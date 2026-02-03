Mapa rozwoju

Co dalej dla 🌱kvitly?

Stale pracujemy nad ulepszaniem 🌱kvitly. Oto nasze plany na najbliższą przyszłość i trochę o tym, co już osiągnęliśmy.

Mission statement background featuring Egor
Kvitly logo

Nasza misja jest prosta: chcemy dać małym firmom siłę, by myślały ambitnie, oraz dostęp do narzędzi światowej klasy, żebyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, a my zajmiemy się technologią.

Egor Kuryanovich
Założyciel 🌱kvitly

Nasza ścieżka na 2026

Rozwijamy platformę, aby pomóc Ci obsłużyć więcej zadań biznesowych w jednym miejscu.

Odświeżony design i nowy checkout

Kompletne odświeżenie każdej sekcji na wszystkich stronach 🌱kvitly. Obejmuje nowy flow checkoutu, zaawansowane ustawienia mobilne i odświeżone UI formularzy oraz koszyków.

Ulepszenia e-commerce

Planujemy poprawę doświadczenia sprzedaży dzięki dedykowanym flow dla produktów cyfrowych, lepszemu wyszukiwaniu na stronie i elastycznym konfiguracjom dostaw

Dopracowanie

Dodamy więcej oczekiwanych integracji, wygładzimy obecne flow i wprowadzimy poprawki platformy na podstawie Twojego feedbacku.

Aplikacja natywna?

Jeszcze nie wiemy na pewno, ale badamy rozwój aplikacji natywnej, aby zarządzanie zamówieniami było jeszcze wygodniejsze, gdy jesteś w ruchu.

Chcesz więcej w 🌱kvitly?Po prostu daj nam znać!

Wyślij propozycję funkcji
Wypróbuj 🌱kvitly za darmo

Najnowsze aktualizacje

To kanał z najnowszymi wydaniami naszego zespołu. Stale ulepszamy usługę, by dawać Ci więcej możliwości.