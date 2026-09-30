Wyszukiwarka na stronie: klienci szybciej znajdą produkty i artykuły
Natallia Usava dla Aktualności
Duży katalog produktów, wiele podstron, rosnący blog — i klient, który nie może znaleźć tego, czego szuka. Znasz to? Mamy rozwiązanie: w 🌱kvitly pojawiła się wyszukiwarka na stronie.
Teraz możesz dodać pasek wyszukiwania do swojej strony i sklepu internetowego. Wyszukiwarka przeszukuje jednocześnie produkty, podstrony i artykuły na blogu.
Jak to działa?
Odwiedzający klika ikonę lupy w nagłówku strony i wpisuje zapytanie — na przykład „świeca sojowa” albo „zwroty”. Wyniki pojawiają się od razu, pogrupowane według typu:
- Produkty — ze zdjęciem i ceną, żeby klient od razu wiedział, że to jest to.
- Podstrony — np. cennik, dostawa, kontakt.
- Artykuły — wpisy z Twojego bloga.
Jedno kliknięcie i klient jest dokładnie tam, gdzie chciał.
Jak włączyć wyszukiwarkę?
Otwórz Edytor wyglądu, przejdź do ustawień Menu i stopka i włącz element „Wyszukiwanrka”. Opublikuj stronę — gotowe. Nowe produkty i artykuły trafiają do wyników automatycznie.
Na telefonach wyszukiwarka jest schowana w menu, dzięki czemu nagłówek na małym ekranie pozostaje przejrzysty.
Dla kogo?
- Sklepy internetowe z dużą ofertą — klient znajduje produkt w kilka sekund zamiast przewijać dziesiątki kart.
- Firmy usługowe z wieloma podstronami — klienci szybko znajdą ceny, warunki czy dane kontaktowe.
- Prowadzący bloga — starsze, wartościowe wpisy znów zaczynają przyciągać czytelników.
Czy to jest w moim planie?
Tak! Wyszukiwarka jest dostępna od planu 🪴 Rozwój wzwyż, w tym w planie 🌳 Rozkwit, bez dodatkowych opłat.
Co dalej?
To pierwsza wersja wyszukiwarki i już pracujemy nad kolejnymi ulepszeniami. Masz pomysł? Napisz do nas — czytamy każdą wiadomość.
Włącz wyszukiwarkę już dziś i pomóż klientom szybciej znaleźć to, czego szukają! 🔍
Natallia Usava
Head of 🌱kvitly. She commands time and a little space, knows everything about the needs of clients, loves to smile, and gets goosebumps at the sound of a cello.
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