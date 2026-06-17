Wpisujesz w Google „ile kosztuje strona internetowa" i widzisz rozrzut od 0 zł do 50 000 zł — i każda z tych liczb jest prawdziwa, tylko dla innego rodzaju strony i innego wykonawcy. Rozkładamy ceny na cztery realne drogi (kreator, freelancer, butikowe studio, agencja), pokazujemy co naprawdę podnosi cenę i ile kosztuje utrzymanie strony po starcie.

Krótka odpowiedź: od 0 zł do 50 000 zł — zależy od trzech rzeczy

Strona internetowa dla małej firmy w 2026 roku kosztuje od 0 zł (kreator typu 🌱kvitly na darmowym planie) do 50 000 zł i więcej (agencja z systemem CMS, integracjami i wielojęzycznością). Cena zależy od trzech rzeczy: kto robi stronę. Ty sam w kreatorze, freelancer, butikowe studio czy agencja; ile ma podstron i funkcji wizytówka czy sklep z CRM-em; i czy płacisz jednorazowo, czy w abonamencie.

Cztery drogi do strony — i ile każda kosztuje

W 2026 roku małe firmy w Polsce wybierają jedną z czterech dróg. Różnice w cenie i czasie realizacji są ogromne:

Kreator stron / no-code (np. 🌱kvitly, WebWave, Wix) — od 0 zł do ok. 300 zł miesięcznie, strona gotowa w 1-7 dni, robisz to samodzielnie.

Freelancer (np. z OLX czy Useme) — 500-8000 zł jednorazowo, realizacja od tygodnia do 3 miesięcy, bardzo zależnie od konkretnej osoby.

Solo studio / butikowa agencja — 3000-15 000 zł jednorazowo, 2-6 tygodni, własny design i kod.

Duża agencja — 15 000-50 000 zł i więcej, 4-9 miesięcy, zespół projektowy z opiekunem klienta.

Większość małych firm w Polsce mieści się w środku tej skali — wizytówka za 3000-7000 zł u freelancera lub małego studia. Ale to nie koniec kosztów: do tego trzeba dodać domenę, hosting, SSL, a jeśli planujesz sprzedawać online — osobny sklep, CRM i system mailingowy.

Co naprawdę wpływa na cenę strony

Dwie strony mogą wyglądać podobnie i kosztować zupełnie inaczej. Oto, co realnie podnosi cenę:

Liczba podstron: pierwsze 5 (strona główna, oferta, o firmie, blog, kontakt) to fundament, każda kolejna dodaje 200-400 zł.

pierwsze 5 (strona główna, oferta, o firmie, blog, kontakt) to fundament, każda kolejna dodaje 200-400 zł. CMS, czyli samodzielna edycja: jeśli strona jest budowana od zera przez programistę, dodanie panelu do edycji to zwykle +1500-4000 zł.

jeśli strona jest budowana od zera przez programistę, dodanie panelu do edycji to zwykle +1500-4000 zł. Sklep i płatności online: integracja koszyka i operatora płatności to dodatkowe 2000-5000 zł przy realizacji na zamówienie.

integracja koszyka i operatora płatności to dodatkowe 2000-5000 zł przy realizacji na zamówienie. Własne teksty i zdjęcia: jeśli wykonawca pisze treści za Ciebie, to +1500-4000 zł, sesja zdjęciowa osobno 800-2500 zł.

jeśli wykonawca pisze treści za Ciebie, to +1500-4000 zł, sesja zdjęciowa osobno 800-2500 zł. SEO od podstaw: meta tagi, dane strukturalne, OG images i optymalizacja pod wyszukiwanie AI — jeśli ma to być w cenie a nie po fakcie, to dodatkowe 500-1500 zł.

W praktyce: prosty landing page to 1500-3000 zł, wizytówka firmowa z blogiem 3000-7000 zł, a strona z własnym sklepem, CRM-em i integracjami łatwo przekracza 10 000 zł — jeśli budujesz to od zera u freelancera czy agencji.

Pułapka: tanio teraz, drogo za rok

Strona za 1500 zł z gotowego szablonu WordPress wygląda jak okazja — do momentu, gdy po 6-12 miesiącach jedna z kilkunastu wtyczek zaczyna konfliktować z resztą, strona zwalnia, a Google przestaje ją dobrze pozycjonować, bo ładuje się 4-6 sekund na telefonie. Naprawa albo redesign u kolejnego wykonawcy kosztuje zwykle więcej niż solidna strona zrobiona od początku.

Drugi koniec tej samej pułapki to płacenie za pięć osobnych narzędzi: kreator stron, sklep, system CRM, program do mailingu i operator płatności. Każde ma swój abonament, swoje logowanie i swoje dane o kliencie — a żadne nie rozmawia z resztą bez ręcznej pracy.

Kreator stron typu 🌱kvitly: ile to kosztuje i co wlicza w cenę

🌱kvitly to kreator stron z wbudowanym sklepem, CRM-em, mailingiem i płatnościami — wszystko w jednym abonamencie, bez kupowania pięciu osobnych narzędzi. Plany dla małej firmy wyglądają tak:

Początek — 0 €/mc: 1 strona, do 50 produktów, dobry start bez żadnych kosztów wstępnych.

1 strona, do 50 produktów, dobry start bez żadnych kosztów wstępnych. Rozwój — 7 €/mc (rozliczane rocznie): własna domena, CRM, e-maile do klientów, płatności online.

własna domena, CRM, e-maile do klientów, płatności online. Rozkwit — 15 €/mc (rozliczane rocznie): więcej produktów i automatyzacji, dla firm, które już rosną.

To oznacza, że nawet plan Rozkwit za 15 €/mc — czyli ok. 65-70 zł miesięcznie — wychodzi taniej niż samo utrzymanie strony zrobionej na zamówienie, jeśli dodać do tego osobny sklep, CRM i program do mailingu. 14-dniowy okres próbny nie wymaga karty płatniczej.

Ile kosztuje utrzymanie strony po starcie

Strona zrobiona na zamówienie to nie koniec wydatków. Domena to zwykle 50-100 zł rocznie, hosting od ok. 100 zł rocznie za prosty pakiet do 200-300 zł miesięcznie przy większym ruchu, do tego SSL i regularne aktualizacje — jeśli strona jest na WordPressie, to realnie 1-2 godziny pracy miesięcznie albo pakiet opieki u agencji za 300-600 zł miesięcznie.

W kreatorze typu 🌱kvitly domena, hosting, SSL i aktualizacje są wliczone w abonament — nie przychodzi osobna faktura za serwer ani telefon od agencji, że trzeba zapłacić za „pakiet opieki".

Najczęstsze pytania

Czy da się zrobić stronę firmową za darmo?

Tak — w kreatorze jak 🌱kvitly na planie Początek (0 €/mc), choć z ograniczeniami: 1 strona, do 50 produktów, bez CRM-u i własnych e-maili do klientów. Dla wielu firm to dobry start, który łatwo rozszerzyć w miarę rozwoju.

Czy tańsza strona od freelancera to dobry pomysł?

Może być, ale ceny i czas realizacji są bardzo nieprzewidywalne — od 500 do 8000 zł, od tygodnia do kilku miesięcy. Warto sprawdzić wcześniejsze projekty i jasno spisać zakres prac przed startem.

Ile kosztuje sklep internetowy w 2026 roku?

Od ok. 5000 zł za podstawowy sklep na WooCommerce czy Shopify do 50 000 zł za rozwiązanie headless z pełną integracją. Kreator z wbudowanym sklepem i CRM-em, jak 🌱kvitly, wychodzi taniej, bo nie trzeba płacić za platformę e-commerce, CRM i mailing osobno.

Co jest droższe: zrobić stronę raz dobrze, czy zacząć od tańszej wersji?

Z danych rynkowych wynika, że tania strona za 1500 zł, kupiona z myślą „zrobimy lepszą później", często kończy się wyższym kosztem łącznym niż jednorazowa solidna realizacja — bo po 6-12 miesiącach i tak trzeba płacić za redesign.

Jeśli wolisz zacząć bez ryzyka, załóż stronę w 🌱kvitly — 14 dni za darmo, bez podawania karty płatniczej, ze sklepem, CRM-em i e-mailami w jednym miejscu.