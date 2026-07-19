Powiadomienia w Telegramie pozwalają szybko otrzymywać informacje o zamówieniach z Twojej strony. To wygodny i bezpłatny dodatek, szczególnie przydatny, gdy klienci albo członkowie zespołu rzadko sprawdzają e-mail.

Oto instrukcja krok po kroku, jak skonfigurować powiadomienia w Telegramie:

1. W Panelu 🌱kvitly przejdź do Integracje → Powiadomienia o zamówieniach.

2. Przewiń do sekcji Telegram

3. Następnie znajdź naszego bota @MenavitaBot w Telegramie. Możesz napisać do niego bezpośrednio albo dodać go do czatu grupowego.

4. Wyślij komendę /start na czacie z botem. Bot odpowie identyfikatorem czatu (w przypadku czatu grupowego może być ujemny).

5. W ustawieniach rozszerzenia Telegram w 🌱kvitly kliknij przycisk Dodaj nowy czat.

6. Uzupełnij potrzebne informacje: Nazwa powiadomienia i Identyfikator czatu (otrzymany od bota).

7. Kliknij Włącz.

Zostało tylko jedno — włączyć dodane powiadomienie w automatyzacjach formularza. Oto jak to zrobić:

1. Przejdź do Ustawienia → Formularze i utwórz nowy formularz albo wybierz istniejący.

2. W ustawieniach formularza wybierz zakładkę Automatyzacje

3. Zaznacz checkboxy powiadomień, które chcesz włączyć po złożeniu zamówienia albo po płatności.

💡Jeśli chcesz wysyłać powiadomienia do różnych osób (np. menedżera, księgowego), możesz utworzyć kilka czatów i skonfigurować automatyzację osobno dla każdego z nich.

Dzięki temu wszystkie najważniejsze informacje o zamówieniach będziesz otrzymywać bezpośrednio w Telegramie!