Rozwój napędzany AI dlaTwojego biznesu beauty
Świadczysz usługi, sprzedajesz produkty albo prowadzisz szkolenia w branży beauty? Wejdź online z narzędziami, które ułatwiają start i promocję biznesu.
Jak 🌱kvitly może pomóc?
Uruchom się online szybko i łatwo. Niech asystent AI zajmie się treściami promocyjnymi, a Ty skup się na świetnej obsłudze klientów.
Twoja strona w kilka minut
- Stwórz stronę z AI lub wybierz gotowy szablon dopasowany do Twojego biznesu.
Wsparcie treści
- Dodaj informacje o usługach, zdjęcia i kontakty, a AI wygeneruje teksty i podpowiedzi treści.
Promocja
- Opublikuj stronę i zacznij zdobywać zamówienia już dziś, a AI wesprze Twoje działania marketingowe.
Strona o Twoich usługach
Niezależnie czy to paznokcie, brwi, rzęsy, makijaż, tatuaże, salon czy coś innego — pokaż swoją pracę na eleganckiej stronie.
- Wizualny edytor strony.
- Stwórz stronę z AI lub szablonów w kilka minut i łatwo aktualizuj ją w edytorze wizualnym.
- Rezerwacje online.
- Pozyskuj leady, śledź i zarządzaj zgłoszeniami klientów bez wysiłku. Koniec z przegapionymi wizytami.
- Narzędzia promocji.
- Zwiększ widoczność dzięki SEO i kampaniom marketingowym opartym na treściach generowanych przez AI.
Kursy dla specjalistów beauty
Buduj zaufanie, prezentując kursy i warsztaty, dodając opinie klientów oraz przejrzysty cennik. Ułatw rezerwację.
- Prosta rezerwacja.
- Przejrzysta strona pomaga klientom zapoznać się z ofertą, ocenić ją i zapisać na kursy.
- Łatwe zarządzanie leadami.
- Użyj wbudowanego CRM, aby przechowywać dane klientów i automatyzować komunikację ze studentami.
- Buduj zaufanie.
- Pokazuj prawdziwe opinie o kursach i pozwól AI wspierać Cię w tworzeniu treści promocyjnych.
E-commerce dla produktów beauty
Sprzedajesz profesjonalistom czy bezpośrednio klientom końcowym? Z prostym sklepem online 🌱kvitly wszystko jest możliwe.
- Zarządzaj magazynem.
- Aktualizuj katalog, aby strona zawsze odzwierciedlała dostępność produktów.
- Zarządzanie zamówieniami.
- Uprość zakupy, płatności i dostawy, aby nie tracić żadnych klientów.
- Marketing.
- Wykorzystuj treści generowane przez AI, aby poprawić SEO i prowadzić kampanie marketingowe.
Dlaczego 🌱kvitly to dobry wybór
Szybki start
- Stwórz profesjonalną stronę lub sklep w kilka minut z AI albo użyj gotowych szablonów.
Marketing bez wysiłku
- Zyskaj pomysły i treści do promocji z pomocą asystenta AI.
Wsparcie, na którym możesz polegać
- Skontaktuj się z nami przez czat lub e-mail — zawsze jesteśmy gotowi pomóc.
Narzędzie all-in-one
- Strona, CRM, płatności, e-maile, promocja — jedno rozwiązanie na wszystkie potrzeby.
Gotowy?
Poznaj 🌱kvitly bez ograniczeń przez 14 dni okresu próbnego. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.
Wypróbujmy!
Najczęściej zadawane pytania
Nadal masz jakieś pytania? Napisz do nas, a na pewno wszystko wyjaśnimy.
- Ile trwa stworzenie strony?
- Stworzenie strony zajmuje zaledwie kilka minut dzięki asystentowi AI i gotowym szablonom dopasowanym do branży beauty: usług, sprzedaży produktów lub kursów i warsztatów.
- Czy mogę zintegrować rezerwacje online?
- Tak, nasza platforma obsługuje usługi rezerwacji online, a dodatkowo możesz zarządzać danymi klientów i zgłoszeniami bezpośrednio z panelu administracyjnego.
- Czy 🌱kvitly sprawdzi się w moim biznesie?
- Mamy wszystko, czego potrzebujesz, by pokazać swój biznes beauty, przyciągać nowych klientów, zarządzać zgłoszeniami, wizytami i płatnościami oraz przyjmować płatności online.
- Co robi Wasz asystent AI?
- Nasz asystent AI pomaga tworzyć treści na stronę, wspiera SEO, analizę danych, personalizowane kampanie oraz e-mail marketing.