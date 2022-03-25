Plany
Mamy coś dla każdego biznesu
Wybierz plan najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb i uruchom biznes łatwo oraz szybko.
🌱 Początek
Dla małych stron firmowych, stron docelowych i lokalnych sklepów. Dodaj własną domenę. Zacznij spokojnie, bez presji.
Zawiera
- Ograniczony dostęp do funkcji AI
- Jedna strona i do 50 produktów
- Zarządzanie zamówieniami
- Własna domena
- Podstawowe integracje
🪴 Rozwój
Dla rozwijających się stron i małego e-commerce. Płatności, zarządzanie zamówieniami i marketing do rozwoju oraz promocji.
Zawiera
- Ograniczony dostęp do funkcji AI
- Do 100 stron i 150 produktów
- Zarządzanie zamówieniami
- Własna domena
- Więcej integracji
- Certyfikat SSL
- Zaawansowana personalizacja e-commerce
🌳 Rozkwit
Dla rozbudowanych stron i sklepów. AI, płatności, zarządzanie zamówieniami i marketing dla szybkiego wzrostu oraz łatwej promocji.
Zawiera
- Nielimitowane AI dla Twojego biznesu
- Nielimitowane strony i produkty
- Eksport zamówień
- Własna domena
- Wszystkie dostępne integracje
- Certyfikat SSL
- Eksport do platform marketplace
- Zaawansowane możliwości marketingowe
- Wyłączenie naszego brandingu
🌲 Wiecznie zielony
Wzmocnij swój biznes dzięki konfigurowalnemu rozwiązaniu white-label — buduj własną markę i otwieraj nowe źródła przychodu.
Zawiera
- Rozwiązanie white-label i własna domena
- 15 stron w pakiecie (cennik progowy)
- Zarządzanie klientami i rozliczeniami
- Własny cennik i plany
- Wsparcie priorytetowe
- Wdrożenie on-premise lub w chmurze
Dokładna cena może się różnić w zależności od wybranych opcji i regionu.
Feature comparison
Możliwości AI
- Kreator stron AI
- Yes
- Wskazówki wzrostu AI
- Yes
- Asystent AI
- Ograniczony dostęp
- Planer AI dla mediów społecznościowych
- No
- Reklamy w wyszukiwarce AI
- No
- Opisy ofert dopasowane przez AI
- No
Strony i strony docelowe
- Wsparcie AI
- Yes
- Edytor wizualny
- Yes
- Darmowe obrazy i ikony
- Yes
- Kolekcja fontów
- Yes
- Strony i strony docelowe
- Do 1 strona
- Własna domena
- Yes
- Przekierowania
- No
- Ograniczenie dostępu
- No
- Certyfikat SSL
- No
- Wyłączenie brandingu 🌱kvitly
- No
- Zarządzanie rekordami DNS
- No
- Dodawanie własnego kodu
- No
E-commerce
- Katalog produktów
- Do 50 produktów
- Import i eksport produktów
- Yes
- Własne metody dostawy
- Yes
- Własne etykiety produktów
- Yes
- Dedykowane strony produktów
- No
- Produkty z wariantami
- No
- Produkty powiązane
- No
- Zarządzanie stanami magazynowymi
- No
- Wysyłka produktów do platform marketplace
- No
CRM
- Kreator formularzy
- Yes
- Powiadomienia o zamówieniach
- Yes
- Zarządzanie zamówieniami
- Yes
- Własne statusy i tagi
- Yes
- E-maile do klientów
- No
- Zarządzanie kontaktami
- No
- Fakturowanie
- No
- Eksport zamówień do systemów zewnętrznych
- No
Płatności online
- Płatność przy odbiorze
- Yes
- Ustal własną kwotę
- Yes
- E-mail do klienta po płatności
- No
- Fakturowanie
- No
- Płatności online
- No
Możliwości marketingowe
- Wbudowana analityka
- Yes
- Liczniki wizyt
- Yes
- Systemy retargetingu
- No
- Zaawansowane usługi marketingowe
- No
Blog
- Opublikowane artykuły
- Do 5 opublikowanych artykułów
- Ustawienia SEO artykułów
- Yes
- Automatyczne strony kategorii
- No
Integracje
- Czaty na żywo
- Yes
- Widżety sieci społecznościowych
- Yes
- Widżety oddzwaniania
- Yes
- Widżety rezerwacji online
- Yes
- Usługi mailingowe
- No
- E-mail firmowy
- No
Możliwości AI
- Kreator stron AI
- Yes
- Wskazówki wzrostu AI
- Yes
- Asystent AI
- Ograniczony dostęp
- Planer AI dla mediów społecznościowych
- No
- Reklamy w wyszukiwarce AI
- No
- Opisy ofert dopasowane przez AI
- No
Strony i strony docelowe
- Wsparcie AI
- Yes
- Edytor wizualny
- Yes
- Darmowe obrazy i ikony
- Yes
- Kolekcja fontów
- Yes
- Strony i strony docelowe
- Do 100 stron
- Własna domena
- Yes
- Przekierowania
- Yes
- Ograniczenie dostępu
- Yes
- Certyfikat SSL
- Yes
- Wyłączenie brandingu 🌱kvitly
- No
- Zarządzanie rekordami DNS
- No
- Dodawanie własnego kodu
- No
E-commerce
- Katalog produktów
- Do 150 produktów
- Import i eksport produktów
- Yes
- Własne metody dostawy
- Yes
- Własne etykiety produktów
- Yes
- Dedykowane strony produktów
- Yes
- Produkty z wariantami
- No
- Produkty powiązane
- No
- Zarządzanie stanami magazynowymi
- No
- Wysyłka produktów do platform marketplace
- No
CRM
- Kreator formularzy
- Yes
- Powiadomienia o zamówieniach
- Yes
- Zarządzanie zamówieniami
- Yes
- Własne statusy i tagi
- Yes
- E-maile do klientów
- Yes
- Zarządzanie kontaktami
- Yes
- Fakturowanie
- Yes
- Eksport zamówień do systemów zewnętrznych
- No
Płatności online
- Płatność przy odbiorze
- Yes
- Ustal własną kwotę
- Yes
- E-mail do klienta po płatności
- Yes
- Fakturowanie
- Yes
- Płatności online
- Yes
Możliwości marketingowe
- Wbudowana analityka
- Yes
- Liczniki wizyt
- Yes
- Systemy retargetingu
- Yes
- Zaawansowane usługi marketingowe
- No
Blog
- Opublikowane artykuły
- Do 50 opublikowanych artykułów
- Ustawienia SEO artykułów
- Yes
- Automatyczne strony kategorii
- Yes
Integracje
- Czaty na żywo
- Yes
- Widżety sieci społecznościowych
- Yes
- Widżety oddzwaniania
- Yes
- Widżety rezerwacji online
- Yes
- Usługi mailingowe
- Yes
- E-mail firmowy
- Yes
Możliwości AI
- Kreator stron AI
- Yes
- Wskazówki wzrostu AI
- Yes
- Asystent AI
- Nielimitowany
- Planer AI dla mediów społecznościowych
- Yes
- Reklamy w wyszukiwarce AI
- Yes
- Opisy ofert dopasowane przez AI
- Yes
Strony i strony docelowe
- Wsparcie AI
- Yes
- Edytor wizualny
- Yes
- Darmowe obrazy i ikony
- Yes
- Kolekcja fontów
- Yes
- Strony i strony docelowe
- Nielimitowane strony
- Własna domena
- Yes
- Przekierowania
- Yes
- Ograniczenie dostępu
- Yes
- Certyfikat SSL
- Yes
- Wyłączenie brandingu 🌱kvitly
- Yes
- Zarządzanie rekordami DNS
- Yes
- Dodawanie własnego kodu
- Yes
E-commerce
- Katalog produktów
- Nielimitowane produkty
- Import i eksport produktów
- Yes
- Własne metody dostawy
- Yes
- Własne etykiety produktów
- Yes
- Dedykowane strony produktów
- Yes
- Produkty z wariantami
- Yes
- Produkty powiązane
- Yes
- Zarządzanie stanami magazynowymi
- Yes
- Wysyłka produktów do platform marketplace
- Yes
CRM
- Kreator formularzy
- Yes
- Powiadomienia o zamówieniach
- Yes
- Zarządzanie zamówieniami
- Yes
- Własne statusy i tagi
- Yes
- E-maile do klientów
- Yes
- Zarządzanie kontaktami
- Yes
- Fakturowanie
- Yes
- Eksport zamówień do systemów zewnętrznych
- Yes
Płatności online
- Płatność przy odbiorze
- Yes
- Ustal własną kwotę
- Yes
- E-mail do klienta po płatności
- Yes
- Fakturowanie
- Yes
- Płatności online
- Yes
Możliwości marketingowe
- Wbudowana analityka
- Yes
- Liczniki wizyt
- Yes
- Systemy retargetingu
- Yes
- Zaawansowane usługi marketingowe
- Yes
Blog
- Opublikowane artykuły
- Nielimitowane artykuły
- Ustawienia SEO artykułów
- Yes
- Automatyczne strony kategorii
- Yes
Integracje
- Czaty na żywo
- Yes
- Widżety sieci społecznościowych
- Yes
- Widżety oddzwaniania
- Yes
- Widżety rezerwacji online
- Yes
- Usługi mailingowe
- Yes
- E-mail firmowy
- Yes
