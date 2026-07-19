Jak dodać Tidio do swojej strony

Tidio to platforma czatu na żywo i chatbotów. Bot oparty na AI może odpowiedzieć nawet na 70% zapytań klientów bez udziału człowieka. Pomoże Ci konwertować leady, obsługiwać klientów i zwiększać przychody. Żeby włączyć czat, potrzebujesz konta w Tidio. Tam też zarządzisz ustawieniami czatu. Wykonaj poniższe kroki, żeby zainstalować czat Tidio na swojej stronie:

1. Żeby zarejestrować się w Tidio, wpisz swój adres e-mail na głównej stronie serwisu i przejdź przez proces instalacji. Składa się z kilku kroków i pomoże Ci lepiej skonfigurować czat.

2. Po przejściu przez ten proces trafisz na stronę z kodem instalacyjnym. Jeśli jej nie widzisz, w Tidio przejdź do Ustawień (ikona koła zębatego w menu po lewej) i sekcji Instalacja. Będzie Ci potrzebna opcja Instalacja ręczna. Z kodu instalacyjnego potrzebujesz tylko identyfikatora widgetu, który znajduje się między …tidio.co/ a .js". Skopiuj go.

3. Przejdź do Panelu 🌱kvitly → Integracje → Czat na żywo.

4. Przewiń do integracji Tidio, wklej Identyfikator skopiowany z kodu instalacyjnego i kliknij Włącz.

5. Opublikuj swoją stronę, żeby zastosować zmiany.

Teraz czat Tidio pojawi się na Twojej stronie 🌱kvitly — odwiedzający będą mogli skontaktować się z Tobą na żywo albo porozmawiać z Chatbotem. Widget czatu skonfigurujesz w systemie Tidio (możesz tam ustawić powitalne wiadomości, kolory, języki, zachowanie chatbota i wiele innych opcji).