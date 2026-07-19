Żeby zacząć korzystać z platformy, wejdź na stronę callpage.io i zarejestruj się, żeby założyć konto w ich systemie — podaj imię, e-mail, adres strony i ustaw hasło.

Po zalogowaniu może być konieczne podanie dodatkowych informacji o Twojej firmie. Usługa umożliwi wykonywanie połączeń dopiero po pełnej weryfikacji adresu e-mail i numeru telefonu. Gdy będziesz już w panelu CallPage, wykonaj poniższe kroki, żeby zainstalować widget oddzwaniania na swojej stronie 🌱kvitly:

1. W systemie CallPage przejdź do Widżety w menu po lewej stronie, wybierz widget, którego chcesz użyć (może to być istniejący albo nowo utworzony) i przejdź do zakładki Instalacja.

2. Pod kodem instalacyjnym zobaczysz pole ID widgetu. To ono jest nam potrzebne — skopiuj je.

3. Przejdź do Panelu 🌱kvitly i wejdź w Integracje → Widgety oddzwaniania.

4. Znajdź tam integrację CallPage, wklej skopiowane ID widgetu w polu Identyfikator i kliknij Włącz.

5. Opublikuj swoją stronę, żeby zastosować zmiany.

Po włączeniu na Twojej stronie pojawi się okno z propozycją oddzwonienia. Wygląd i zachowanie widgetu skonfigurujesz w systemie CallPage.

Pamiętaj, że widget może nie pojawić się od razu. Żeby zadziałał, Twoje konto musi być w pełni zweryfikowane w systemie CallPage. Upewnij się też, że adres Twojej strony jest dodany do listy zaufanych domen dla tego widgetu.

Żeby sprawdzić, czy widget jest poprawnie zainstalowany, kliknij przycisk Sprawdź status instalacji w ustawieniach widgetu w CallPage. Jeśli wszystko jest w porządku, zobaczysz powiadomienie, że widget został poprawnie zainstalowany.