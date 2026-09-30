Duży katalog produktów, wiele podstron, rosnący blog — i klient, który nie może znaleźć tego, czego szuka. Znasz to? Mamy rozwiązanie: w 🌱kvitly pojawiła się wyszukiwarka na stronie.

Teraz możesz dodać pasek wyszukiwania do swojej strony i sklepu internetowego. Wyszukiwarka przeszukuje jednocześnie produkty, podstrony i artykuły na blogu.

Jak to działa?

Odwiedzający klika ikonę lupy w nagłówku strony i wpisuje zapytanie — na przykład „świeca sojowa” albo „zwroty”. Wyniki pojawiają się od razu, pogrupowane według typu:

Produkty — ze zdjęciem i ceną, żeby klient od razu wiedział, że to jest to.

— ze zdjęciem i ceną, żeby klient od razu wiedział, że to jest to. Podstrony — np. cennik, dostawa, kontakt.

— np. cennik, dostawa, kontakt. Artykuły — wpisy z Twojego bloga.

Jedno kliknięcie i klient jest dokładnie tam, gdzie chciał.

Jak włączyć wyszukiwarkę?

Otwórz Edytor wyglądu, przejdź do ustawień Menu i stopka i włącz element „Wyszukiwanrka”. Opublikuj stronę — gotowe. Nowe produkty i artykuły trafiają do wyników automatycznie.

Na telefonach wyszukiwarka jest schowana w menu, dzięki czemu nagłówek na małym ekranie pozostaje przejrzysty.

Dla kogo?

Sklepy internetowe z dużą ofertą — klient znajduje produkt w kilka sekund zamiast przewijać dziesiątki kart.

z dużą ofertą — klient znajduje produkt w kilka sekund zamiast przewijać dziesiątki kart. Firmy usługowe z wieloma podstronami — klienci szybko znajdą ceny, warunki czy dane kontaktowe.

z wieloma podstronami — klienci szybko znajdą ceny, warunki czy dane kontaktowe. Prowadzący bloga — starsze, wartościowe wpisy znów zaczynają przyciągać czytelników.

Czy to jest w moim planie?

Tak! Wyszukiwarka jest dostępna od planu 🪴 Rozwój wzwyż, w tym w planie 🌳 Rozkwit, bez dodatkowych opłat.

Co dalej?

To pierwsza wersja wyszukiwarki i już pracujemy nad kolejnymi ulepszeniami. Masz pomysł? Napisz do nas — czytamy każdą wiadomość.

Włącz wyszukiwarkę już dziś i pomóż klientom szybciej znaleźć to, czego szukają! 🔍