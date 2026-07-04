Witaj, Europo! Nasz nowy region UE już działa
Jerzy Kurjanowicz dla Aktualności
Mamy dla Ciebie wiadomość, jeśli rozwijasz biznes w Europie lub planujesz tam ekspansję.
Uruchomiliśmy nowy europejski serwer pod adresem eu.kvitly.com. Znajduje się fizycznie w Niemczech, więc od razu spełnia wymagania RODO.
Wiemy, że unijne przepisy potrafią przytłoczyć małą firmę. Żeby to ułatwić, dodaliśmy kilka narzędzi, które pomagają zachować zgodność:
- Kontrola plików cookie. Dzięki integracji z CookieYes odwiedzający Twoją stronę sami wybierają, które pliki cookie chcą zaakceptować, a które odrzucić.
- Zgoda w formularzach. Dodaj do formularza pole „Zgoda" — to prosty sposób, żeby dołączyć link do polityki prywatności i zebrać wszystkie potrzebne zgody.
- Prawo do bycia zapomnianym. Klient poprosił o usunięcie danych? Usuwasz jego dane kontaktowe z panelu w kilka kliknięć.
Dla partnerów white label oznacza to, że możemy teraz skonfigurować Twoją instancję agencyjną bezpośrednio w regionie UE. Dane Twoich klientów zostają dokładnie tam, gdzie mają być.
Techniczna strona biznesu ma być prosta — wtedy łatwiej skupić się na rozwoju. Wejdź na eu.kvitly.com i zacznij budować swoją obecność w Europie.
Jerzy Kurjanowicz
Web developer z 20-letnim doświadczeniem, autor popularnych białoruskich i międzynarodowych serwisów internetowych. Napisał książkę o HTML5, zanim ten stał się mainstreamem. Bardzo lubi wiśnie.
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