В одной из предыдущих статей мы рассмотрели, что такое эквайринг, его виды, принцип работы. Хотелось бы подробнее остановиться именно на интернет-эквайринге, и на том, как подключить интернет эквайринг на свой сайт.

Интернет-эквайринг

Когда говорят про эквайринг, подразумевают именно интернет-эквайринг. Интернет-эквайринг — это возможность оплаты с помощью банковской карточки на сайте за товар или услугу. То есть для того, чтобы функционировал интернет-эквайринг должен быть сайт, например интернет-магазин или сайт с услугами. Также необходимо настроить саму техническую возможность оплаты через сайт. И завести расчетный счет в банке, где будут аккумулироваться денежные средства. Но перед тем, как перейти к пошаговой инструкции, несколько слов об общих требованиях подключения интернет-эквайринга в Беларуси.

Требования для подключения к интернет-эквайрингу:

у сайта должен быть белорусский хостинг, т.е. физически он должен находится на территории Республики Беларусь;

сайт должен быть зарегистрирован в БелГИЭ;

владельцем домена должно быть то же лицо, которому принадлежит сайт;

должны быть выполнены требования платежных систем;

должны быть выполнены требования платежных агрегаторов, через которые будут подключена услуга интернет-эквайринга.

1. Сайт

Если у вас уже есть сайт, но он не соответствует требованиям, например у него небелорусский хостинг или нет регистрации в БелГИЭ, но при этом нужно принимать платежи в Беларуси, то возможно 2 варианта:

если сайт небольшой, то его можно можно заново создать на Старонке — это несложно, и займет совсем немного времени, так как вы уже знаете структуру сайта и есть вся информация. Для этого нужно создать аккаунт в Старонке, выбрать любой шаблон, заполнить разделы необходимой информаций, оплатить сервис, прикрепить свой старый домен к новому сайту и дальше следовать инструкции;

если сайт большой или вы не хотите переносить его, но подключить интернет-эквайринг все-таки нужно, то возможен следующий вариант. Ваш сайт остается и работает, как и до этого, но вы создаете отдельную страничку-сайт на Старонке для приема платежей. Эта страница будет работать на поддомене вашего сайта. Например, если ваш сайт site.by, то страница будет pay.site.by. У этой страницы будет белорусский хостинг, вы сможете зарегистрировать ее в БелГИЭ и подключить интернет эквайринг.

Если ваш сайт уже размешается на белорусском хостинге и зарегистрирован в БелГИЭ, и вам нужно подключить эквайринг, но вы не знаете как это сделать, возможно придется искать программистов, которые помогут это реализовать на вашем сайте или воспользоваться вариантами выше — создать свой сайт на Старонке — это выйдет гораздо дешевле и быстрее.

Если у вас сайта нет, то самый простой вариант — создание сайта на Старонке и следовать дальше по инструкции подключения интернет-эквайринга для интернет-магазина или сайт услуг.

2. Домен

Нет никаких специальных требований к домену при подключении интернет-эквайринга кроме того, что он должен быть оформлен на тот субъект хозяйствования, который будет принимать платежи, т.е. если платежи совершаются в пользу ИП, то владельцем доменного имени должен быть ИП, если юрлицо, то юрлицо. Физическое лицо не может быть владельцем домена. При этом доменная зона сайта может быть абсолютно любой, не обязательно .бел или .by

3. Регистрация в БелГИЭ

Регистрация в БелГИЭ — это обязательная процедура, которую согласно указу №60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» от 01.02.2010 обязаны осуществлять все компании, которые оказывают услуги хостинга, в том числе и Старонка.

Сама процедура регистрации в БелГИЭ осуществляется следующим образом. После того, как вы создали сайт на Старонке и его запустили, то есть он уже открывается по доменному имени, вам нужно в панели управления Старонки зайти в раздел «Реквизиты» и их заполнить. На эти данные и будет зарегистрирован сайт в БелГИЭ. Старонка достаточно оперативно отправляет заявки, но если вам нужно очень срочно, то напишите в онлайн-поддержку об этом. Сама проверка и регистрация сайта в БелГИЭ занимает 14-20 дней. Проверить зарегистрирован ваш сайт или нет можно онлайн на сайте БелГИЭ.

4. Выбор платежного агрегатора

Когда сайт уже работает и он уже зарегистрирован в БелГИЭ, можно перейти к выбору платежного агрегатора, через который вы и будете принимать платежи. Что такое платежный агрегатор можно подробнее узнать в этой статье.

В Беларуси не так много компаний, которые оказывают такие услуги и Старонка работает практически со всеми — bePaid, WebPay, ExpressPay, ArtPay, EasyPay и многие другие. Полный список сервисов онлайн платежей можно посмотреть в разделе Интеграции. Условия работы у всех приблизительно одинаковы, но могут быть нюансы и разные комиссии в зависимости от банка, с которым работает конкретный платежный агрегатор. По-хорошему, вам нужно позвонить всем и уточнить актуальные условия, так как они могут со временем меняются.

5. Выбор банка

В Беларуси большинство банков предлагают услуги по подключению интернет-эквайринга, но многие из них работают не напрямую, а сотрудничают с определенными платежными агрегаторами. Таким образом, когда говорят «выбрать банк для интернет эквайринга» в большинстве случаев имеют в виду связку банк + платежный агрегатор.

Тарифы банков на интернет-эквайринг приблизительно одинаковы и колеблются в районе 3% с транзакции, но могут быть различные акции и скидки. Например, Старонке предлагает выгодное сотрудничество с БелАгроПромБанком.

Также нужно учитывать, что у вас уже скорее всего открыт счет в одном из банков, поэтому обязательно уточните в своем банке про условия и с кем именно они сотрудничают. Также посмотрите на условия других банков. Неполный список банков, которые оказывают услуги по подключению интернет-эквайринга в Беларуси:

6. Приведение сайта в порядок

После того, как вы выбрали банк, платежный агрегатор и заключили с ними договоры, самое время усовершенствовать сайт согласно требованиям платежных систем и агрегаторов. Список того, что нужно добавить на сайт, присылает платежный агрегатор. Ничего сложного там нет — добавление логотипов, способов оплаты, условий возврата платежа, кассового чека. После того, как вы все сделали, сотрудники платежного агрегатора делают окончательный аудит сайта.

7. Настройка сайта

Одно из ключевых преимуществ Старонки — то, что сама техническая настройка и подключение интернет эквайринга настолько проста, что занимает совсем немного времени. У нас уже есть готовые инструкции, как это сделать:

Далее остаются только тестовые проверки и запуск.