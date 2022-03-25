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Ochrona hasłem dostępu do strony
Ochrona hasłem to przydatne narzędzie na czas tworzenia lub prac konserwacyjnych na stronie — dzięki niej niedokończone albo poufne wersje strony są ukryte przed odwiedzającymi i wyszukiwarkami. Oto jak ograniczyć dostęp za pomocą hasła.
Instrukcja krok po kroku
1. W Panelu 🌱kvitly przejdź do sekcji Ustawienia → Ograniczenie dostępu i przewiń do Dostęp przez hasło
2. Wpisz login i hasło w odpowiednich polach. Te dane będą potrzebne użytkownikom, żeby uzyskać dostęp do Twojej strony.
3. Kliknij przycisk Włącz, a następnie Opublikuj swoją stronę.
Teraz Twoja strona jest bezpiecznie zablokowana hasłem, dopóki nie zdecydujesz się opublikować jej na żywo — przypadkowi odwiedzający i wyszukiwarki nie będą mieli do niej dostępu.
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