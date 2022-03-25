Rozwój napędzany AI dlaTwojego biznesu beauty

Świadczysz usługi, sprzedajesz produkty albo prowadzisz szkolenia w branży beauty? Wejdź online z narzędziami, które ułatwiają start i promocję biznesu.

Jak 🌱kvitly może pomóc?

Uruchom się online szybko i łatwo. Niech asystent AI zajmie się treściami promocyjnymi, a Ty skup się na świetnej obsłudze klientów.

Twoja strona w kilka minut

Stwórz stronę z AI lub wybierz gotowy szablon dopasowany do Twojego biznesu.

Wsparcie treści

Dodaj informacje o usługach, zdjęcia i kontakty, a AI wygeneruje teksty i podpowiedzi treści.

Promocja

Opublikuj stronę i zacznij zdobywać zamówienia już dziś, a AI wesprze Twoje działania marketingowe.

Strona o Twoich usługach

Niezależnie czy to paznokcie, brwi, rzęsy, makijaż, tatuaże, salon czy coś innego — pokaż swoją pracę na eleganckiej stronie.

Wizualny edytor strony.
Stwórz stronę z AI lub szablonów w kilka minut i łatwo aktualizuj ją w edytorze wizualnym.
Rezerwacje online.
Pozyskuj leady, śledź i zarządzaj zgłoszeniami klientów bez wysiłku. Koniec z przegapionymi wizytami.
Narzędzia promocji.
Zwiększ widoczność dzięki SEO i kampaniom marketingowym opartym na treściach generowanych przez AI.

Kursy dla specjalistów beauty

Buduj zaufanie, prezentując kursy i warsztaty, dodając opinie klientów oraz przejrzysty cennik. Ułatw rezerwację.

Prosta rezerwacja.
Przejrzysta strona pomaga klientom zapoznać się z ofertą, ocenić ją i zapisać na kursy.
Łatwe zarządzanie leadami.
Użyj wbudowanego CRM, aby przechowywać dane klientów i automatyzować komunikację ze studentami.
Buduj zaufanie.
Pokazuj prawdziwe opinie o kursach i pozwól AI wspierać Cię w tworzeniu treści promocyjnych.

E-commerce dla produktów beauty

Sprzedajesz profesjonalistom czy bezpośrednio klientom końcowym? Z prostym sklepem online 🌱kvitly wszystko jest możliwe.

Zarządzaj magazynem.
Aktualizuj katalog, aby strona zawsze odzwierciedlała dostępność produktów.
Zarządzanie zamówieniami.
Uprość zakupy, płatności i dostawy, aby nie tracić żadnych klientów.
Marketing.
Wykorzystuj treści generowane przez AI, aby poprawić SEO i prowadzić kampanie marketingowe.

Dlaczego 🌱kvitly to dobry wybór

Szybki start

Stwórz profesjonalną stronę lub sklep w kilka minut z AI albo użyj gotowych szablonów.

Marketing bez wysiłku

Zyskaj pomysły i treści do promocji z pomocą asystenta AI.

Wsparcie, na którym możesz polegać

Skontaktuj się z nami przez czat lub e-mail — zawsze jesteśmy gotowi pomóc.

Narzędzie all-in-one

Strona, CRM, płatności, e-maile, promocja — jedno rozwiązanie na wszystkie potrzeby.

Gotowy?

Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyUmów demo

Najczęściej zadawane pytania

Nadal masz jakieś pytania? Napisz do nas, a na pewno wszystko wyjaśnimy.

Ile trwa stworzenie strony?
Stworzenie strony zajmuje zaledwie kilka minut dzięki asystentowi AI i gotowym szablonom dopasowanym do branży beauty: usług, sprzedaży produktów lub kursów i warsztatów.
Czy mogę zintegrować rezerwacje online?
Tak, nasza platforma obsługuje usługi rezerwacji online, a dodatkowo możesz zarządzać danymi klientów i zgłoszeniami bezpośrednio z panelu administracyjnego.
Czy 🌱kvitly sprawdzi się w moim biznesie?
Mamy wszystko, czego potrzebujesz, by pokazać swój biznes beauty, przyciągać nowych klientów, zarządzać zgłoszeniami, wizytami i płatnościami oraz przyjmować płatności online.
Co robi Wasz asystent AI?
Nasz asystent AI pomaga tworzyć treści na stronę, wspiera SEO, analizę danych, personalizowane kampanie oraz e-mail marketing.