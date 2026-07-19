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Bing Webmaster: weryfikacja własności strony
Bing Webmaster pomaga monitorować indeksowanie Twojej strony, śledzić i naprawiać błędy oraz sprawdzać jej wydajność.
Kroki weryfikacji strony:
1. Wejdź na Bing Webmaster i zaloguj się kontem Microsoft, Google albo Facebook.
2. Po zalogowaniu pojawi się prośba o dodanie strony. Skorzystamy z dodawania ręcznego — wpisz adres URL swojej strony i kliknij Dodaj.
3. Wybierz opcję Metatag HTML i skopiuj wartość w cudzysłowie po content=. Nie musisz kopiować cudzysłowów — tylko wartość między nimi.
4. Przejdź do Panelu 🌱kvitly i wejdź w Integracje → Weryfikacja własności domeny.
5. Przewiń do integracji Bing Webmaster Tools, wklej kod skopiowany z metatagu i kliknij Włącz.
6. Opublikuj swoją stronę, żeby zastosować zmiany.
Gdy integracja będzie włączona, wróć do Bing Webmaster i odśwież stronę. Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, zobaczysz szczegóły swojej strony w Bing.
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