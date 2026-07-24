Работаете на себя и не знаете, что оформить — самозанятость или ИП? В 2026 году разница между ними стала ещё заметнее: у самозанятых появился минимальный налог, а у ИП изменились перечни видов деятельности и системы налогообложения. Разбираем оба варианта по ключевым параметрам — налоги, взносы, найм сотрудников, отчётность — и подсказываем, кому что подходит.

Коротко: в чём разница

Самозанятость — самый простой способ легально работать на себя: платите налог на профессиональный доход (НПД) через приложение, без деклараций и без отдельных взносов в ФСЗН, но не можете нанимать сотрудников и перепродавать товары. ИП — полноценный предпринимательский статус: шире виды деятельности, можно нанимать людей и торговать, но сложнее учёт и есть обязательные взносы в ФСЗН даже без дохода.

Налоги

Самозанятый. НПД по ставке 10% (20% с суммы свыше 60 000 руб. в год от белорусских организаций и ИП). С 1 июля 2026 года действует минимальный налог — не менее 45 руб. в месяц (18 руб. для пенсионеров). Взносы в ФСЗН уже включены в ставку.

ИП. Большинство ИП работают на общей системе и платят подоходный налог по ставке 20% (30%, если годовая выручка превысила 500 000 руб.). Единый налог с 2026 года доступен только по закрытому перечню видов деятельности (например, такси и строительство). Упрощённая система (УСН) для ИП не применяется.

Подробный разбор ставок и сроков для самозанятых — в статье Налоги для самозанятых в Беларуси 2026.

Взносы в ФСЗН — главное отличие

Именно здесь проходит важная финансовая граница между двумя статусами.

Самозанятый: взносы в ФСЗН уже включены в НПД. Отдельно ничего платить не нужно.

взносы в ФСЗН уже включены в НПД. Отдельно ничего платить не нужно. ИП: взносы платятся отдельно — 35% от суммы, которую ИП определяет сам, но не ниже минимальной зарплаты. В 2026 году это минимум около 300 руб. в месяц (примерно 3 600 руб. в год) — и платить их нужно, даже если дохода не было.

Для тех, кто зарабатывает нерегулярно, это решающий фактор: у самозанятого нет фиксированной «абонентской платы» за статус, кроме минимального налога 45 руб., а у ИП обязательные взносы идут в любом случае.

Можно ли нанимать сотрудников

Самозанятый: нанимать работников нельзя — ни по трудовым, ни по гражданско-правовым договорам. Всё делаете сами.

нанимать работников нельзя — ни по трудовым, ни по гражданско-правовым договорам. Всё делаете сами. ИП: можно нанимать, но по состоянию на 2026 год — не более 3 человек.

Виды деятельности

Самозанятый: ограниченный перечень услуг и работ (репетиторство, дизайн, фото, ремонт, уборка и т. д.). Нельзя перепродавать чужие товары и заниматься лицензируемыми видами.

ограниченный перечень услуг и работ (репетиторство, дизайн, фото, ремонт, уборка и т. д.). Нельзя перепродавать чужие товары и заниматься лицензируемыми видами. ИП: с 2026 года работает по закрытому перечню видов деятельности (Постановление Совмина № 457), но он заметно шире — можно торговать, перепродавать товары, вести деятельность, недоступную самозанятым.

Отчётность и регистрация

Самозанятый: регистрация за несколько минут в приложении «Профдоход», бесплатно. Деклараций нет — налог считается автоматически по чекам.

регистрация за несколько минут в приложении «Профдоход», бесплатно. Деклараций нет — налог считается автоматически по чекам. ИП: регистрация через ЕГР с уплатой госпошлины. Нужно вести учёт и подавать налоговые декларации.

Сравнение по пунктам

Регистрация: самозанятый — минуты в приложении, бесплатно; ИП — через ЕГР, госпошлина.

самозанятый — минуты в приложении, бесплатно; ИП — через ЕГР, госпошлина. Налог: самозанятый — НПД 10% (мин. 45 руб./мес); ИП — подоходный 20% (30% свыше 500 000 руб.) или единый по перечню.

самозанятый — НПД 10% (мин. 45 руб./мес); ИП — подоходный 20% (30% свыше 500 000 руб.) или единый по перечню. Взносы в ФСЗН: самозанятый — включены в налог; ИП — отдельно, от ~300 руб./мес даже без дохода.

самозанятый — включены в налог; ИП — отдельно, от ~300 руб./мес даже без дохода. Сотрудники: самозанятый — нельзя; ИП — до 3 человек.

самозанятый — нельзя; ИП — до 3 человек. Товары: самозанятый — только свои услуги и работы; ИП — можно торговать и перепродавать.

самозанятый — только свои услуги и работы; ИП — можно торговать и перепродавать. Отчётность: самозанятый — без деклараций; ИП — декларации и учёт.

самозанятый — без деклараций; ИП — декларации и учёт. Лимит выручки: у самозанятого жёсткого лимита нет; у ИП — 500 000 руб. в год, свыше — ставка 30% и переход в юрлицо.

Что выбрать

Выбирайте самозанятость, если вы работаете один, оказываете услуги из разрешённого перечня, не перепродаёте товары и хотите минимум бюрократии и расходов.

Выбирайте ИП, если вы планируете нанимать сотрудников, торговать товаром, вести деятельность вне перечня самозанятых или ожидаете крупные обороты.

Если склоняетесь к ИП, посмотрите пошаговую инструкцию как открыть ИП в Беларуси. А если остаётесь на самозанятости, но не уверены в налоговом режиме — сравните НПД или единый налог.

Частые вопросы (FAQ)

Что дешевле — самозанятость или ИП?

Для тех, кто работает один и оказывает услуги, почти всегда дешевле самозанятость: нет отдельных взносов в ФСЗН и обязательной отчётности. ИП выгоднее, когда нужны сотрудники, торговля товаром или большие обороты.

Можно ли перейти с самозанятости на ИП и обратно?

Да. Можно сняться с одного статуса и оформить другой. Многие начинают с самозанятости, а при росте бизнеса регистрируют ИП.

Должен ли ИП платить, если не было дохода?

Да. Взносы в ФСЗН (минимум около 300 руб. в месяц в 2026 году) ИП платит независимо от того, был доход или нет. У самозанятого таких обязательных взносов нет — только минимальный налог 45 руб. с 1 июля 2026 года.

Может ли самозанятый нанять помощника?

Нет. Наём работников доступен только ИП и юрлицам. Самозанятый выполняет работу лично.

Какой лимит дохода у самозанятого и ИП?

У самозанятого жёсткого лимита выручки нет, но с доходов свыше 60 000 руб. в год от белорусских организаций и ИП налог считается по ставке 20%. У ИП лимит — 500 000 руб. в год; при превышении применяется ставка 30% и требуется переход в юрлицо.

Коротко

Самозанятость проще и дешевле, если вы работаете один и оказываете услуги; ИП нужен для найма, торговли и крупных оборотов. Начать проще с самозанятости — как это сделать, разобрали в гайде как стать самозанятым в Беларуси. А чтобы клиенты сразу видели услуги и могли оплатить онлайн, соберите себе сайт на 🌱kvitly — без программиста и с приёмом оплат под белорусские законы.