Jeśli planujesz skonfigurować pocztę dla swojej domeny, musisz dodać rekordy MX i TXT w ustawieniach DNS. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.

1. W Panelu 🌱kvitly przejdź do Ustawienia → Niestandardowe rekordy DNS

2. Kliknij przycisk Dodaj nowy rekord, żeby utworzyć nowy wpis DNS.

Zwykle, żeby skierować ruch pocztowy na domenie, musisz dodać dwa rekordy MX i jeden rekord TXT. Szczegóły konfiguracji (adresy serwerów, priorytety, ustawienia SPF/DKIM) zależą od dostawcy Twojej poczty. Sprawdź jego dokumentację, żeby poznać dokładne wartości.

Pamiętaj, że przy konfiguracji rekordu MX w polu Domena wpisujesz @, a w polu Wartość — adres serwera (znajdziesz go w instrukcji konfiguracji poczty).