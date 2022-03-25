Jak dodać Meta Pixel do swojej strony

Meta Pixel to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność Twoich reklam. Pozwala śledzić działania użytkowników na Twojej stronie i trafiać z odpowiednimi reklamami do właściwych odbiorców.

Żeby skonfigurować Meta Pixel, potrzebujesz konta Business w ekosystemie Meta — po rejestracji otrzymasz kod instalacyjny piksela. Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Konfigurację piksela przeprowadzisz według tego przewodnika: https://www.facebook.com/business/m/pixel-setup-get-started.

Kilka uwag dotyczących konfiguracji:

1. Przy wyborze źródła danych wybierz Web.

2. Nazwa piksela może być dowolna.

3. Przy wyborze opcji konfiguracji wybierz Tylko Meta Pixel.

Gdy zobaczysz identyfikator piksela, skopiuj go.

Żeby włączyć Meta Pixel na swojej stronie 🌱kvitly, wykonaj poniższe kroki:

1. W Panelu 🌱kvitly przejdź do Integracje → Retargeting i znajdź tam Meta Pixel.

2. W polu Identyfikator wklej wcześniej skopiowany identyfikator piksela.

3. Kliknij przycisk Włącz i opublikuj swoją stronę.

Gotowe! Meta Pixel jest już dodany do Twojej strony — dzięki temu lepiej ocenisz skuteczność reklam i zoptymalizujesz strategię marketingową.