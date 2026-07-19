Webhook. Integracja z czymkolwiek.

W bardziej złożonych procesach biznesowych często trzeba wykonać konkretne działanie po otrzymaniu zamówienia — na przykład powiadomić menedżerów albo dodać dane do zewnętrznego systemu (np. CRM-u, z którego firma już korzysta). Do tego służy technologia powiadomień o nazwie Webhook. Webhooki pozwalają wysłać dane zamówienia do dowolnego systemu, gdy na Twojej stronie w 🌱kvitly dojdzie do określonego zdarzenia.

Żeby dodać takie powiadomienia o zamówieniach, włącz integrację Webhooks. Oto instrukcja krok po kroku:

1. W Panelu 🌱kvitly przejdź do Integracje → Eksport zamówień i znajdź tam sekcję Webhook.

2. Kliknij Dodaj nowe powiadomienie, a następnie kliknij wiersz, który się pojawi.

3. Uzupełnij potrzebne pola: Nazwa (wewnętrzna nazwa tego powiadomienia) i Adres docelowy (adres URL, na który wyślemy zamówienia otrzymane przez formularze na Twojej stronie).

4. Włącz integrację.

5. Przejdź do Ustawienia → Formularze i włącz dodane powiadomienie w sekcji Automatyzacje, w ustawieniach odpowiedniego formularza.

Po wykonaniu tych kroków Webhook jest skonfigurowany. Dane z formularzy wysyłanych na Twojej stronie trafią, oprócz wszystkich innych powiadomień, także pod wskazany adres URL.

Webhooki wysyłają żądania w formacie JSON o następującej strukturze:

{ "orderid": Number, "fields": [ { "label": String, "component": String, "data": String }, ... ], "cart": { "delivery": ?, "total": Number, "currency": String, "items": ? } payment: { amount: Number, paid: Boolean, } }

Przykładowe dane:

{ "fields": [ { "label": "Name", "data": "John Doe" }, { "label": "Email", "data": "johndoe@gmail.com" } ] }

Webhooki możesz wykorzystać na przykład do:

Powiadamiania menedżerów (przez e-mail, komunikatory lub inne kanały).

Automatycznego przetwarzania danych z formularzy w systemie CRM lub ERP.

Uruchamiania dodatkowych procesów, np. zapisywania danych w bazie danych lub tworzenia zadania w innym systemie.

Ta integracja wypełni lukę, gdy czegoś, czego potrzebujesz, nie ma w 🌱kvitly jako gotowej integracji.