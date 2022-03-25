Więcej klientów dla biznesu motoryzacyjnegoz inteligentnym asystentem AI
Twórz, promuj i zarządzaj biznesem dzięki łatwym w użyciu narzędziom dopasowanym do myjni, warsztatów i szkół jazdy.
Jak może pomóc 🌱kvitly?
Pomagamy firmom motoryzacyjnym szybko zaistnieć online. Nasz asystent AI automatyzuje marketing i promocję, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze — dostarczaniu świetnej usługi.
Twoja strona w kilka minut
- Nasz asystent AI wygeneruje dla Ciebie profesjonalną stronę lub możesz wybrać gotowe szablony stworzone specjalnie dla Twojego biznesu.
Wsparcie treści
- Dodaj szczegóły usług, zdjęcia i dane kontaktowe. AI przygotuje teksty na stronę oraz rekomendacje treści.
Start i promocja
- Opublikuj stronę i zacznij zdobywać zamówienia już dziś. Asystent AI będzie dalej wspierał Twoje działania marketingowe i promocyjne.
Prowadzisz myjnię samochodową?
Skup się na jakości usług: szybkości, nowoczesnym sprzęcie i ekologicznych środkach, aby pokazać troskę o klientów i środowisko. Resztą zajmie się 🌱kvitly.
- Stwórz swoją stronę.
- Nasz asystent AI pomoże pokazać mocne strony Twojej usługi na stronie, którą łatwo aktualizować.
- Włącz rezerwacje online.
- Uprość umawianie wizyt dzięki intuicyjnemu systemowi, który ogranicza zbędne telefony i zapobiega utracie klientów.
- Promocja.
- Zyskaj widoczność dzięki SEO i precyzyjnym kampaniom marketingowym opartym na treściach tworzonych przez AI.
Prowadzisz warsztat samochodowy?
Pokaż klientom, że mogą Ci zaufać: jasno zaprezentuj usługi, opinie i przejrzysty cennik. Ułatw rezerwację wizyt i zwiększ jej atrakcyjność dzięki programom lojalnościowym oraz rabatom.
- Rezerwacje online.
- Potencjalni klienci mogą łatwo poruszać się po stronie, poznać Twoje usługi i zarezerwować wizytę.
- Proste zarządzanie zgłoszeniami.
- Użyj wbudowanego CRM, aby przechowywać kluczowe dane klientów i historię zamówień. Eksportuj dane do kampanii e-mail lub automatyzuj procesy.
- Kampanie marketingowe.
- Nasz asystent AI pomoże z pomysłami i treściami do social mediów, partnerstw oraz akcji promocyjnych.
Szkoła jazdy i lekcje
Zapewnij nowoczesne i wygodne doświadczenie nauki: łatwą w użyciu stronę, prostą rezerwację i opinie budujące zaufanie do Twoich usług. 🌱kvitly umożliwia to wszystko.
- Organizuj materiały szkoleniowe.
- Twórz strony kursów i udostępniaj je kursantom, zapewniając stały dostęp do wszystkich materiałów.
- Zarządzaj zgłoszeniami.
- Pozwól klientom łatwo rezerwować lekcje, a jednocześnie kontroluj listę kursantów, wysyłaj faktury do płatności online i zarządzaj harmonogramem.
- Zaufanie i promocja.
- Publikuj opinie, aby zwiększyć wiarygodność, a asystent AI pomoże w tworzeniu treści promocyjnych.
Dlaczego 🌱kvitly to dobry wybór
Szybki start
- Stwórz profesjonalną stronę lub sklep w kilka minut z AI albo skorzystaj z gotowych szablonów.
Marketing bez wysiłku
- Zyskaj pomysły i treści do promocji z pomocą asystenta AI.
Wsparcie, na którym możesz polegać
- Skontaktuj się z nami przez czat lub e-mail — zawsze jesteśmy gotowi pomóc.
Narzędzie all-in-one
- Strona, CRM, płatności, e-maile, promocja — jedno rozwiązanie na wszystkie potrzeby.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!
Najczęściej zadawane pytania
Nadal masz jakieś pytania? Napisz do nas, a na pewno wszystko wyjaśnimy.
- Ile trwa stworzenie strony?
- Stworzenie strony zajmuje zaledwie kilka minut dzięki asystentowi AI i gotowym szablonom dopasowanym do branży motoryzacyjnej: myjni, warsztatów i szkół jazdy.
- Czy mogę zintegrować rezerwacje online?
- Tak, nasza platforma obsługuje usługi rezerwacji online, a dodatkowo możesz zarządzać danymi klientów i zgłoszeniami bezpośrednio z panelu administracyjnego.
- Czy 🌱kvitly sprawdzi się w moim biznesie?
- Mamy wszystko, czego potrzebujesz, by zaprezentować online myjnię, warsztat lub szkołę jazdy, pozyskiwać nowych klientów, zarządzać zgłoszeniami, wizytami i płatnościami oraz przyjmować płatności online.
- Co robi Wasz asystent AI?
- Nasz asystent AI pomaga tworzyć treści na stronę, wspiera SEO, analizę danych, personalizowane kampanie oraz e-mail marketing.