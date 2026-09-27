Jak dodać mapę Yandex do swojej strony

Możesz łatwo dodać do swojej strony mapę Yandex albo Google. Zostań tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dodać mapę Yandex, albo przejdź do artykułu o Mapach Google.

Zanim wyświetlisz mapę na swojej stronie, musisz najpierw utworzyć ją w Yandex Map Constructor. Gdy mapa będzie gotowa, skopiujesz jej kod i wklejesz go w sekcji mapy w edytorze 🌱kvitly.

Tworzenie mapy w Yandex

1. Wejdź na Yandex Map Constructor.

2. Kliknij Create Map (żeby kontynuować, wymagane jest zalogowanie).

3. W polu Address or place wpisz potrzebną lokalizację.

4. Nadaj mapie nazwę, żeby łatwo ją rozpoznać, i dodaj znacznik (Placemark) w miejscu, które chcesz wyróżnić na mapie. Możesz dostosować wygląd znacznika.

5. Gdy skończysz, kliknij Save and continue w prawym dolnym rogu ekranu.

6. Zobaczysz obszar mapy, który będzie widoczny w widgecie. Możesz przybliżać i oddalać widok kółkiem myszy albo przyciskami + / -. Zaznacz checkbox Fit width.

7. Gdy będzie gotowe, kliknij Get Map Code. Skopiuj tylko tę część kodu, która zaczyna się po 3A i kończy przed znakiem &. To identyfikator mapy, który dodasz w sekcji mapy na swojej stronie 🌱kvitly.

Dodawanie mapy do swojej strony

1. Przejdź do edytora strony w 🌱kvitly.

2. Kliknij blok mapy i wklej skopiowany kod w odpowiednim polu.

Jeśli chcesz dodać na mapie nowy adres albo zaktualizować istniejący, po prostu edytuj mapę w Yandex Map Constructor. Zmiany pojawią się na Twojej stronie automatycznie — nie musisz ponownie wklejać kodu.