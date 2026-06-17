Założenie firmy w Polsce kiedyś oznaczało kolejki w urzędzie, papierowe formularze i tygodnie czekania na NIP. W 2026 roku cały proces – od rejestracji działalności do działającej strony internetowej – można przejść w jeden dzień, korzystając z dwóch narzędzi: elektronicznego wniosku CEIDG-1 i kreatora stron z AI. Ten artykuł prowadzi krok po kroku przez obie części: rano formalności, po południu strona gotowa do publikacji.

Czy da się to zrobić w jeden dzień?

Tak, jeśli przygotujesz się wcześniej. Sama rejestracja w CEIDG zajmuje około 15 minut i jest bezpłatna, a profesjonalny szkic strony AI w 🌱kvitly powstaje w około minutę. Resztę dnia zajmuje dopracowanie treści, wybór formy opodatkowania i podłączenie płatności – ale wszystko da się zamknąć przed wieczorem.

Krok 1: Zarejestruj działalność gospodarczą (rano, ok. 15 minut)

Jednoosobową działalność gospodarczą rejestrujesz przez internet, składając wniosek CEIDG-1 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna i nie wymaga wizyty w urzędzie.

Dane osobowe — imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, obywatelstwo i adres zamieszkania.

— imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, obywatelstwo i adres zamieszkania. Nazwa firmy i adres — nazwa musi zawierać twoje imię i nazwisko (np. „Jan Kowalski Usługi IT”), do tego dochodzi adres siedziby działalności.

— nazwa musi zawierać twoje imię i nazwisko (np. „Jan Kowalski Usługi IT”), do tego dochodzi adres siedziby działalności. Kod PKD — wybierasz kod Polskiej Klasyfikacji Działalności opisujący to, czym się zajmujesz; możesz wskazać kilka kodów, jeden jako główny.

— wybierasz kod Polskiej Klasyfikacji Działalności opisujący to, czym się zajmujesz; możesz wskazać kilka kodów, jeden jako główny. Forma opodatkowania — zasady ogólne, podatek liniowy czy ryczałt; wybór wpływa też na wysokość składki zdrowotnej.

Wniosek składasz na biznes.gov.pl, logując się Profilem Zaufanym, lub w aplikacji mObywatel, jeśli masz mDowód i aktywny profil zaufany – w tym drugim przypadku podpisujesz wniosek bez wychodzenia z aplikacji.

Zgłoszenie do ZUS — w punkcie 12.2 wniosku CEIDG-1 zaznacz „ZZA”, by automatycznie zarejestrować się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego, bez dodatkowych formularzy.

— w punkcie 12.2 wniosku CEIDG-1 zaznacz „ZZA”, by automatycznie zarejestrować się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego, bez dodatkowych formularzy. Adres do e-Doręczeń — od 2025 roku to obowiązkowy element wniosku CEIDG-1; samo korzystanie z takiego adresu stanie się obligatoryjne od 1 października 2026 roku.

— od 2025 roku to obowiązkowy element wniosku CEIDG-1; samo korzystanie z takiego adresu stanie się obligatoryjne od 1 października 2026 roku. Co dostajesz i kiedy — wpis do CEIDG widzisz na koncie gov.pl natychmiast po złożeniu wniosku, REGON nadawany jest automatycznie, a NIP – w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.

Pierwsze pół roku może być finansowo lżejsze dzięki uldze na start: przez 6 pełnych miesięcy nie płacisz składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składkę zdrowotną – w 2026 roku co najmniej 432,54 zł miesięcznie. Po tym okresie przez kolejne 24 miesiące możesz korzystać z preferencyjnego ZUS w wysokości 456,18 zł miesięcznie (ze składką chorobową) lub 420,86 zł (bez niej).

Cała formalna część – od wypełnienia wniosku do otrzymania wpisu w CEIDG – zamyka się w jedno przedpołudnie. Po południu możesz przejść do drugiej połowy zadania: postawienia pierwszej strony internetowej.

Krok 2: Postaw pierwszą stronę z AI (po południu, kilka minut)

Jeszcze kilka lat temu strona internetowa oznaczała albo zlecenie projektu agencji, albo tygodnie nauki edytora. Kreator stron AI w 🌱kvitly skraca to do kilku minut: opisujesz swój biznes kilkoma słowami, a AI generuje gotowy szkic strony.

Szkic w około minutę — AI tworzy strukturę strony, treści i dobiera styl wizualny na podstawie krótkiego opisu działalności i branży.

— AI tworzy strukturę strony, treści i dobiera styl wizualny na podstawie krótkiego opisu działalności i branży. Edycja bez kodu — sekcje, kolory i treści zmieniasz w prostym edytorze; jeśli wygenerowany tekst nie trafia w ton, AI generuje go ponownie.

— sekcje, kolory i treści zmieniasz w prostym edytorze; jeśli wygenerowany tekst nie trafia w ton, AI generuje go ponownie. SEO od startu — AI od razu optymalizuje strukturę strony pod wyszukiwarki, więc nie musisz dodawać tego później jako osobny krok.

— AI od razu optymalizuje strukturę strony pod wyszukiwarki, więc nie musisz dodawać tego później jako osobny krok. Publikacja tego samego dnia — po dopracowaniu treści i podaniu własnej domeny strona może być widoczna publicznie jeszcze wieczorem.

Jeśli twój biznes wymaga więcej niż wizytówki – na przykład sprzedaży produktów – ten sam kreator AI w 🌱kvitly działa też jako punkt wyjścia do sklepu internetowego lub strony docelowej pod konkretną kampanię.

W praktyce do wieczora masz więc dwie rzeczy: zarejestrowaną, w pełni legalną działalność gospodarczą i działającą stronę internetową, na której klienci mogą cię znaleźć.

Co jeszcze warto zrobić tego samego dnia

Rejestracja i strona to fundament, ale kilka dodatkowych kroków od razu ułatwia pierwsze tygodnie działalności.

Firmowe konto bankowe — nie jest obowiązkowe dla jednoosobowej działalności, ale rozdzielenie finansów prywatnych i firmowych od pierwszego dnia ułatwia rozliczenia.

— nie jest obowiązkowe dla jednoosobowej działalności, ale rozdzielenie finansów prywatnych i firmowych od pierwszego dnia ułatwia rozliczenia. Płatności online — jeśli sprzedajesz przez stronę, warto od razu podłączyć metody płatności; w 🌱kvitly płatności są częścią tego samego produktu co strona.

— jeśli sprzedajesz przez stronę, warto od razu podłączyć metody płatności; w 🌱kvitly płatności są częścią tego samego produktu co strona. Pierwsze treści marketingowe — AI w 🌱kvitly może w tym samym dniu wygenerować pierwsze posty do social mediów, wpis do katalogów online lub tekst reklamy w wyszukiwarce.

— AI w 🌱kvitly może w tym samym dniu wygenerować pierwsze posty do social mediów, wpis do katalogów online lub tekst reklamy w wyszukiwarce. Kontakt z pierwszymi klientami — wbudowany CRM pozwala od razu zapisywać kontakty i zamówienia, zamiast zbierać je w osobnym arkuszu.

Checklist na pierwszy dzień działalności

Wszystkie kroki w jednym miejscu – możesz przejść przez nie po kolei:

Rano — wypełnij i wyślij wniosek CEIDG-1 (biznes.gov.pl lub mObywatel), zaznacz zgłoszenie ZUS ZZA, wskaż adres do e-Doręczeń.

— wypełnij i wyślij wniosek CEIDG-1 (biznes.gov.pl lub mObywatel), zaznacz zgłoszenie ZUS ZZA, wskaż adres do e-Doręczeń. Sprawdź ulgi — zdecyduj, czy korzystasz z ulgi na start, i zanotuj termin pierwszej składki zdrowotnej.

— zdecyduj, czy korzystasz z ulgi na start, i zanotuj termin pierwszej składki zdrowotnej. Po południu — opisz swój biznes w kreatorze stron AI i wygeneruj szkic strony.

— opisz swój biznes w kreatorze stron AI i wygeneruj szkic strony. Dopracuj treści — popraw sekcje, dodaj zdjęcia, podłącz domenę.

— popraw sekcje, dodaj zdjęcia, podłącz domenę. Skonfiguruj sprzedaż — jeśli potrzebujesz, włącz płatności online i katalog produktów.

— jeśli potrzebujesz, włącz płatności online i katalog produktów. Wieczorem — opublikuj stronę i udostępnij pierwszy post w social mediach.

Najczęstsze pytania

Czy rejestracja działalności w CEIDG kosztuje?

Nie. Złożenie wniosku CEIDG-1 i wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są całkowicie bezpłatne, niezależnie od tego, czy składasz wniosek przez biznes.gov.pl, czy w aplikacji mObywatel.

Czy mogę zarejestrować firmę bez wychodzenia z domu?

Tak. Jeśli masz Profil Zaufany lub mDowód w aplikacji mObywatel, cały wniosek CEIDG-1 wypełniasz i podpisujesz online. NIP otrzymujesz automatycznie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, a REGON – natychmiast.

Czy strona wygenerowana przez AI w minutę jest gotowa do publikacji?

Zwykle to solidny szkic, nie finalna wersja. Kreator stron AI w 🌱kvitly dobiera strukturę, treści i styl, ale warto jeszcze dopracować szczegóły – własne zdjęcia, dokładne opisy usług i dane kontaktowe – przed publikacją.

Jak długo płacę niższe składki ZUS po rejestracji firmy?

Jeśli korzystasz z ulgi na start, przez 6 pełnych miesięcy płacisz tylko składkę zdrowotną. Potem możesz przejść na preferencyjny ZUS na kolejne 24 miesiące, zanim zaczniesz płacić składki w pełnej wysokości.

Jeśli chcesz w jeden dzień przejść od rejestracji firmy do działającej strony, wypróbuj kreator stron AI w 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni – bez podawania karty płatniczej.