Вебинары

Расцветайте быстрее с 🌱kvitly

Мы подготовили серию видеоуроков, чтобы было проще сориентироваться в нашем сервисе и в бизнесе.

Добро пожаловать!

Несколько вебинаров о работе с 🌱kvitly: поговорим о том, как сделать сайт, из каких элементов он состоит и как достигать своих целей сайтом.

  • Елизавета Козицкая

    Создаем сайт в конструкторе за час

    В этом видео вы увидите, как можно собрать сайт на конструкторе меньше, чем за час и познакомитесь с функционалом личного кабинета клиента и редактором сайтов. Это видео – запись вебинара от 29.05.2020 года, и некоторые интерфейсы сильно изменились, но видео поможет понять логику работы с сервисом.

  • Елизавета Козицкая

    Подготовка к созданию сайта

    Запись вебинара для социальных проектов на тему "Подготовка к созданию сайта: что важно знать перед созданием сайта; структура сайта; правила подготовки контента для сайта"

О развитии бизнеса

Серия вебинаров о разных аспектах ведения бизнеса: особенности работы с социальными сетями, продвижение, развитие и мотивация команды.

  • Жанна Антонова

    Продающий визуал в Instagram

    Обсуждаем, приглашать ли фотографа или разбираться самому, как организовать съёмку для бренда, компоновку фото в профиле. Это видео – запись вебинара от 09.07.2020 года.

    Жанна Антонова — коммерческий фотограф, дизайнер.

  • Даша Гензер

    Создаем сайт в конструкторе за час

    Поговорим о том, как стать достойным специалистом, что такое позиционирование и уникальность бренда личности, какие есть этапы формирования своего бренда.

    Даша Гензер — маркетолог, бренд-менеджер, бизнес-коуч.

  • Станислав Демиденко

    Основы поискового продвижения

    Темы этого видео: что такое SEO, принципы "продающего" сайта, как работают поисковые системы (сканирование, индексирование, ранжирование), плюсы и минусы SEO.

    Станислав Демиденко — основатель и преподаватель в «Школе SEO»

  • Кристина Середа

    Как закрывать возражения клиентов

    Тут можно узнать о психологии возражений и основных возражениях, а также получить готовые решения для их отработки.

    Кристина Середа — руководитель филиала в оптовой транснациональной компании в сфере сельского хозяйства.

