Kreatory stron internetowych z AI obiecują gotową witrynę w kilka minut – wystarczy opisać swój biznes. Sprawdziliśmy trzy rozwiązania dostępne w Polsce: WebWave, Wix i 🌱kvitly, porównując funkcje AI, ceny i to, co realnie zostaje po wygenerowaniu strony. Niżej znajdziesz ranking, recenzje każdego narzędzia i podsumowanie, który kreator wybrać do konkretnego celu.

Krótka odpowiedź: który kreator wybrać?

Jeśli liczy się wyłącznie niska cena i wsparcie po polsku – wybierz WebWave. Jeśli potrzebujesz największej biblioteki szablonów i globalnej rozpoznawalności marki – Wix. Jeśli chcesz, żeby AI ogarnęło nie tylko stronę, ale też marketing, CRM i płatności w jednym miejscu – 🌱kvitly jako jedyne z trzech łączy to wszystko już w darmowym planie.

Czym jest kreator stron z AI i czy warto z niego korzystać w 2026 roku?

Kreator stron z AI generuje szkic witryny na podstawie krótkiego opisu działalności – dobiera fonty, kolory, zdjęcia i treści, a często też układa od razu kilka podstron. To nie zastępuje pracy nad treścią, ale skraca etap „białej kartki” z kilku godzin do kilku minut.

Szybszy start — gotowy szkic strony zamiast projektowania od zera.

— gotowy szkic strony zamiast projektowania od zera. Mniej barier technicznych — nie musisz znać HTML, CSS ani zasad UX, żeby dostać przyzwoicie wyglądającą stronę.

— nie musisz znać HTML, CSS ani zasad UX, żeby dostać przyzwoicie wyglądającą stronę. Treść do edycji, nie do publikacji — wygenerowany tekst zawsze warto dopracować pod kątem SEO i własnego głosu marki.

— wygenerowany tekst zawsze warto dopracować pod kątem SEO i własnego głosu marki. Różny zakres działania AI — jedne narzędzia generują tylko stronę, inne, jak 🌱kvitly, obejmują też marketing i kontakt z klientami.

W 2026 roku różnica między kreatorami nie polega już na tym, czy mają AI — mają je praktycznie wszyscy. Liczy się to, jak daleko ta AI sięga poza sam wygląd strony.

WebWave — polski kreator z AI Builder

WebWave to polska platforma SaaS działająca od 2012 roku, z edytorem przeciągnij-i-upuść o precyzji do 1 piksela i oceną 4,8/5 na TrustPilot.

Cena — plan Starter od 33 zł/mies., Pro 45 zł/mies., Business (z pełnym sklepem) 65 zł/mies., wszystko w rozliczeniu rocznym; dostępny jest też darmowy plan testowy.

— plan Starter od 33 zł/mies., Pro 45 zł/mies., Business (z pełnym sklepem) 65 zł/mies., wszystko w rozliczeniu rocznym; dostępny jest też darmowy plan testowy. Kreator AI — generuje kompletną, responsywną stronę z krótkiego opisu w około 3 minuty, dostępny nawet w planie Free; w 2026 roku umie też dogenerować pojedyncze sekcje i widżety na żądanie.

— generuje kompletną, responsywną stronę z krótkiego opisu w około 3 minuty, dostępny nawet w planie Free; w 2026 roku umie też dogenerować pojedyncze sekcje i widżety na żądanie. Wsparcie po polsku — czat z prawdziwym konsultantem, dostępny od 8:00 do 24:00 — rzadkość w tej kategorii narzędzi.

— czat z prawdziwym konsultantem, dostępny od 8:00 do 24:00 — rzadkość w tej kategorii narzędzi. Ograniczenia — mniejsza biblioteka szablonów niż u Wix i brak ekosystemu wtyczek na wzór WordPressa; AI nie obejmuje marketingu ani CRM.

WebWave dobrze sprawdzi się jako przewidywalny, polskojęzyczny wybór dla wizytówki, portfolio czy prostego sklepu — ale poza budową samej strony jego AI się kończy.

Wix — globalny gigant z AI Harmony i Aria

Wix to najpopularniejszy kreator stron na świecie, z ponad 900 szablonami i średnią oceną użytkowników na poziomie około 4,6/5.

Cena — plan Light kosztuje rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie, ale realna funkcjonalność biznesowa (sklep, analityka) zaczyna się od planu Business, czyli około 136 zł/mies. (ok. 1632 zł rocznie); firmowy e-mail trzeba dokupić jako Google Workspace.

— plan Light kosztuje rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie, ale realna funkcjonalność biznesowa (sklep, analityka) zaczyna się od planu Business, czyli około 136 zł/mies. (ok. 1632 zł rocznie); firmowy e-mail trzeba dokupić jako Google Workspace. AI Harmony i Aria — w styczniu 2026 Wix uruchomił Harmony: generowanie strony z opisu w naturalnym języku połączone z klasycznym edytorem drag-and-drop, prowadzone przez agenta AI Aria, który rozumie kontekst całej witryny; funkcja jest dostępna na wszystkich planach, również darmowym.

— w styczniu 2026 Wix uruchomił Harmony: generowanie strony z opisu w naturalnym języku połączone z klasycznym edytorem drag-and-drop, prowadzone przez agenta AI Aria, który rozumie kontekst całej witryny; funkcja jest dostępna na wszystkich planach, również darmowym. Wix ADI — starsze narzędzie do automatycznego generowania strony z formularza wyboru wciąż działa, ale jest wyraźnie bardziej ograniczone niż Harmony.

— starsze narzędzie do automatycznego generowania strony z formularza wyboru wciąż działa, ale jest wyraźnie bardziej ograniczone niż Harmony. Ograniczenia — wsparcie techniczne głównie po angielsku i przez bota, brak możliwości zmiany szablonu po zbudowaniu strony, a AI nie zarządza marketingiem poza treścią i SEO.

Wix wygrywa liczbą szablonów i rozpoznawalnością marki, ale za realną funkcjonalność biznesową trzeba zapłacić więcej niż w WebWave, a wsparcie po polsku praktycznie nie istnieje.

🌱kvitly — AI jako część kompletnej platformy do prowadzenia biznesu

🌱kvitly różni się od WebWave i Wix punktem wyjścia: to nie kreator stron z dodatkiem AI, a platforma do prowadzenia całego biznesu, w której AI obsługuje stronę, marketing i kontakt z klientami.

Cena — plan Początek jest darmowy (1 strona, do 50 produktów), Rozwój kosztuje 7 €/mies. w rozliczeniu rocznym (do 100 stron, 150 produktów, własna domena, SSL), a Rozkwit 15 €/mies. (nielimitowane strony, produkty i AI); 14-dniowy okres próbny nie wymaga podania karty.

— plan Początek jest darmowy (1 strona, do 50 produktów), Rozwój kosztuje 7 €/mies. w rozliczeniu rocznym (do 100 stron, 150 produktów, własna domena, SSL), a Rozkwit 15 €/mies. (nielimitowane strony, produkty i AI); 14-dniowy okres próbny nie wymaga podania karty. Kreator stron AI — generuje profesjonalny szkic strony na podstawie opisu biznesu w około minutę, od razu zoptymalizowany pod SEO, z łatwą edycją sekcji i stylu.

— generuje profesjonalny szkic strony na podstawie opisu biznesu w około minutę, od razu zoptymalizowany pod SEO, z łatwą edycją sekcji i stylu. AI poza stroną — w planie Rozkwit AI tworzy też posty do social mediów, teksty reklam w wyszukiwarce i opisy produktów, a wbudowany asystent doradza w rozwoju biznesu na podstawie tego, co już wie o Twojej działalności.

— w planie Rozkwit AI tworzy też posty do social mediów, teksty reklam w wyszukiwarce i opisy produktów, a wbudowany asystent doradza w rozwoju biznesu na podstawie tego, co już wie o Twojej działalności. Wszystko w jednym koszcie — płatności online, CRM, zarządzanie zamówieniami i e-maile do klientów są częścią tego samego planu, bez dokupywania osobnych narzędzi.

— płatności online, CRM, zarządzanie zamówieniami i e-maile do klientów są częścią tego samego planu, bez dokupywania osobnych narzędzi. Ograniczenia — biblioteka szablonów i liczba integracji są mniejsze niż u Wix, bo 🌱kvitly stawia na prostotę dla małych firm, nie na maksymalną liczbę opcji.

Dla soloprzedsiębiorcy czy małej firmy, która chce mieć stronę, sklep, CRM i marketing AI w jednym miejscu bez doliczania kosztu za każdą funkcję osobno, 🌱kvitly wypada najbardziej kompletnie z trzech porównywanych narzędzi.

Porównanie: WebWave vs Wix vs 🌱kvitly

Kluczowe różnice w jednym miejscu:

Cena wejścia — WebWave: plan darmowy, płatne od 33 zł/mies.; Wix: plan darmowy, realna funkcjonalność od ok. 136 zł/mies.; 🌱kvitly: plan darmowy, płatne od 7 €/mies.

— WebWave: plan darmowy, płatne od 33 zł/mies.; Wix: plan darmowy, realna funkcjonalność od ok. 136 zł/mies.; 🌱kvitly: plan darmowy, płatne od 7 €/mies. AI generujące stronę — WebWave: pełna strona w 3 minuty; Wix: Harmony i Aria — strona z opisu w naturalnym języku; 🌱kvitly: szkic strony w około minutę.

— WebWave: pełna strona w 3 minuty; Wix: Harmony i Aria — strona z opisu w naturalnym języku; 🌱kvitly: szkic strony w około minutę. AI poza stroną — WebWave: tylko AI Writer do treści; Wix: AI do treści, SEO i grafiki; 🌱kvitly: marketing (social media, reklamy, opisy produktów) i asystent biznesowy.

— WebWave: tylko AI Writer do treści; Wix: AI do treści, SEO i grafiki; 🌱kvitly: marketing (social media, reklamy, opisy produktów) i asystent biznesowy. CRM i kontakt z klientami — WebWave: brak wbudowanego CRM; Wix: podstawowe narzędzia w droższych planach; 🌱kvitly: wbudowany CRM od planu Rozwój.

— WebWave: brak wbudowanego CRM; Wix: podstawowe narzędzia w droższych planach; 🌱kvitly: wbudowany CRM od planu Rozwój. Wsparcie techniczne — WebWave: czat po polsku 8:00–24:00; Wix: głównie bot po angielsku; 🌱kvitly: asystent AI po polsku i wsparcie zespołu.

— WebWave: czat po polsku 8:00–24:00; Wix: głównie bot po angielsku; 🌱kvitly: asystent AI po polsku i wsparcie zespołu. Najlepsze dla — WebWave: wizytówek i portfolio z polskim supportem; Wix: stron wymagających dużej biblioteki szablonów; 🌱kvitly: małych firm, które chcą połączyć stronę, sklep, CRM i marketing AI w jednym koszcie.

Który kreator wybrać do konkretnego celu?

Prosta wizytówka firmowa z polskim wsparciem — WebWave, plan Starter.

— WebWave, plan Starter. Strona z dużym wyborem szablonów i rozpoznawalną marką — Wix, plan Business, jeśli budżet na to pozwala.

— Wix, plan Business, jeśli budżet na to pozwala. Mały sklep lub usługa, gdzie liczy się też marketing i kontakt z klientami — 🌱kvitly, zaczynając od darmowego planu Początek.

— 🌱kvitly, zaczynając od darmowego planu Początek. Agencja budująca strony dla wielu klientów — WebWave w modelu white label lub plan Wiecznie zielony w 🌱kvitly, w zależności od potrzebnej skali.

Najczęstsze pytania

Czy strona wygenerowana przez AI jest gotowa do publikacji?

Zwykle nie od razu. Kreator AI WebWave, Wix Harmony i Kreator stron AI w 🌱kvitly tworzą solidny szkic – własne zdjęcia, dopracowana treść i drobne poprawki układu zajmują jeszcze od kilkunastu minut do kilku godzin, zależnie od złożoności strony.

Który kreator ma najlepsze wsparcie po polsku?

WebWave, jako polska platforma, oferuje czat z konsultantem w języku polskim od 8:00 do 24:00. Wix kieruje wsparcie głównie przez bota po angielsku. 🌱kvitly udostępnia interfejs i asystenta AI w języku polskim oraz wsparcie zespołu.

Czy AI w 🌱kvitly robi więcej niż tworzenie strony?

Tak. Oprócz Kreatora stron AI, plan Rozkwit zawiera AI do planowania postów w social mediach, tworzenia reklam w wyszukiwarce i opisów produktów oraz asystenta, który podsuwa konkretne wskazówki rozwoju na podstawie danych Twojego biznesu.

Czy trzeba podawać dane karty, żeby przetestować te kreatory?

W 🌱kvitly 14-dniowy okres próbny nie wymaga podania karty płatniczej. WebWave i Wix również udostępniają darmowe plany testowe bez zobowiązań, choć z ograniczeniami, m.in. brandingiem platformy i subdomeną.

Jeśli szukasz kreatora, który łączy stronę z AI, sklep, CRM i marketing w jednym koszcie, wypróbuj 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni – bez podawania karty płatniczej.