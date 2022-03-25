Вебинары
Расцветайте быстрее с 🌱kvitly
Мы подготовили серию видеоуроков, чтобы было проще сориентироваться в нашем сервисе и в бизнесе.
Добро пожаловать!
Несколько вебинаров о работе с 🌱kvitly: поговорим о том, как сделать сайт, из каких элементов он состоит и как достигать своих целей сайтом.
Елизавета КозицкаяСоздаем сайт в конструкторе за час
В этом видео вы увидите, как можно собрать сайт на конструкторе меньше, чем за час и познакомитесь с функционалом личного кабинета клиента и редактором сайтов. Это видео – запись вебинара от 29.05.2020 года, и некоторые интерфейсы сильно изменились, но видео поможет понять логику работы с сервисом.
Елизавета КозицкаяПодготовка к созданию сайта
Запись вебинара для социальных проектов на тему "Подготовка к созданию сайта: что важно знать перед созданием сайта; структура сайта; правила подготовки контента для сайта"
О развитии бизнеса
Серия вебинаров о разных аспектах ведения бизнеса: особенности работы с социальными сетями, продвижение, развитие и мотивация команды.
Жанна АнтоноваПродающий визуал в Instagram
Обсуждаем, приглашать ли фотографа или разбираться самому, как организовать съёмку для бренда, компоновку фото в профиле. Это видео – запись вебинара от 09.07.2020 года.
Жанна Антонова — коммерческий фотограф, дизайнер.
Даша ГензерСоздаем сайт в конструкторе за час
Поговорим о том, как стать достойным специалистом, что такое позиционирование и уникальность бренда личности, какие есть этапы формирования своего бренда.
Даша Гензер — маркетолог, бренд-менеджер, бизнес-коуч.
Станислав ДемиденкоОсновы поискового продвижения
Темы этого видео: что такое SEO, принципы "продающего" сайта, как работают поисковые системы (сканирование, индексирование, ранжирование), плюсы и минусы SEO.
Станислав Демиденко — основатель и преподаватель в «Школе SEO»
Кристина СередаКак закрывать возражения клиентов
Тут можно узнать о психологии возражений и основных возражениях, а также получить готовые решения для их отработки.
Кристина Середа — руководитель филиала в оптовой транснациональной компании в сфере сельского хозяйства.