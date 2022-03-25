В этом видео вы увидите, как можно собрать сайт на конструкторе меньше, чем за час и познакомитесь с функционалом личного кабинета клиента и редактором сайтов. Это видео – запись вебинара от 29.05.2020 года, и некоторые интерфейсы сильно изменились, но видео поможет понять логику работы с сервисом.