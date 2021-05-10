В этой статье мы рассказываем все о SEO: значение понятия, влияние на позицию сайта в поисковой выдаче и как настроить SEO в Старонке. Начнем с определения, SEO или search engine optimization переводится с английского как поисковая оптимизация. SEO — это маркетинговый инструмент, помогающий сделать сайт заметным для поисковых роботов, и поднимающий его в поисковой выдаче. Другими словами — это набор базовых настроек, которые помогают роботам оценивать сайты и сравнивать их между собой.

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<p align="center">![seo](/blog/content/images/2021/05/12.jpg)<p>

Данные генерируются автоматически

Рассмотрим несколько параметров, которые оптимизируются в Старонке автоматически. Первый, [мобильная версия сайта](/blog/mobile-version-howto/). Она должна быть обязательно, чтобы сайт было удобно просматривать не только на компьютере, но и с телефона, например в дороге. В конструкторе все шаблоны разделов используют адаптивную верстку. Она позволяет сайту автоматически перестраиваться под разные разрешения экранов.

Иногда в мобильной версии текст отображается некорректно или выходит за поля. Такое происходит при выравнивании текста с помощью пробелов. Для переноса слов на другую строку, лучше всего использовать сочетание клавиш Shift + Enter. Также следите за длинной заголовков. Слишком длинные и сложные заголовки также могут выходить за границы раздела.

<p align="center">![seo продвижение](/blog/content/images/2021/05/1-1.png)<p>

Второй параметр, файл robots.txt — это текстовый файл, содержащий в себе необходимую информацию для поисковых роботов. Он создается автоматически и не требует дополнительной настройки. Чтобы проверить наличие файла, достаточно в поисковой строке к адресу сайта добавить /robots.txt.

<p align="center">![seo сайта](/blog/content/images/2021/05/2.png)<p>

Третий и последний параметр — карта сайта sitemap. Такая карта помогает поисковым роботам проиндексировать большее количество страниц и ничего не упустить. Для проверки наличия карты на сайте, введите в поисковую строку доменный адрес, а после него /sitemap.xml.

<p align="center">![seo минск](/blog/content/images/2021/05/3-1.png)<p>

Самостоятельная настройка SEO

Добавление значения alt - для изображений. Этот параметр показывается пользователям в ситуациях когда фотографии не загружаются из-за низкой скорости интернета, подсказывая пользователю, что изображено на картинке. Помимо этого, благодаря атрибуту alt поисковые системы подбирают изображения под запрос в разделе поиска по картинке. Чтобы заполнить alt, перейдите в редактор, нажмите на любую иконку и в открывшемся окне с настройками введите данные в поле «Описание».

<p align="center">![seo сайта минск](/blog/content/images/2021/05/4-1.png)<p>

Подключение SSL-сертификата. Сертификат добавляется для установления защищенного соединения по протоколу https. Благодаря этому данные с сайта будут надежно защищены и не попадут мошенникам. Подключить SSL-сертификат можно только на тарифном плане «Продвинутый» в разделе «Расширения». Сертификат не требует дополнительных настроек и начинает работать практически сразу.

<p align="center">![seo продвижение сайтов в минске](/blog/content/images/2021/05/5-1.png)<p>

Редирект 301 используется для исключения дублей страниц и улучшения индексации ресурса. Чтобы настроить редирект, перейдите в раздел «Расширения» и найдите там расширение «Настройка перенаправлений». Затем нажмите на кнопку «Добавить» и заполните необходимые поля.

<p align="center">![интернет seo](/blog/content/images/2021/05/6-2.png)<p>

Понятный адрес дополнительных страниц. Правильно сформулированный и прописанный адрес страниц напрямую влияет на SEO сайта. Ведь пользователю гораздо проще находить определенные запросы, а поисковым роботам ориентироваться в структуре ресурса. Адрес задается при создании новой страницы и в ссылке следует за доменным именем: https://staronka.by/pricing — /pricing адрес страницы с тарифами.

<p align="center">![seo оптимизация](/blog/content/images/2021/05/7-1.png)<p>

Title, Description, ключевые слова, фавикон и изображение для социальных сетей

Title — заголовок и Description — описание, неотъемлемые элементы сайта. Именно они используются для отображения в поисковой выдаче. Title будет названием вашего сайта, а Description стоит использовать для того, чтобы рассказать пользователю, что его ждет после перехода по ссылке. Прописать их можно для всего сайта сразу или для каждой отдельной страницы, что поспособствует достижению лучших результатов.

Ключевые слова или словосочетания — это запросы по которым пользователи ищут ресурс в интернете. Обязательно укажите для сайта от трех до пяти слов. Если захочется добавить немного больше — пишите. Однако помните, поисковые роботы будут учитывать только первые слова.

Фавикон — значок, который отображается во вкладке с сайтом, а также виден в адресной строке браузера перед адресом страницы. Помимо этого, иконка видна в Яндексе. Благодаря такой детали ваш сайт будет проще найти и узнать среди остальных вкладок.

Изображение для социальных сетей автоматически подтягивается к ссылке при отправке в личных сообщениях. Безусловно это важный элемент для SEO и презентации сайта.

Все эти данные легко добавить за несколько минут в разделе SEO-настройки.

<p align="center">![seo продвижение в интернете](/blog/content/images/2021/05/8-1.png)<p>

<p align="center">![seo интернет сайта](/blog/content/images/2021/05/9-1.png)<p>

<p align="center">![seo продвижение сайта в интернете](/blog/content/images/2021/05/10-1.png)<p>

Заключение

Оптимизировать сайт весьма просто, достаточно выделить немного свободного времени и набраться терпения. Однако пренебрегать SEO-настройками точно не стоит, ведь именно они определяют позицию ресурса в поисковой выдаче и влияют на индексирование. Помимо базовых настроек мы рекомендуем подключить Google Analytics и Яндекс.Метрику для отслеживания статистики, а также Яндекс.Вебмастер и Google Search Console для работы над настройками сайта и своевременного реагирования на предупреждения поисковых систем.

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