywna?
Jeszcze nie wiemy na pewno, ale badamy rozwój aplikacji natywnej, aby zarządzanie zamówieniami było jeszcze wygodniejsze, gdy jesteś w ruchu.
Chcesz więcej w 🌱kvitly?Po prostu daj nam znać!
Najnowsze aktualizacje
To kanał z najnowszymi wydaniami naszego zespołu. Stale ulepszamy usługę, by dawać Ci więcej możliwości.