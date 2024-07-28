Приём платежей на сайте через Expresspay

Мы уже подключили многие белорусские платежные системы и, хотелось бы, подключить в конечном счёте их всех. Поэтому с сегодняшнего дня пользователи могут принимать онлайн-платежи по картами через систему ЕРИП еще и с помощью Expresspay.

Процесс настройки подключения платежей довольно прост, однако требует от пользователя дополнительных действий в личном кабинете Expresspay по пути «Личный Кабинет → Настройки → Услуги → API». Необходимо проверить наличие галочки «Применять цифровую подпись», а также заполнить поле «Секретное слово». Это позволит применять цифровую подпись при отправке запросов на сервера Expresspay, что повысит безопасность платежных операций.

Также, при подключении оплаты банковскими картами на сайте, необходимо проверить наличие галочки «Включить прием платежей по банковским картам» по пути «Личный Кабинет → Настройки → Услуги → Приём Платежей».

Подключение к форме оплаты на сайте происходит в одно нажатие так же, как и для всех остальных платежных сервисов.

Сейчас наши клиенты уже могут настроить прием платежей через Яндекс.Кассу, Хуткi Грош, EasyPay, BePaid, WebPay, а также электронные платежи от Альфа-банка.

Возможно, вы хотите подключить какой-либо сервис для приема платежей, с которым у нас еще нет интеграции? Напишите нам на почту письмо с предложением о подключении. Совсем скоро мы планируем подключить новые платежные сервисы, только тссс, это секретная информация...