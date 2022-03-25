Plany

Mamy coś dla każdego biznesu

Wybierz plan najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i uruchom biznes łatwo oraz szybko.

Oszczędź do 20%

🌱 Początek

Dla małych stron firmowych, stron docelowych i lokalnych sklepów. Dodaj własną domenę. Zacznij spokojnie, bez presji.

0 €/mo
bez zobowiązań
Aktywuj Początek

Zawiera

  • Ograniczony dostęp do funkcji AI
  • Jedna strona i do 50 produktów
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Własna domena
  • Podstawowe integracje

🪴 Rozwój

Dla rozwijających się stron i małego e-commerce. Płatności, zarządzanie zamówieniami i marketing do rozwoju oraz promocji.

7 €/mo
rozliczane rocznieOszczędzasz 24 € rocznie
Aktywuj Rozwój

Zawiera

  • Ograniczony dostęp do funkcji AI
  • Do 100 stron i 150 produktów
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Własna domena
  • Więcej integracji
  • Certyfikat SSL
  • Zaawansowana personalizacja e-commerce

🌳 Rozkwit

Dla rozbudowanych stron i sklepów. AI, płatności, zarządzanie zamówieniami i marketing dla szybkiego wzrostu oraz łatwej promocji.

15 €/mo
rozliczane rocznieOszczędzasz 36 € rocznie
Aktywuj Rozkwit

Zawiera

  • Nielimitowane AI dla Twojego biznesu
  • Nielimitowane strony i produkty
  • Eksport zamówień
  • Własna domena
  • Wszystkie dostępne integracje
  • Certyfikat SSL
  • Eksport do platform marketplace
  • Zaawansowane możliwości marketingowe
  • Wyłączenie naszego brandingu

🌲 Wiecznie zielony

Wzmocnij swój biznes dzięki konfigurowalnemu rozwiązaniu white-label — buduj własną markę i otwieraj nowe źródła przychodu.

Zawiera

  • Rozwiązanie white-label i własna domena
  • 15 stron w pakiecie (cennik progowy)
  • Zarządzanie klientami i rozliczeniami
  • Własny cennik i plany
  • Wsparcie priorytetowe
  • Wdrożenie on-premise lub w chmurze
115€/mo
rozliczane rocznie
Skontaktuj się z nami

Dokładna cena może się różnić w zależności od wybranych opcji i regionu.

Feature comparison

Początek

Dla małych stron firmowych, stron docelowych i lokalnych sklepów. Dodaj własną domenę. Zacznij spokojnie, bez presji.

Możliwości AI

Kreator stron AI
Yes
Wskazówki wzrostu AI
Yes
Asystent AI
Ograniczony dostęp
Planer AI dla mediów społecznościowych
No
Reklamy w wyszukiwarce AI
No
Opisy ofert dopasowane przez AI
No

Strony i strony docelowe

Wsparcie AI
Yes
Edytor wizualny
Yes
Darmowe obrazy i ikony
Yes
Kolekcja fontów
Yes
Strony i strony docelowe
Do 1 strona
Własna domena
Yes
Przekierowania
No
Ograniczenie dostępu
No
Certyfikat SSL
No
Wyłączenie brandingu 🌱kvitly
No
Zarządzanie rekordami DNS
No
Dodawanie własnego kodu
No

E-commerce

Katalog produktów
Do 50 produktów
Import i eksport produktów
Yes
Własne metody dostawy
Yes
Własne etykiety produktów
Yes
Dedykowane strony produktów
No
Produkty z wariantami
No
Produkty powiązane
No
Zarządzanie stanami magazynowymi
No
Wysyłka produktów do platform marketplace
No

CRM

Kreator formularzy
Yes
Powiadomienia o zamówieniach
Yes
Zarządzanie zamówieniami
Yes
Własne statusy i tagi
Yes
E-maile do klientów
No
Zarządzanie kontaktami
No
Fakturowanie
No
Eksport zamówień do systemów zewnętrznych
No

Płatności online

Płatność przy odbiorze
Yes
Ustal własną kwotę
Yes
E-mail do klienta po płatności
No
Fakturowanie
No
Płatności online
No

Możliwości marketingowe

Wbudowana analityka
Yes
Liczniki wizyt
Yes
Systemy retargetingu
No
Zaawansowane usługi marketingowe
No

Blog

Opublikowane artykuły
Do 5 opublikowanych artykułów
Ustawienia SEO artykułów
Yes
Automatyczne strony kategorii
No

Integracje

Czaty na żywo
Yes
Widżety sieci społecznościowych
Yes
Widżety oddzwaniania
Yes
Widżety rezerwacji online
Yes
Usługi mailingowe
No
E-mail firmowy
No

Rozwój

Dla rozwijających się stron i małego e-commerce. Płatności, zarządzanie zamówieniami i marketing do rozwoju oraz promocji.

Możliwości AI

Kreator stron AI
Yes
Wskazówki wzrostu AI
Yes
Asystent AI
Ograniczony dostęp
Planer AI dla mediów społecznościowych
No
Reklamy w wyszukiwarce AI
No
Opisy ofert dopasowane przez AI
No

Strony i strony docelowe

Wsparcie AI
Yes
Edytor wizualny
Yes
Darmowe obrazy i ikony
Yes
Kolekcja fontów
Yes
Strony i strony docelowe
Do 100 stron
Własna domena
Yes
Przekierowania
Yes
Ograniczenie dostępu
Yes
Certyfikat SSL
Yes
Wyłączenie brandingu 🌱kvitly
No
Zarządzanie rekordami DNS
No
Dodawanie własnego kodu
No

E-commerce

Katalog produktów
Do 150 produktów
Import i eksport produktów
Yes
Własne metody dostawy
Yes
Własne etykiety produktów
Yes
Dedykowane strony produktów
Yes
Produkty z wariantami
No
Produkty powiązane
No
Zarządzanie stanami magazynowymi
No
Wysyłka produktów do platform marketplace
No

CRM

Kreator formularzy
Yes
Powiadomienia o zamówieniach
Yes
Zarządzanie zamówieniami
Yes
Własne statusy i tagi
Yes
E-maile do klientów
Yes
Zarządzanie kontaktami
Yes
Fakturowanie
Yes
Eksport zamówień do systemów zewnętrznych
No

Płatności online

Płatność przy odbiorze
Yes
Ustal własną kwotę
Yes
E-mail do klienta po płatności
Yes
Fakturowanie
Yes
Płatności online
Yes

Możliwości marketingowe

Wbudowana analityka
Yes
Liczniki wizyt
Yes
Systemy retargetingu
Yes
Zaawansowane usługi marketingowe
No

Blog

Opublikowane artykuły
Do 50 opublikowanych artykułów
Ustawienia SEO artykułów
Yes
Automatyczne strony kategorii
Yes

Integracje

Czaty na żywo
Yes
Widżety sieci społecznościowych
Yes
Widżety oddzwaniania
Yes
Widżety rezerwacji online
Yes
Usługi mailingowe
Yes
E-mail firmowy
Yes

Rozkwit

Dla rozbudowanych stron i sklepów. AI, płatności, zarządzanie zamówieniami i marketing dla szybkiego wzrostu oraz łatwej promocji.

Możliwości AI

Kreator stron AI
Yes
Wskazówki wzrostu AI
Yes
Asystent AI
Nielimitowany
Planer AI dla mediów społecznościowych
Yes
Reklamy w wyszukiwarce AI
Yes
Opisy ofert dopasowane przez AI
Yes

Strony i strony docelowe

Wsparcie AI
Yes
Edytor wizualny
Yes
Darmowe obrazy i ikony
Yes
Kolekcja fontów
Yes
Strony i strony docelowe
Nielimitowane strony
Własna domena
Yes
Przekierowania
Yes
Ograniczenie dostępu
Yes
Certyfikat SSL
Yes
Wyłączenie brandingu 🌱kvitly
Yes
Zarządzanie rekordami DNS
Yes
Dodawanie własnego kodu
Yes

E-commerce

Katalog produktów
Nielimitowane produkty
Import i eksport produktów
Yes
Własne metody dostawy
Yes
Własne etykiety produktów
Yes
Dedykowane strony produktów
Yes
Produkty z wariantami
Yes
Produkty powiązane
Yes
Zarządzanie stanami magazynowymi
Yes
Wysyłka produktów do platform marketplace
Yes

CRM

Kreator formularzy
Yes
Powiadomienia o zamówieniach
Yes
Zarządzanie zamówieniami
Yes
Własne statusy i tagi
Yes
E-maile do klientów
Yes
Zarządzanie kontaktami
Yes
Fakturowanie
Yes
Eksport zamówień do systemów zewnętrznych
Yes

Płatności online

Płatność przy odbiorze
Yes
Ustal własną kwotę
Yes
E-mail do klienta po płatności
Yes
Fakturowanie
Yes
Płatności online
Yes

Możliwości marketingowe

Wbudowana analityka
Yes
Liczniki wizyt
Yes
Systemy retargetingu
Yes
Zaawansowane usługi marketingowe
Yes

Blog

Opublikowane artykuły
Nielimitowane artykuły
Ustawienia SEO artykułów
Yes
Automatyczne strony kategorii
Yes

Integracje

Czaty na żywo
Yes
Widżety sieci społecznościowych
Yes
Widżety oddzwaniania
Yes
Widżety rezerwacji online
Yes
Usługi mailingowe
Yes
E-mail firmowy
Yes

Gotowy?

Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyUmów demo