Ile mogę zarobić? Zarabiasz 25% od każdego klienta tak długo, jak ma aktywną subskrypcję naszej usługi. Nie ma górnego limitu — im więcej klientów przyprowadzisz i im dłużej z nami zostaną, tym więcej zarobisz.

Jak otrzymuję wypłaty? Obecnie możemy realizować wypłaty tylko na rzecz podmiotów prawnych (w tym jednoosobowych działalności) zarejestrowanych w Białorusi lub Rosji. Wypłaty realizujemy na podstawie umowy agencyjnej na Twoją prośbę, nie częściej niż raz w miesiącu.

Jak śledzicie moich klientów? Pozostajemy z Tobą w stałym kontakcie i śledzimy każdego poleconego klienta. Co miesiąc sprawdzamy płatności od wszystkich Twoich klientów i wyliczamy prowizję.