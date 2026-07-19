Jak połączyć domenę ze swoją stroną

Żeby domena zaczęła działać, musisz:

1. Połączyć domenę ze swoją stroną 🌱kvitly.

2. Skonfigurować rekordy DNS w panelu konfiguracji domeny.

Jak połączyć domenę

1. Wejdź do Panelu swojej strony 🌱kvitly.

2. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia.

3. Przejdź do sekcji Domeny.

4. Kliknij przycisk Dodaj domenę i wybierz Mam domenę w panelu, który się pojawi

5. Wpisz nazwę swojej domeny (np. mojastrona.pl) i kliknij Dodaj domenę

To wszystko po stronie 🌱kvitly. Teraz skonfiguruj domenę w panelu swojego rejestratora — opisujemy to w sekcji poniżej.

Jak skonfigurować domenę

Zaloguj się do panelu tego rejestratora, w którym zarejestrowana jest Twoja domena.

1. Znajdź sekcję Ustawienia DNS.

2. Wybierz Użyj innego dostawcy hostingu. Nazwa opcji może się nieco różnić, ale zasada działania jest taka sama we wszystkich panelach rejestratorów.

3. Wpisz odpowiednie rekordy DNS w zależności od regionu Twojej strony:

Region US — NS1: ns1.us.kvitly.com, NS2: ns2.us.kvitly.com

NS1: ns1.us.kvitly.com, NS2: ns2.us.kvitly.com Białoruś — NS1: ns1.by.kvitly.com, NS2: ns2.by.kvitly.com

NS1: ns1.by.kvitly.com, NS2: ns2.by.kvitly.com Rosja — NS1: ns1.ru.kvitly.com, NS2: ns2.ru.kvitly.com

Jeśli napotkasz jakiś problem, skontaktuj się z pomocą techniczną swojego rejestratora domen.

Gdy wszystko będzie gotowe, Twoja strona stanie się dostępna pod domeną w ciągu 48 godzin (zwykle znacznie szybciej). Gdy strona zacznie działać, dostaniesz powiadomienie e-mail.