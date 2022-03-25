obecność online

Ułatwiamy prowadzenie biznesu

Z 🌱kvitly możesz tworzyć strony i zacząć otrzymywać zamówienia w kilka minut. A potem już tylko lepiej: promuj się, integruj płatności online, automatyzuj rutynę i zawsze miej aktualne dane.

Twórz strony w edytorze wizualnym. Bez kodu

Możesz zacząć od jednego z dopasowanych szablonów i dostosować go do swoich potrzeb. W kilka kliknięć opublikujesz stronę, która opisze Twój biznes i pomoże znaleźć partnerów oraz klientów.

Wizualny edytor designu
Prosty system do zarządzania wyglądem i treścią strony.
Wbudowana analityka
Automatyczne zbieranie danych o wizytach i skuteczności strony.
Formularze zbierania zapytań
Intuicyjny kreator formularzy do pozyskiwania leadów.
Optymalizacja pod wyszukiwarki (SEO)
Ustawienia SEO dla stron, przekierowania, favicony i wiele więcej.
Więcej o stronach

Strona docelowa dla produktów i usług

Twórz jednostronicowe strony samodzielnie z naszej kolekcji bloków albo na bazie szablonów. Zbieraj leady i przyjmuj płatności. Mierz wyniki dzięki wbudowanej lub zintegrowanej analityce.

Edytor designu
Strony łatwo buduje się z gotowych bloków i wyglądają świetnie.
Płatności online
Podłącz procesory płatności w 2 kliknięciach.
Pozyskiwanie leadów
Umieszczaj formularze tam, gdzie ich potrzebujesz, by zdobywać coraz więcej leadów.
Więcej o landingach

Sklep internetowy w kilku kliknięciach

Dodaj produkty ze zdjęciami — a my stworzymy piękne doświadczenie zakupowe dla Twoich klientów. Zarządzaj produktami, dostawami i płatnościami, zbieraj zamówienia i promuj się — wszystko w jednej usłudze.

Warianty produktów
Masz kilka wersji tego samego produktu? Skonfigurujesz je łatwo.
Zarządzanie zamówieniami
Śledź zamówienia w jednym miejscu i zawsze wiedz, co się dzieje.
Różnorodne metody płatności
Pozwól klientom płacić tak, jak chcą.
Więcej o sklepach online

Niech AI zrobi to za Ciebie

Powiedz nam, czym się zajmujesz, a nasze AI przygotuje pierwszą wersję strony właśnie dla Ciebie. Co dalej? Cokolwiek chcesz!

Zbuduj stronę z AI za darmoDowiedz się więcej

Opowie Twoją historię

Wystarczy kilka słów o Twoim biznesie, by nasze AI wygenerowało treści na stronę, posty do social mediów i materiały promocyjne dopasowane do Ciebie.

Zawsze gotowe do pomocy

Nasze AI rozumie Twój biznes, więc możesz pytać o radę w każdej chwili — zarówno o Twoje sprawy, jak i o to, jak najlepiej wykorzystać 🌱kvitly.

Idealne szkice za każdym razem

Potrzebujesz nowego ujęcia? Jeśli coś nie gra, nasze AI może natychmiast wygenerować treść ponownie — aż będzie dokładnie taka, jak chcesz.

Otrzymywanie płatności online jest prostsze niż kiedykolwiek

Zintegruj się z jednym z serwisów płatniczych i otrzymuj pieniądze za usługi natychmiast i bezpiecznie. Fakturowanie i płatności są naprawdę proste — wybierz dostawcę płatności, dodaj go do strony i gotowe!

Bez prowizji
Nie pobieramy żadnych opłat za przetwarzanie Twoich płatności i nie zamierzamy tego robić.
Bezpieczeństwo
Kierujemy klienta na bezpieczne strony bramek płatniczych i nie przechowujemy jego danych.
Więcej o płatnościach

Wysyłaj e-maile na triggerach

Twórz e-maile i uruchamiaj je automatycznie na podstawie zdarzeń, takich jak udana płatność czy utworzenie zamówienia. Korzystaj z gotowych sekwencji e-maili albo buduj własne scenariusze. Zarządzaj masowymi kampaniami e-mail.

E-maile transakcyjne
Informuj klientów na bieżąco o statusach ich zamówień.
Usługi e-mailowe
Utrzymuj listy mailingowe w innych serwisach do kampanii e-mailowych.
Więcej o e-mailach

Zarządzaj klientami

Twoje leady trafią bezpośrednio do łatwego CRM, w którym możesz budować lejki zamówień, robić notatki i oznaczać je w dowolny sposób. Nikt nie zostanie pominięty!

Zarządzanie zamówieniami
Zbieraj zamówienia w jednym miejscu, edytuj je i realizuj, aby zawsze panować nad biznesem.
Zbieranie kontaktów
Buduj bazę kontaktów i pobieraj dane do masowego przetwarzania.
Więcej o CRM

Rozwiązania na każdą potrzebę

Potrzebujesz więcej? A może już używasz innej usługi w swojej działalności? Żaden problem — najpewniej już mamy z nią integrację! Strony na 🌱kvitly można łatwo połączyć z dziesiątkami innych usług: Google Docs, czaty online, pop-upy itd. Wykorzystaj to wszystko, aby zbudować dokładnie to, czego potrzebujesz.

Więcej o integracjach

Jesteśmy po Twojej stronie!

Mówimy poważnie. Rozwijajmy się razem.

Świetne wsparcie

Zawsze jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci rozwiązywać wyzwania biznesowe.

Skontaktuj się

Wdrożenie w pakiecie

W tym zestaw materiałów o tym, jak wystartować i rozwijać biznes.

Przejdź do bazy wiedzy

Przejrzysty interfejs

Zaprojektowaliśmy system tak, aby był intuicyjny i prosty w użyciu, dzięki czemu nigdy się nie zgubisz.

Sprawdź

To oczywiste

Kilka rzeczy, które otrzymasz na każdym planie i z każdym produktem 🌱kvitly

Hosting

Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane przez cały okres subskrypcji i jeszcze trochę dłużej.

Responsywność

Twoje strony i e-maile będą wyglądać równie dobrze na ekranach każdej wielkości.

Twoja domena

Oczywiście — możesz łatwo podłączyć własną domenę na dowolnym planie.

Pomoc i wsparcie

Przygotowaliśmy rozbudowaną bazę wiedzy i jesteśmy gotowi odpowiadać na czacie.

Nieustanny rozwój

Stale rozwijamy naszą platformę, aby dawać Ci coraz więcej możliwości.

Płynne doświadczenie

Wszystkie narzędzia w jednym miejscu pozwalają nam zapewnić najlepsze doświadczenie Tobie i Twoim klientom.

Gotowy?

Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
