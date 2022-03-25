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Ograniczenie dostępu do strony po adresie IP
Dzięki tej funkcji możesz ograniczyć dostęp do swojej strony dla użytkowników z konkretnych adresów IP. Przydaje się to np. do blokowania ataków spamowych albo ograniczania dostępu do strony z określonych lokalizacji.
Instrukcja krok po kroku
1. W Panelu 🌱kvitly przejdź do sekcji Ustawienia → Ograniczenie dostępu i znajdź Dostęp po adresie IP. Pamiętaj, że żeby korzystać z tej funkcji, musisz mieć podłączoną domenę.
2. Kliknij przycisk Włącz
3. Dodaj zablokowane albo dozwolone adresy IP.
Żeby zablokować dostęp z konkretnych adresów IP:
- Wpisz niepożądane adresy IP w polu Zablokowane adresy.
- Po wpisaniu każdego adresu naciśnij Enter.
- Powtórz to dla kolejnych adresów.
Jeśli chcesz zezwolić na dostęp tylko z kilku konkretnych adresów IP, najpierw zablokuj wszystkie pozostałe:
- Wpisz all w polu Zablokowane adresy i naciśnij Enter.
- Następnie dodaj dozwolone adresy IP w polu Dozwolone adresy.
- Po wpisaniu każdego adresu naciśnij Enter.
- Powtórz to dla kolejnych adresów.
4. Po wpisaniu odpowiednich adresów IP w polach, kliknij Zapisz.
Twoja strona jest teraz ograniczona po adresie IP, co zwiększa jej bezpieczeństwo!
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