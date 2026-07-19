Żeby połączyć Google Analytics ze swoją stroną, potrzebujesz kodu śledzenia. Znajdziesz go na swoim koncie Google Analytics, gdzie później zobaczysz też szczegółowe statystyki odwiedzających.

Wykonaj poniższe kroki, żeby włączyć Google Analytics na swojej stronie:

1. Wejdź na stronę główną Google Analytics i kliknij przycisk „Zacznij już dziś” w prawym górnym rogu lub na środku strony.

2. Zaloguj się na konto Google albo, jeśli go nie masz, załóż nowe.

3. Po zalogowaniu kliknij przycisk „Skonfiguruj bezpłatnie”, żeby zacząć tworzyć strumień danych.

4. Uzupełnij wymagane pola zgodnie z instrukcjami na ekranie.

5. Zaakceptuj warunki korzystania z usługi Google.

6. Na kolejnym ekranie wybierz „Sieć” jako źródło danych i wpisz adres swojej strony w odpowiednim polu.

7. Po zakończeniu konfiguracji zobaczysz okno „Szczegóły strumienia danych sieciowych”. Znajdź tam Identyfikator śledzenia w formacie G-XXXXXXXX i skopiuj go.

8. W Panelu swojej strony 🌱kvitly przejdź do sekcji Integracje → Liczniki odwiedzin i przewiń do Google Analytics.

9. W polu Identyfikator wpisz skopiowany wcześniej kod licznika i kliknij przycisk Włącz.

Gdy integracja jest włączona, a strona opublikowana, statystyki odwiedzających możesz sprawdzać bezpośrednio na koncie Google Analytics.