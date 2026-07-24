Самозанятые в Беларуси платят налог на профессиональный доход (НПД) — простой режим, в котором нет деклараций, а взносы в ФСЗН уже включены в ставку. В 2026 году в нём произошли важные изменения: отменён вычет 2000 рублей, а с 1 июля введён минимальный налог. Разбираем по порядку: сколько платить, как считается налог, когда и куда его перечислять.

Это узкий разбор именно налогов. Если вы только начинаете, сначала прочитайте общий гайд как стать самозанятым в Беларуси.

Ставки НПД в 2026 году

Ставка зависит от того, от кого получен доход и превышен ли годовой порог в 60 000 рублей.

10% — базовая ставка. Применяется к доходам от физлиц, иностранных заказчиков, а также к доходам до 60 000 руб. в год, полученным от белорусских организаций и ИП.

20% — с суммы сверх лимита. Если доход от белорусских организаций и ИП превысил 60 000 руб. за год, с суммы превышения налог считается по ставке 20%.

4% и 8% — для пенсионеров. Получатели пенсии платят по пониженным ставкам (4% вместо 10% и 8% вместо 20%) — за счёт льготы по страховым взносам, которые за них не начисляются.

Отдельно важно помнить: ставка 20% также применяется как санкция за несвоевременное формирование чека — об этом ниже.

Минимальный налог с 1 июля 2026 года

Это главное изменение года. С 1 июля 2026 года у НПД появился ежемесячный минимум:

не менее 45 рублей в месяц для обычных плательщиков;

не менее 18 рублей в месяц для получателей пенсии.

Минимум платится даже в те месяцы, когда дохода не было и чеки не формировались. Если по итогам месяца налог, рассчитанный по чекам, оказался меньше минимума, налоговый орган автоматически доначислит разницу до 45 (или 18) рублей.

Как рассчитывается налог: примеры

Пример 1. Мастер получил за месяц 1000 руб. от физлиц. Налог: 1000 × 10% = 100 руб. Это больше минимума, доплачивать ничего не нужно.

Пример 2. Репетитор заработал за месяц 300 руб. Налог по ставке 10% — 30 руб. Поскольку это меньше минимума, к уплате будет предъявлено 45 руб.

Пример 3. Фрилансер получил от белорусской компании 70 000 руб. за год. С 60 000 руб. налог 10% = 6000 руб., с оставшихся 10 000 руб. — 20% = 2000 руб. Итого 8000 руб. за год.

Пример 4. В месяц без заказов дохода нет, но минимальный налог 45 руб. заплатить всё равно нужно.

Сроки уплаты и как платить

Налоговый период по НПД — календарный месяц. Порядок такой:

Формируйте чек в приложении «Профдоход» сразу при получении каждой оплаты. Приложение само рассчитает налог по итогам месяца на основе ваших чеков. Оплатите налог не позднее 22 числа месяца, следующего за отчётным. Реквизиты и сумма — в приложении.

Никаких деклараций и отдельных отчётов в ФСЗН подавать не нужно — всё внутри приложения.

Важно про чеки. С 1 января 2026 года за несвоевременное формирование чека применяется повышенная ставка 20%. Поэтому отражайте доход сразу при получении оплаты, а не задним числом.

Что изменилось в НПД в 2026 году

Отменён вычет 2000 рублей. С 1 января 2026 года отменён налоговый вычет в размере 2000 руб., который раньше давали тем, кто впервые перешёл на НПД. Неиспользованный остаток вычета аннулирован.

Введён минимальный налог. С 1 июля 2026 года — не менее 45 руб. в месяц (18 руб. для пенсионеров), в том числе в месяцы без дохода.

Ужесточение по чекам. Повышенная ставка 20% теперь применяется и за несвоевременное формирование чека, а не только за доход без чека.

Самозанятость, ИП или единый налог

НПД — не единственный вариант. Часть видов деятельности можно вести на едином налоге, а при найме сотрудников или перепродаже товаров понадобится ИП. Что выгоднее именно вам, мы подробно сравнили в статье НПД или единый налог: что выбрать самозанятому.

Частые вопросы (FAQ)

Сколько минимум должен платить самозанятый в 2026 году?

С 1 июля 2026 года — не менее 45 рублей в месяц (18 рублей для пенсионеров), даже если дохода в этом месяце не было.

Нужно ли платить налог, если за месяц не было дохода?

Да. С 1 июля 2026 года минимальный налог уплачивается независимо от того, был доход или нет.

До какого числа платить НПД?

Не позднее 22 числа месяца, следующего за отчётным. Сумму рассчитывает приложение «Профдоход».

Есть ли налоговые вычеты по НПД?

Нет. Вычет 2000 рублей для впервые применяющих НПД отменён с 1 января 2026 года.

Платит ли самозанятый взносы в ФСЗН отдельно?

Нет, взносы в ФСЗН уже включены в ставку НПД. Отдельно ничего платить не нужно. Для пенсионеров действует льгота, поэтому их ставки ниже.

Коротко

Налоги самозанятого в 2026 году — это НПД по ставке 10% (20% с суммы свыше 60 000 руб. от белорусских компаний), с ежемесячным минимумом 45 руб. с 1 июля и уплатой до 22 числа. Главное — вовремя формировать чеки и помнить про минимум. А чтобы клиентам было удобно платить, настройте онлайн-оплату: как это сделать, разобрали в гайде Как самозанятому принять оплату онлайн в Беларуси. Собрать сайт с приёмом оплат можно на 🌱kvitly — без программиста и с регистрацией в БелГИЭ.