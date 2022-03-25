PROGRAM PARTNERSKI
Rozwijaj się z 🌱kvitly
Twórz strony na naszej platformie dla swoich klientów i zarabiaj prowizję od każdej płatności, którą nam wykonają.
Zarabiaj na każdym kliencie
- Otrzymuj 25% od każdej płatności klienta, którego polecisz do 🌱kvitly. Im dłużej klienci zostają z nami, tym dłużej otrzymujesz wypłaty.
Przejrzyste rozliczenia
- Poza standardowymi stawkami nie ma żadnych ukrytych opłat, więc masz pewność, że otrzymujesz pełną należną część.
Łatwość użycia
- Nasze strony są łatwe do tworzenia i utrzymania. Ty i Twoi klienci skorzystacie z aktualizacji, a my chętnie przyjmujemy każdy feedback.
Kto może zostać partnerem?
Ty! Jeśli masz klientów lub jesteś gotów ich pozyskać, i lubisz tworzyć strony, które pomagają firmom rosnąć. Z nami pomożesz małym firmom wdrożyć procesy, uruchomić promocję online i zarządzać płatnościami oraz zamówieniami.
Niezależnie od tego, czy prowadzisz studio webowe, jesteś freelancerem, czy po prostu lubisz pracę z 🌱kvitly i chcesz pomagać innym — rozwijajmy się razem!
Najczęściej zadawane pytania
Nadal masz jakieś pytania? Napisz do nas, a na pewno wszystko wyjaśnimy.
- Ile mogę zarobić?
- Zarabiasz 25% od każdego klienta tak długo, jak ma aktywną subskrypcję naszej usługi. Nie ma górnego limitu — im więcej klientów przyprowadzisz i im dłużej z nami zostaną, tym więcej zarobisz.
- Jak otrzymuję wypłaty?
- Obecnie możemy realizować wypłaty tylko na rzecz podmiotów prawnych (w tym jednoosobowych działalności) zarejestrowanych w Białorusi lub Rosji. Wypłaty realizujemy na podstawie umowy agencyjnej na Twoją prośbę, nie częściej niż raz w miesiącu.
- Jak śledzicie moich klientów?
- Pozostajemy z Tobą w stałym kontakcie i śledzimy każdego poleconego klienta. Co miesiąc sprawdzamy płatności od wszystkich Twoich klientów i wyliczamy prowizję.
- Czy mogę oferować klientom dodatkowe usługi?
- Tak, oczywiście. Szczegóły Twoich umów z klientami zależą od Ciebie. Możesz oferować tworzenie i rozwój stron, konfigurację reklam PPC albo zupełnie inne usługi — to jest poza naszym zakresem.
Gotowy, by dołączyć?
Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najlepszy sposób współpracy! Zawsze jesteśmy otwarci na nowych przyjaciół i partnerów.Zostań partnerem