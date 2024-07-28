Прием платежей на сайте через EasyPay

Так совпало, что каждый месяц к нам приходит новый клиент с просьбой подключить новую платежную систему. В апреле — это совместный проект компании «Открытый Контакт» и Белгазпромбанка, который называется EasyPay. Эта платежная система поддерживает прием платежей как по картам, так и через систему ЕРИП.

Мы подготовили интеграцию с Easypay, а затем создали два новых расширения: одно для приема платежей по карте, а другое для выставления счетов в ЕРИП.

Подключение производится в одно нажатие прямо в настройках формы. Просто выберите подходящие добавленные расширения и все заработает автоматически.

В Беларуси осталось не так много платежных систем, с которыми у нас еще нет интеграции, но которые мы готовы подключить. Сейчас наши клиенты уже могут настроить прием платежей через Яндекс.Кассу, Хуткi Грош, ExpressPay, BePaid, WebPay, а также электронные платежи от Альфа-банка

Пишите, если вы не нашли для себя необходимый платежный сервис и мы постараемся максимально быстро его подключить.