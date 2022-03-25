Więcej klientów dla biznesu motoryzacyjnegoz inteligentnym asystentem AI

Twórz, promuj i zarządzaj biznesem dzięki łatwym w użyciu narzędziom dopasowanym do myjni, warsztatów i szkół jazdy.

Jak może pomóc 🌱kvitly?

Pomagamy firmom motoryzacyjnym szybko zaistnieć online. Nasz asystent AI automatyzuje marketing i promocję, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze — dostarczaniu świetnej usługi.

Twoja strona w kilka minut

Nasz asystent AI wygeneruje dla Ciebie profesjonalną stronę lub możesz wybrać gotowe szablony stworzone specjalnie dla Twojego biznesu.

Wsparcie treści

Dodaj szczegóły usług, zdjęcia i dane kontaktowe. AI przygotuje teksty na stronę oraz rekomendacje treści.

Start i promocja

Opublikuj stronę i zacznij zdobywać zamówienia już dziś. Asystent AI będzie dalej wspierał Twoje działania marketingowe i promocyjne.

Prowadzisz myjnię samochodową?

Skup się na jakości usług: szybkości, nowoczesnym sprzęcie i ekologicznych środkach, aby pokazać troskę o klientów i środowisko. Resztą zajmie się 🌱kvitly.

Stwórz swoją stronę.
Nasz asystent AI pomoże pokazać mocne strony Twojej usługi na stronie, którą łatwo aktualizować.
Włącz rezerwacje online.
Uprość umawianie wizyt dzięki intuicyjnemu systemowi, który ogranicza zbędne telefony i zapobiega utracie klientów.
Promocja.
Zyskaj widoczność dzięki SEO i precyzyjnym kampaniom marketingowym opartym na treściach tworzonych przez AI.

Prowadzisz warsztat samochodowy?

Pokaż klientom, że mogą Ci zaufać: jasno zaprezentuj usługi, opinie i przejrzysty cennik. Ułatw rezerwację wizyt i zwiększ jej atrakcyjność dzięki programom lojalnościowym oraz rabatom.

Rezerwacje online.
Potencjalni klienci mogą łatwo poruszać się po stronie, poznać Twoje usługi i zarezerwować wizytę.
Proste zarządzanie zgłoszeniami.
Użyj wbudowanego CRM, aby przechowywać kluczowe dane klientów i historię zamówień. Eksportuj dane do kampanii e-mail lub automatyzuj procesy.
Kampanie marketingowe.
Nasz asystent AI pomoże z pomysłami i treściami do social mediów, partnerstw oraz akcji promocyjnych.

Szkoła jazdy i lekcje

Zapewnij nowoczesne i wygodne doświadczenie nauki: łatwą w użyciu stronę, prostą rezerwację i opinie budujące zaufanie do Twoich usług. 🌱kvitly umożliwia to wszystko.

Organizuj materiały szkoleniowe.
Twórz strony kursów i udostępniaj je kursantom, zapewniając stały dostęp do wszystkich materiałów.
Zarządzaj zgłoszeniami.
Pozwól klientom łatwo rezerwować lekcje, a jednocześnie kontroluj listę kursantów, wysyłaj faktury do płatności online i zarządzaj harmonogramem.
Zaufanie i promocja.
Publikuj opinie, aby zwiększyć wiarygodność, a asystent AI pomoże w tworzeniu treści promocyjnych.

Dlaczego 🌱kvitly to dobry wybór

Szybki start

Stwórz profesjonalną stronę lub sklep w kilka minut z AI albo skorzystaj z gotowych szablonów.

Marketing bez wysiłku

Zyskaj pomysły i treści do promocji z pomocą asystenta AI.

Wsparcie, na którym możesz polegać

Skontaktuj się z nami przez czat lub e-mail — zawsze jesteśmy gotowi pomóc.

Narzędzie all-in-one

Strona, CRM, płatności, e-maile, promocja — jedno rozwiązanie na wszystkie potrzeby.

Gotowy?

Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Najczęściej zadawane pytania

Nadal masz jakieś pytania? Napisz do nas, a na pewno wszystko wyjaśnimy.

Ile trwa stworzenie strony?
Stworzenie strony zajmuje zaledwie kilka minut dzięki asystentowi AI i gotowym szablonom dopasowanym do branży motoryzacyjnej: myjni, warsztatów i szkół jazdy.
Czy mogę zintegrować rezerwacje online?
Tak, nasza platforma obsługuje usługi rezerwacji online, a dodatkowo możesz zarządzać danymi klientów i zgłoszeniami bezpośrednio z panelu administracyjnego.
Czy 🌱kvitly sprawdzi się w moim biznesie?
Mamy wszystko, czego potrzebujesz, by zaprezentować online myjnię, warsztat lub szkołę jazdy, pozyskiwać nowych klientów, zarządzać zgłoszeniami, wizytami i płatnościami oraz przyjmować płatności online.
Co robi Wasz asystent AI?
Nasz asystent AI pomaga tworzyć treści na stronę, wspiera SEO, analizę danych, personalizowane kampanie oraz e-mail marketing.