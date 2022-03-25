Eksport produktów do Google Merchant Center

We współczesnym świecie korzystanie z różnych kanałów promocji jest kluczowe dla skutecznej sprzedaży. Google Merchant Center to alternatywny sposób na reklamowanie Twojego sklepu internetowego.

Reklama typu pay-per-click wciąż jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem promowania stron i sklepów internetowych, ale konkurencja w wynikach Google rośnie z miesiąca na miesiąc. To dobry moment, żeby poznać alternatywne, równie skuteczne sposoby reklamowania produktów i usług.

Czym jest Google Merchant Center?

To narzędzie do reklamowania Twoich produktów. Jego główną zaletą jest to, że możesz bezpłatnie prezentować produkty w Google. Dowiedz się, jak to zrobić, z oficjalnego przewodnika Google. Konfiguracja list produktów jest bardzo prosta, a konkurencja w płatnych wynikach jest znacznie mniejsza.

Dlaczego warto wypróbować Google Merchant Center?

Google Merchant Center pozwala pokazywać konkretne oferty użytkownikom faktycznie zainteresowanym Twoimi produktami. Kupujący wolą zobaczyć konkretny produkt niż ogólną stronę kategorii, na której nadal muszą przeglądać opcje.

Kolejną dużą zaletą jest automatyczny plik produktowy (feed). Jeśli masz duży katalog, nie musisz dodawać produktów ręcznie — kampanię tworzysz po prostu, wgrywając plik produktowy wygenerowany przez nasz system. Twoje produkty pojawią się jako atrakcyjne wizualnie karty produktów ze zdjęciami, nazwami i cenami.

Konfiguracja jest prosta, nawet bez wcześniejszego doświadczenia w reklamie. Wystarczy wygenerować plik produktowy, wgrać go do Google Merchant Center, a Google zajmie się resztą automatycznie.

Na przykład, jeśli sprzedajesz zestaw Lego, Twoja reklama pojawi się tylko użytkownikom, którzy szukają dokładnie tego zestawu Lego w Twoim regionie. Podobnie jak w reklamie PPC, płacisz tylko wtedy, gdy ktoś klika w stronę Twojego produktu.

Integracja Twojego katalogu z Google Merchant Center

Stworzyliśmy specjalną integrację, dzięki której wystarczy raz wygenerować link do pliku produktowego, dodać go do Google Merchant Center, a Twoje produkty będą aktualizować się automatycznie według ustalonego harmonogramu.

Żeby wygenerować plik produktowy, wykonaj poniższe kroki:

1. W swoim 🌱kvitly Panelu przejdź do Ustawienia, znajdź tam sekcję Zarządzanie sklepem i kliknij Platformy sprzedażowe

2. Znajdź tam Eksport do Google Merchant i kliknij przycisk Włącz.

3. Opublikuj swoją stronę i skopiuj link do pliku XML, który pojawił się po włączeniu integracji. Plik z produktami będzie automatycznie aktualizowany za każdym razem, gdy publikujesz stronę.

Żeby wystawić produkty w Google Merchant Center, musisz najpierw założyć tam konto i je skonfigurować. Możesz to zrobić tutaj: https://www.google.com/retail/solutions/merchant-center/. Żeby dodać produkty do swojego pliku produktowego, wykonaj poniższe kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta Google Merchant Center.

2. Przejdź do Produkty → Pliki danych.

3. Kliknij przycisk +, żeby dodać nowy plik danych.

4. Wpisz podstawowe informacje o swoim sklepie.

5. Wybierz nazwę pliku danych (dowolną) i jako metodę przesyłania wybierz Zaplanowane pobieranie.

6. W kroku 3 wpisz dowolną nazwę pliku w polu Nazwa pliku, a następnie wklej adres URL pliku produktowego skopiowany z integracji Google Merchant w 🌱kvitly w polu Adres URL pliku.

Dane Twoich produktów w Google będą automatycznie aktualizowane zgodnie z ustawionym harmonogramem. Za każdym razem, gdy publikujesz swój sklep, ceny i szczegóły produktów w pliku eksportu zostaną zaktualizowane. Nie musisz ręcznie wgrywać adresu URL pliku ponownie.

Jeśli chcesz od razu odświeżyć dane w Google, kliknij Pobierz teraz w prawym górnym rogu sekcji Pliki danych.

Po zatwierdzeniu przez Google Twoje produkty pojawią się w wynikach Google, dzięki czemu klienci będą mogli je znaleźć i kupić.

Dodatkowo warto zapoznać się z Wymaganiami dotyczącymi bezpłatnych ofert w Google.