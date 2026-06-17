Większość landing page'y nie sprzedaje, bo nikt nie ma na nie czasu — projekt graficzny, teksty i testy łatwo rozciągają się na tygodnie, a klient czeka na cokolwiek, co można wysłać do kampanii. Pokażemy, jak w 15 minut z pomocą AI zbudować stronę z jasnym przekazem, jednym wyraźnym wezwaniem do działania i elementami, które realnie podnoszą konwersję — krok po kroku, bez kodowania.

Co sprawia, że landing page faktycznie sprzedaje?

Z analiz tysięcy testów A/B wynika jasna hierarchia: skrócenie formularza o kilka pól daje średnio największy wzrost konwersji — nawet +120%, dopracowanie nagłówka podnosi konwersję o 27–104%, a sama zmiana treści przycisku CTA potrafi zwiększyć liczbę rozpoczętych rejestracji o ponad 100%. Zanim klikniesz w generator AI, warto znać pięć elementów, bez których żadna strona nie sprzeda — niezależnie od tego, jak dobrze wygląda.

Nagłówek, który odpowiada na „co z tego będę mieć” w 5 sekund — to pierwsza rzecz, na podstawie której odbiorca decyduje, czy zostać na stronie.

— to pierwsza rzecz, na podstawie której odbiorca decyduje, czy zostać na stronie. Jedno CTA, powtórzone kilka razy — na górze strony, po przedstawieniu korzyści i na końcu; nigdy kilka różnych wezwań na raz.

— na górze strony, po przedstawieniu korzyści i na końcu; nigdy kilka różnych wezwań na raz. Social proof z konkretami — liczby, wyniki i cytaty klientów, nie ogólne „zaufali nam”.

— liczby, wyniki i cytaty klientów, nie ogólne „zaufali nam”. Możliwie krótki formularz — każde dodatkowe pole to mniej wypełnionych zgłoszeń.

— każde dodatkowe pole to mniej wypełnionych zgłoszeń. Czytelna hierarchia wizualna — jedna myśl na ekran, bez ściany tekstu.

Te elementy się nie zmieniają, niezależnie od tego, czy stronę robi agencja, freelancer czy AI. Zmienia się tylko czas, jaki trzeba na nie poświęcić.

15 minut, 4 etapy — jak zbudować landing page z AI

Cały proces da się zmieścić w jednym, skoncentrowanym kwadransie. Tak wygląda podział na etapy:

0–1 minuta: szkic strony z opisu biznesu — wpisujesz, czym się zajmujesz i co sprzedajesz, a AI generuje gotowy układ sekcji, dobiera kolory i pierwszą wersję tekstów. W Kreatorze stron AI w 🌱kvitly to zajmuje około minuty; podobny czas, poniżej 60 sekund, deklarują też wyspecjalizowane generatory landing page'y, takie jak UX Pilot czy generator AI w Jotform.

— wpisujesz, czym się zajmujesz i co sprzedajesz, a AI generuje gotowy układ sekcji, dobiera kolory i pierwszą wersję tekstów. W Kreatorze stron AI w 🌱kvitly to zajmuje około minuty; podobny czas, poniżej 60 sekund, deklarują też wyspecjalizowane generatory landing page'y, takie jak UX Pilot czy generator AI w Jotform. 1–6 minut: poprawiasz nagłówek i propozycję wartości — wygenerowany przez AI nagłówek to dobry punkt startowy, ale rzadko od razu trafia w konkretny powód, dla którego klient ma kupić właśnie u Ciebie. Zamień ogólne sformułowania na konkretną korzyść i liczbę, jeśli ją masz — np. „Zamów wizytówki w 24 godziny” zamiast „Profesjonalne wizytówki dla Twojej firmy”.

— wygenerowany przez AI nagłówek to dobry punkt startowy, ale rzadko od razu trafia w konkretny powód, dla którego klient ma kupić właśnie u Ciebie. Zamień ogólne sformułowania na konkretną korzyść i liczbę, jeśli ją masz — np. „Zamów wizytówki w 24 godziny” zamiast „Profesjonalne wizytówki dla Twojej firmy”. 6–10 minut: dodajesz social proof i jedno CTA — wklej 1–2 konkretne opinie klientów, najlepiej z liczbą lub efektem, a nie ogólnym „super polecam”, i upewnij się, że na stronie jest jeden, powtórzony przycisk akcji, a nie trzy różne wezwania.

— wklej 1–2 konkretne opinie klientów, najlepiej z liczbą lub efektem, a nie ogólnym „super polecam”, i upewnij się, że na stronie jest jeden, powtórzony przycisk akcji, a nie trzy różne wezwania. 10–13 minut: skracasz formularz i dodajesz zdjęcia — usuń pola, bez których nie możesz się obejść (zwykle wystarczą imię i e-mail lub telefon), i wymień zdjęcia wygenerowane przez AI na własne, jeśli je masz — realne zdjęcia produktu czy zespołu budują większe zaufanie.

— usuń pola, bez których nie możesz się obejść (zwykle wystarczą imię i e-mail lub telefon), i wymień zdjęcia wygenerowane przez AI na własne, jeśli je masz — realne zdjęcia produktu czy zespołu budują większe zaufanie. 13–15 minut: publikujesz i podłączasz domenę lub płatności — w 🌱kvitly własna domena i SSL są dostępne od planu Rozwój (7 €/mies. w rozliczeniu rocznym), a płatności online i powiadomienia o nowych zgłoszeniach działają od razu po publikacji.

Piętnaście minut to czas na pierwszą, kompletną wersję — nie na ostateczną. Najlepiej działające strony i tak wraca się poprawić po pierwszych realnych kliknięciach.

Jakie narzędzia AI nadają się do zrobienia landing page'a?

W 2026 roku różnica między generatorami AI nie polega już na tym, czy umieją zbudować stronę z opisu — umie to większość. Liczy się to, co jest dostępne po wygenerowaniu szkicu.

Wyspecjalizowane generatory landing page'y — narzędzia takie jak UX Pilot, Jotform AI czy Landing-Page.io tworzą stronę z opisu w mniej niż minutę i dobrze radzą sobie z układem strony i treścią, ale zwykle trzeba je potem połączyć z odrębnym systemem płatności, CRM czy mailingiem.

— narzędzia takie jak UX Pilot, Jotform AI czy Landing-Page.io tworzą stronę z opisu w mniej niż minutę i dobrze radzą sobie z układem strony i treścią, ale zwykle trzeba je potem połączyć z odrębnym systemem płatności, CRM czy mailingiem. Kreatory stron z wbudowanym AI — np. Wix z funkcją Harmony, uruchomioną w styczniu 2026, czy polski WebWave — generują całą witrynę, ale AI kończy swoją robotę na wygenerowaniu strony.

— np. Wix z funkcją Harmony, uruchomioną w styczniu 2026, czy polski WebWave — generują całą witrynę, ale AI kończy swoją robotę na wygenerowaniu strony. Platformy „wszystko w jednym” — 🌱kvitly różni się tym, że AI generuje landing page od razu zoptymalizowany pod SEO, a w tym samym koszcie masz płatności online, CRM i, od planu Rozkwit, AI do tworzenia postów w social media i reklam — bez doliczania osobnego narzędzia za każdą funkcję.

Jeśli landing page ma być jedynym elementem kampanii, wystarczy wyspecjalizowany generator. Jeśli ma się stać częścią działającego biznesu — formularz, płatność i kontakt z klientem w jednym miejscu — prościej zacząć od platformy, która to wszystko już łączy.

Najczęstsze błędy przy budowie landing page'a z AI

Zbyt wiele CTA na raz — „Kup teraz”, „Zapisz się na newsletter” i „Umów rozmowę” na jednej stronie rozmywają decyzję odbiorcy; zostań przy jednym celu.

— „Kup teraz”, „Zapisz się na newsletter” i „Umów rozmowę” na jednej stronie rozmywają decyzję odbiorcy; zostań przy jednym celu. Publikacja tekstu AI bez poprawek — wygenerowany tekst brzmi poprawnie, ale rzadko ma głos Twojej marki i konkretne liczby — to różnica między stroną „ładną” i „sprzedającą”.

— wygenerowany tekst brzmi poprawnie, ale rzadko ma głos Twojej marki i konkretne liczby — to różnica między stroną „ładną” i „sprzedającą”. Brak prawdziwego social proof — placeholder w stylu „Opinia klienta” trzeba zamienić na realny cytat, najlepiej z liczbą lub konkretnym efektem.

— placeholder w stylu „Opinia klienta” trzeba zamienić na realny cytat, najlepiej z liczbą lub konkretnym efektem. Formularz dłuższy, niż musi być — każde pole, które nie jest niezbędne do pierwszego kontaktu, można dodać później, po rozmowie z klientem.

— każde pole, które nie jest niezbędne do pierwszego kontaktu, można dodać później, po rozmowie z klientem. Brak sprawdzenia na telefonie — w 2026 roku większość ruchu na landing page wciąż przychodzi z telefonu; szkic AI trzeba zawsze przejrzeć na małym ekranie przed publikacją.

Landing page z AI vs zlecenie na zewnątrz — co wybrać?

Kluczowe różnice w jednym miejscu:

Czas — AI: 15 minut do pierwszej wersji; freelancer lub agencja: od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od obciążenia.

— AI: 15 minut do pierwszej wersji; freelancer lub agencja: od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od obciążenia. Koszt — AI, np. plan Początek w 🌱kvitly: od 0 zł; freelancer: zwykle kilkaset–kilka tysięcy złotych za jednorazowy projekt; agencja: jeszcze więcej, plus koszt utrzymania.

— AI, np. plan Początek w 🌱kvitly: od 0 zł; freelancer: zwykle kilkaset–kilka tysięcy złotych za jednorazowy projekt; agencja: jeszcze więcej, plus koszt utrzymania. Kontrola nad zmianami — AI: edytujesz sam w każdej chwili; zlecenie na zewnątrz: każda poprawka to nowy kontakt z wykonawcą, czasem dodatkowa płatność.

— AI: edytujesz sam w każdej chwili; zlecenie na zewnątrz: każda poprawka to nowy kontakt z wykonawcą, czasem dodatkowa płatność. Jakość pierwszej wersji — AI: solidny szkic, wymagający dopracowania treści; doświadczony freelancer lub agencja: zwykle dopracowany efekt od początku, ale rozłożony w czasie.

— AI: solidny szkic, wymagający dopracowania treści; doświadczony freelancer lub agencja: zwykle dopracowany efekt od początku, ale rozłożony w czasie. Najlepsze dla — AI: szybkiego testu oferty, kampanii, MVP; agencja lub freelancer: złożonych projektów z unikalnym designem i większym budżetem.

Dla pierwszej wersji landing page'a — zwłaszcza gdy testujesz nową ofertę — AI wygrywa czasem i kosztem. Do złożonego projektu z unikalnym brandingiem lepiej zarezerwować budżet na pracę człowieka.

Najczęściej zadawane pytania

Czy landing page wygenerowany przez AI jest gotowy do publikacji od razu?

Rzadko w 100%. Szkic z AI — w 🌱kvitly, Wix Harmony czy WebWave — ma gotowy układ i pierwszą wersję treści, ale nagłówek, social proof i zdjęcia warto dopracować, żeby strona mówiła głosem Twojej marki, a nie ogólnikami.

Ile realnie kosztuje zrobienie landing page'a z AI?

Zaczynasz od 0 zł — w 🌱kvitly plan Początek jest darmowy i obejmuje 1 stronę. Własna domena, SSL i więcej stron są dostępne od planu Rozwój (7 €/mies. w rozliczeniu rocznym), a pełny zestaw AI marketingowego — od planu Rozkwit (15 €/mies.). 14-dniowy okres próbny nie wymaga podania karty płatniczej.

Czy potrzebuję umiejętności technicznych, żeby zrobić landing page samodzielnie?

Nie. Generatory AI, w tym Kreator stron AI w 🌱kvitly, są zaprojektowane tak, żeby zbudować stronę z opisu w języku naturalnym, bez znajomości HTML czy CSS. Edycja sekcji i tekstu odbywa się przez prosty edytor wizualny.

Jak długo naprawdę trwa zrobienie sprzedającego landing page'a?

Pierwsza, kompletna wersja — z nagłówkiem, CTA, social proof i krótkim formularzem — zajmuje około 15 minut. Realne dopracowanie pod kątem konwersji, czyli testy A/B nagłówka, CTA i kolejności sekcji, to już praca rozłożona na tygodnie, ale strona może zbierać zgłoszenia od pierwszego dnia.

Czy mogę połączyć landing page z płatnościami i CRM bez dodatkowych narzędzi?

Tak, jeśli korzystasz z platformy, która ma to wbudowane. W 🌱kvitly płatności online, zarządzanie zgłoszeniami i CRM działają w tym samym planie co Kreator stron AI — nie trzeba doinstalowywać ani integrować osobnych systemów.

Jeśli chcesz zbudować landing page, który faktycznie sprzedaje, a nie tylko ładnie wygląda, wypróbuj Kreator stron AI w 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni — bez podawania karty płatniczej.