Bing Webmaster: weryfikacja własności strony

Bing Webmaster pomaga monitorować indeksowanie Twojej strony, śledzić i naprawiać błędy oraz sprawdzać jej wydajność.

Kroki weryfikacji strony:

1. Wejdź na Bing Webmaster i zaloguj się kontem Microsoft, Google albo Facebook.

2. Po zalogowaniu pojawi się prośba o dodanie strony. Skorzystamy z dodawania ręcznego — wpisz adres URL swojej strony i kliknij Dodaj.

3. Wybierz opcję Metatag HTML i skopiuj wartość w cudzysłowie po content=. Nie musisz kopiować cudzysłowów — tylko wartość między nimi.

4. Przejdź do Panelu 🌱kvitly i wejdź w Integracje → Weryfikacja własności domeny.

5. Przewiń do integracji Bing Webmaster Tools, wklej kod skopiowany z metatagu i kliknij Włącz.

6. Opublikuj swoją stronę, żeby zastosować zmiany.

Gdy integracja będzie włączona, wróć do Bing Webmaster i odśwież stronę. Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, zobaczysz szczegóły swojej strony w Bing.