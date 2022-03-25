obecność online
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Z 🌱kvitly możesz tworzyć strony i zacząć otrzymywać zamówienia w kilka minut. A potem już tylko lepiej: promuj się, integruj płatności online, automatyzuj rutynę i zawsze miej aktualne dane.
Twórz strony w edytorze wizualnym. Bez kodu
Możesz zacząć od jednego z dopasowanych szablonów i dostosować go do swoich potrzeb. W kilka kliknięć opublikujesz stronę, która opisze Twój biznes i pomoże znaleźć partnerów oraz klientów.
- Wizualny edytor designu
- Prosty system do zarządzania wyglądem i treścią strony.
- Wbudowana analityka
- Automatyczne zbieranie danych o wizytach i skuteczności strony.
- Formularze zbierania zapytań
- Intuicyjny kreator formularzy do pozyskiwania leadów.
- Optymalizacja pod wyszukiwarki (SEO)
- Ustawienia SEO dla stron, przekierowania, favicony i wiele więcej.
Strona docelowa dla produktów i usług
Twórz jednostronicowe strony samodzielnie z naszej kolekcji bloków albo na bazie szablonów. Zbieraj leady i przyjmuj płatności. Mierz wyniki dzięki wbudowanej lub zintegrowanej analityce.
- Edytor designu
- Strony łatwo buduje się z gotowych bloków i wyglądają świetnie.
- Płatności online
- Podłącz procesory płatności w 2 kliknięciach.
- Pozyskiwanie leadów
- Umieszczaj formularze tam, gdzie ich potrzebujesz, by zdobywać coraz więcej leadów.
Sklep internetowy w kilku kliknięciach
Dodaj produkty ze zdjęciami — a my stworzymy piękne doświadczenie zakupowe dla Twoich klientów. Zarządzaj produktami, dostawami i płatnościami, zbieraj zamówienia i promuj się — wszystko w jednej usłudze.
- Warianty produktów
- Masz kilka wersji tego samego produktu? Skonfigurujesz je łatwo.
- Zarządzanie zamówieniami
- Śledź zamówienia w jednym miejscu i zawsze wiedz, co się dzieje.
- Różnorodne metody płatności
- Pozwól klientom płacić tak, jak chcą.
Niech AI zrobi to za Ciebie
Powiedz nam, czym się zajmujesz, a nasze AI przygotuje pierwszą wersję strony właśnie dla Ciebie. Co dalej? Cokolwiek chcesz!
Opowie Twoją historię
- Wystarczy kilka słów o Twoim biznesie, by nasze AI wygenerowało treści na stronę, posty do social mediów i materiały promocyjne dopasowane do Ciebie.
Zawsze gotowe do pomocy
- Nasze AI rozumie Twój biznes, więc możesz pytać o radę w każdej chwili — zarówno o Twoje sprawy, jak i o to, jak najlepiej wykorzystać 🌱kvitly.
Idealne szkice za każdym razem
- Potrzebujesz nowego ujęcia? Jeśli coś nie gra, nasze AI może natychmiast wygenerować treść ponownie — aż będzie dokładnie taka, jak chcesz.
Otrzymywanie płatności online jest prostsze niż kiedykolwiek
Zintegruj się z jednym z serwisów płatniczych i otrzymuj pieniądze za usługi natychmiast i bezpiecznie. Fakturowanie i płatności są naprawdę proste — wybierz dostawcę płatności, dodaj go do strony i gotowe!
- Bez prowizji
- Nie pobieramy żadnych opłat za przetwarzanie Twoich płatności i nie zamierzamy tego robić.
- Bezpieczeństwo
- Kierujemy klienta na bezpieczne strony bramek płatniczych i nie przechowujemy jego danych.
Wysyłaj e-maile na triggerach
Twórz e-maile i uruchamiaj je automatycznie na podstawie zdarzeń, takich jak udana płatność czy utworzenie zamówienia. Korzystaj z gotowych sekwencji e-maili albo buduj własne scenariusze. Zarządzaj masowymi kampaniami e-mail.
- E-maile transakcyjne
- Informuj klientów na bieżąco o statusach ich zamówień.
- Usługi e-mailowe
- Utrzymuj listy mailingowe w innych serwisach do kampanii e-mailowych.
Zarządzaj klientami
Twoje leady trafią bezpośrednio do łatwego CRM, w którym możesz budować lejki zamówień, robić notatki i oznaczać je w dowolny sposób. Nikt nie zostanie pominięty!
- Zarządzanie zamówieniami
- Zbieraj zamówienia w jednym miejscu, edytuj je i realizuj, aby zawsze panować nad biznesem.
- Zbieranie kontaktów
- Buduj bazę kontaktów i pobieraj dane do masowego przetwarzania.
Rozwiązania na każdą potrzebę
Potrzebujesz więcej? A może już używasz innej usługi w swojej działalności? Żaden problem — najpewniej już mamy z nią integrację! Strony na 🌱kvitly można łatwo połączyć z dziesiątkami innych usług: Google Docs, czaty online, pop-upy itd. Wykorzystaj to wszystko, aby zbudować dokładnie to, czego potrzebujesz.
Jesteśmy po Twojej stronie!
Mówimy poważnie. Rozwijajmy się razem.
Świetne wsparcie
Zawsze jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci rozwiązywać wyzwania biznesowe.
Wdrożenie w pakiecie
W tym zestaw materiałów o tym, jak wystartować i rozwijać biznes.
Przejrzysty interfejs
Zaprojektowaliśmy system tak, aby był intuicyjny i prosty w użyciu, dzięki czemu nigdy się nie zgubisz.
To oczywiste
Kilka rzeczy, które otrzymasz na każdym planie i z każdym produktem 🌱kvitly
Hosting
- Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane przez cały okres subskrypcji i jeszcze trochę dłużej.
Responsywność
- Twoje strony i e-maile będą wyglądać równie dobrze na ekranach każdej wielkości.
Twoja domena
- Oczywiście — możesz łatwo podłączyć własną domenę na dowolnym planie.
Pomoc i wsparcie
- Przygotowaliśmy rozbudowaną bazę wiedzy i jesteśmy gotowi odpowiadać na czacie.
Nieustanny rozwój
- Stale rozwijamy naszą platformę, aby dawać Ci coraz więcej możliwości.
Płynne doświadczenie
- Wszystkie narzędzia w jednym miejscu pozwalają nam zapewnić najlepsze doświadczenie Tobie i Twoim klientom.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!