Witaj, Europo! Nasz nowy region UE już działa

Mamy dla Ciebie wiadomość, jeśli rozwijasz biznes w Europie lub planujesz tam ekspansję.

Uruchomiliśmy nowy europejski serwer pod adresem eu.kvitly.com. Znajduje się fizycznie w Niemczech, więc od razu spełnia wymagania RODO.

Wiemy, że unijne przepisy potrafią przytłoczyć małą firmę. Żeby to ułatwić, dodaliśmy kilka narzędzi, które pomagają zachować zgodność:

Kontrola plików cookie. Dzięki integracji z CookieYes odwiedzający Twoją stronę sami wybierają, które pliki cookie chcą zaakceptować, a które odrzucić.

Dzięki integracji z CookieYes odwiedzający Twoją stronę sami wybierają, które pliki cookie chcą zaakceptować, a które odrzucić. Zgoda w formularzach. Dodaj do formularza pole „Zgoda" — to prosty sposób, żeby dołączyć link do polityki prywatności i zebrać wszystkie potrzebne zgody.

Dodaj do formularza pole „Zgoda" — to prosty sposób, żeby dołączyć link do polityki prywatności i zebrać wszystkie potrzebne zgody. Prawo do bycia zapomnianym. Klient poprosił o usunięcie danych? Usuwasz jego dane kontaktowe z panelu w kilka kliknięć.

Dla partnerów white label oznacza to, że możemy teraz skonfigurować Twoją instancję agencyjną bezpośrednio w regionie UE. Dane Twoich klientów zostają dokładnie tam, gdzie mają być.

Techniczna strona biznesu ma być prosta — wtedy łatwiej skupić się na rozwoju. Wejdź na eu.kvitly.com i zacznij budować swoją obecność w Europie.