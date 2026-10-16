Самый быстрый способ привести на новый сайт клиентов — контекстная реклама. Её можно запустить сегодня и уже завтра получить первые заявки. Но без понимания, как она устроена, так же легко потратить бюджет впустую.

Разберём простыми словами: что такое контекстная реклама, какой она бывает, как работают Google Ads и Яндекс Директ в Беларуси, из чего складывается цена клика, сколько денег нужно на старт и кому доверить настройку.

Что такое контекстная реклама простыми словами

Контекстная реклама — это объявления, которые показываются человеку в зависимости от того, что он ищет или читает прямо сейчас, то есть от контекста. Человек вводит в Google «заказать торт Минск» — и над результатами поиска видит объявления кондитерских. Читает статью о ремонте — и рядом появляется реклама строительного магазина.

Главное отличие от рекламы на билбордах или по радио: вы показываетесь тем, кому ваш товар нужен уже сейчас, и платите в основном не за показы, а за переходы на сайт — клики. Поэтому контекстную рекламу часто называют PPC (pay per click, «оплата за клик»).

Два вида: реклама в поиске и в сетях

Контекстная реклама бывает двух основных видов, и работают они по-разному.

Поисковая реклама

Текстовые объявления в результатах поиска Google и Яндекса — с пометкой «Реклама» или «Спонсорская ссылка». Показываются, когда человек сам ищет товар или услугу. Это самая «горячая» аудитория: она уже знает, что хочет, и выбирает, у кого купить. Подходит почти любому бизнесу с понятным спросом — услуги, доставка, интернет-магазины, ремонт, обучение.

Реклама в сетях (медийная)

Баннеры и объявления с картинками на сайтах-партнёрах, в приложениях, на YouTube и в почте. У Google это контекстно-медийная сеть (КМС), у Яндекса — Рекламная сеть Яндекса (РСЯ). Здесь человек ничего не ищет — система показывает рекламу тем, кто по интересам и поведению похож на вашего клиента. Клики обычно дешевле, но и аудитория «холоднее». Сети хорошо работают для узнаваемости, для товаров, которые покупают импульсивно, и для ретаргетинга — напоминания тем, кто уже был на вашем сайте, но ничего не купил.

Совет новичку: начинайте с поиска. Там проще понять, что работает, а бюджет тратится на людей, которые уже готовы купить. Сети и ретаргетинг подключайте, когда поиск начнёт приносить заявки.

Google Ads и Яндекс Директ в Беларуси: что выбрать

В Беларуси работают обе системы, и у каждой своя аудитория: Google — самый популярный поисковик в стране, особенно на смартфонах, но заметная часть пользователей ищет в Яндексе. Есть и практические различия — прежде всего в оплате.

Яндекс Директ. Работает в Беларуси через местное юрлицо ООО «Яндекс Реклама»: оплата в белорусских рублях по счёту, НДС уже включён, бухгалтерские документы — белорусские. Для ИП и компаний это самый простой вариант с точки зрения оплаты и отчётности.

Работает в Беларуси через местное юрлицо ООО «Яндекс Реклама»: оплата в белорусских рублях по счёту, НДС уже включён, бухгалтерские документы — белорусские. Для ИП и компаний это самый простой вариант с точки зрения оплаты и отчётности. Google Ads. Показывается большей части белорусских пользователей, но у Google нет белорусского юрлица. Оплата белорусскими картами проходит нестабильно, а для организаций и ИП оплата иностранной компании создаёт налоговые вопросы. Поэтому бизнес часто пополняет Google Ads через белорусские агентства-партнёры: они выставляют счёт в рублях с документами, а берут за это комиссию.

Перед запуском уточните у бухгалтера, как правильно учитывать расходы на рекламу в вашем случае: правила для ИП, самозанятых и организаций различаются.

Что выбрать? Если бюджет позволяет — тестируйте обе системы параллельно на одинаковых условиях и через месяц оставьте ту, где заявка выходит дешевле (или распределите бюджет между ними). Если бюджет небольшой — начните с одной системы, соберите данные и только потом подключайте вторую.

Как формируется цена клика

Фиксированной цены клика нет. Каждый раз, когда человек вводит запрос, рекламная система за долю секунды проводит аукцион между всеми рекламодателями, которые хотят показаться по этому запросу. Победителя определяет не только ставка — сколько вы готовы заплатить за клик, — но и качество объявления: насколько текст соответствует запросу, как часто на объявление кликают, удобна ли страница, на которую ведёт реклама.

Отсюда важный вывод: хорошо составленное объявление с подходящей посадочной страницей может обходить конкурентов с более высокими ставками и платить за клик меньше. На цену также влияют:

Конкуренция в нише. Юридические услуги, недвижимость, окна и пластическая хирургия стоят дорого; ремонт обуви или курсы вязания — дешевле.

Юридические услуги, недвижимость, окна и пластическая хирургия стоят дорого; ремонт обуви или курсы вязания — дешевле. Регион. В Минске конкурентов больше, чем в районном центре, — клики там обычно дороже.

В Минске конкурентов больше, чем в районном центре, — клики там обычно дороже. Запрос. Общие запросы («пицца») дороже и менее точны, чем конкретные («доставка пиццы Гродно Девятовка»).

Общие запросы («пицца») дороже и менее точны, чем конкретные («доставка пиццы Гродно Девятовка»). Время и устройство. Показы можно ограничить рабочими часами или днями недели, если заявки вне их не нужны.

Прогноз цены клика по вашим запросам можно посмотреть ещё до запуска: в Google Ads — в «Планировщике ключевых слов», в Яндекс Директе — в прогнозе бюджета.

Какой нужен бюджет

Универсальной суммы нет, но есть простой способ прикинуть бюджет под вашу задачу. Нужны три цифры:

Сколько заявок вы хотите в месяц — например, 30. Какая доля посетителей оставляет заявку (конверсия) — для поисковой рекламы на старте можно ориентироваться на 2–5%. Средняя цена клика — из прогноза рекламной системы.

Пример: чтобы получить 30 заявок при конверсии 3%, нужно около 1 000 переходов. Если клик стоит 0,80 рубля, рекламный бюджет составит примерно 800 рублей в месяц, а одна заявка обойдётся в 26–27 рублей. Если клик в вашей нише стоит 2 рубля — нужно уже около 2 000 рублей. Цифры условные, но логика расчёта всегда такая.

Сравните цену заявки с тем, сколько вы зарабатываете на одном клиенте: если клиент приносит 300 рублей прибыли, а заявка стоит 30 и каждая третья превращается в продажу — реклама окупается. Подробнее о расчётах — в статье «Как правильно сделать расчёт при запуске рекламы».

Сколько закладывать на тест. Первые 3–4 недели — это обучение: система собирает данные, вы отключаете неработающие запросы и объявления. Закладывайте бюджет, которого хватит хотя бы на несколько сотен кликов: на нескольких десятках переходов выводы делать рано. Если денег на две системы сразу не хватает — тестируйте одну. И помните про налоги: к самим кликам добавляются НДС и, при оплате через агентство, его комиссия.

Как запустить рекламу: 6 шагов

Определите, кто ваш клиент и что он ищет. Поможет статья «Как определить свою целевую аудиторию для рекламных кампаний». Подготовьте страницу, на которую поведёт реклама: с понятным предложением, ценой, контактами и формой заявки. Реклама на «пустой» или неудобный сайт сливает бюджет. Подключите аналитику: Google Analytics и Яндекс Метрику с целями — отправка формы, звонок, заказ. Без этого вы не узнаете, какие объявления приносят клиентов. Соберите запросы и минус-слова — слова, по которым показываться не нужно (например, «бесплатно», «своими руками», «вакансии»). Напишите объявления. В заголовке — то, что ищет человек, в тексте — ваша выгода и призыв к действию. Подсказки — в статье «Как написать хороший рекламный текст: 50 лайфхаков», а быстро набросать варианты поможет ИИ-генератор рекламных текстов в 🌱kvitly. Запустите кампанию и проверяйте результаты хотя бы раз в неделю: отключайте запросы, которые тратят деньги без заявок, и добавляйте минус-слова.

Подробные инструкции с настройками по шагам: как настроить рекламу в Google Ads и как настроить рекламу в Яндекс Директе.

Кто будет настраивать: сам, фрилансер или агентство

Настроить рекламу можно тремя способами. У каждого свои плюсы и риски.

Самостоятельно

Плюсы: бесплатно, вы лучше всех знаете свой продукт и клиентов, со временем начинаете понимать, как работает реклама. Минусы: нужно время на обучение, первые ошибки оплачиваются из рекламного бюджета. Кому подходит: небольшому бизнесу с простым продуктом и небольшим бюджетом. У обеих систем есть упрощённые режимы для новичков — в Яндекс Директе это Мастер кампаний, в Google Ads — умные кампании.

Фрилансер

Плюсы: дешевле агентства, прямое общение с исполнителем, гибкость. Минусы: качество сильно зависит от конкретного человека, есть риск, что он пропадёт или заболеет. Кому подходит: бизнесу со средним бюджетом, которому нужна разовая настройка или регулярное ведение одной-двух кампаний.

Агентство

Плюсы: команда специалистов, отчётность, договор и закрывающие документы, часто — помощь с оплатой Google Ads в рублях. Минусы: дороже, у небольших клиентов бывает меньше внимания, часть агентств берёт процент от бюджета. Кому подходит: бизнесу с заметным рекламным бюджетом, несколькими направлениями или конкурентной нишей.

Важно при любом варианте: рекламный аккаунт должен быть оформлен на вас, а не на подрядчика, — тогда при смене исполнителя вы не потеряете историю и настройки. И договоритесь заранее, по каким показателям вы оцениваете работу: не «количество кликов», а количество и стоимость заявок.

Как понять, что реклама работает

Главные цифры — не клики и показы, а стоимость заявки (CPL) и стоимость привлечения клиента. Сравнивайте их с прибылью от одного клиента. Если заявки есть, но продаж нет, проблема может быть не в рекламе, а в сайте, цене или скорости ответа. Как разобраться в цифрах и где смотреть данные, мы подробно рассказали в статье «Как понять, работает ли ваша реклама — или просто тратит деньги».

Частые вопросы

Сколько стоит контекстная реклама в Беларуси?

Цена клика зависит от ниши, региона и качества объявлений — от копеек в нишах с низкой конкуренцией до нескольких рублей в дорогих. Точный прогноз по вашим запросам покажут Планировщик ключевых слов Google Ads и прогноз бюджета в Яндекс Директе. Помимо самих кликов учитывайте НДС и комиссию агентства, если пополняете кабинет через него.

Что лучше в Беларуси: Google Ads или Яндекс Директ?

Google охватывает больше пользователей, Яндекс Директ проще оплатить в рублях с белорусскими документами. Лучший способ выбрать — протестировать обе системы и сравнить стоимость заявки. При маленьком бюджете начните с одной.

Чем контекстная реклама отличается от SEO?

Реклама даёт результат сразу, но только пока вы платите за клики. SEO — бесплатные переходы из поиска, но результат приходит через месяцы. Подробнее — в статье «Что такое SEO и как продвигать сайт в поиске».

Можно ли запустить рекламу без сайта?

Технически — да: можно вести рекламу на карточку компании на картах или на страницу в соцсети. Но сайт или лендинг с формой заявки почти всегда даёт больше заявок и позволяет точно отслеживать результат. Простой одностраничный сайт в 🌱kvitly можно собрать за вечер.

Через сколько придут первые клиенты?

Первые переходы и заявки могут появиться в день запуска, как только объявления пройдут модерацию. Но стабильный результат по разумной цене обычно складывается за 3–4 недели, пока система обучается, а вы отсекаете лишние запросы.

Итог

Контекстная реклама — самый быстрый способ получить клиентов из интернета: вы показываетесь людям, которые уже ищут ваш товар, и платите за переходы. Начните с поисковой рекламы, подготовьте понятную страницу и аналитику, посчитайте бюджет от желаемого количества заявок и оценивайте результат по стоимости заявки, а не по кликам. А чтобы со временем меньше зависеть от рекламного бюджета, подключайте и другие каналы — о них в статье «7 каналов продвижения бизнеса в интернете».