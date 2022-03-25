Ograniczenie dostępu do strony po adresie IP

Dzięki tej funkcji możesz ograniczyć dostęp do swojej strony dla użytkowników z konkretnych adresów IP. Przydaje się to np. do blokowania ataków spamowych albo ograniczania dostępu do strony z określonych lokalizacji.

Instrukcja krok po kroku

1. W Panelu 🌱kvitly przejdź do sekcji Ustawienia → Ograniczenie dostępu i znajdź Dostęp po adresie IP. Pamiętaj, że żeby korzystać z tej funkcji, musisz mieć podłączoną domenę.

2. Kliknij przycisk Włącz

3. Dodaj zablokowane albo dozwolone adresy IP.

Żeby zablokować dostęp z konkretnych adresów IP:

Wpisz niepożądane adresy IP w polu Zablokowane adresy .

. Po wpisaniu każdego adresu naciśnij Enter .

. Powtórz to dla kolejnych adresów.

Jeśli chcesz zezwolić na dostęp tylko z kilku konkretnych adresów IP, najpierw zablokuj wszystkie pozostałe:

Wpisz all w polu Zablokowane adresy i naciśnij Enter .

w polu i naciśnij . Następnie dodaj dozwolone adresy IP w polu Dozwolone adresy .

. Po wpisaniu każdego adresu naciśnij Enter .

. Powtórz to dla kolejnych adresów.

4. Po wpisaniu odpowiednich adresów IP w polach, kliknij Zapisz.

Twoja strona jest teraz ograniczona po adresie IP, co zwiększa jej bezpieczeństwo!