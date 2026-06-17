Зарегистрироваться как самозанятый — дело пяти минут в приложении «Налог на профессиональный доход». Найти первого платящего клиента — отдельная задача, и тут готового рецепта нет. Но если знать, какие каналы реально работают в Беларуси, путь от регистрации до первого чека можно сократить в разы.

Это особенно важно с учётом изменений в налогообложении: с 1 января 2026 года отменена льгота на первые 2000 рублей дохода для новичков, а с 1 июля 2026 года для плательщиков НПД вводится минимальный налог — 45 рублей в месяц, который нужно платить независимо от того, были заказы или нет. Поэтому искать клиентов стоит начинать ещё до регистрации, а не после.

Если вы ещё не оформили статус, для начала прочитайте, как стать самозанятым в Беларуси — этот шаг мы разбирали отдельно, а здесь сосредоточимся только на поиске клиентов.

Личные контакты и сарафанное радио

Самый быстрый и бесплатный способ получить первого клиента — рассказать о деле всем, кого знаете: друзьям, родственникам, бывшим коллегам и работодателям, соседям по дому. Закон не запрещает самозанятым рекламировать свои услуги — наоборот, реклама через соцсети, доски объявлений, сайты и мессенджеры разрешена прямо.

Напишите личное сообщение, а не публичный пост — отклик обычно выше.

Опишите конкретно, что делаете и для кого — расплывчатое «оказываю услуги» не работает.

Предложите небольшую скидку первым клиентам, пришедшим по рекомендации.

Доски объявлений: Kufar и форум Onliner

Kufar — крупнейшая площадка объявлений в Беларуси, и в разделе «Услуги» там ежедневно ищут мастеров маникюра, репетиторов, фотографов и десятки других специалистов. Чтобы подать объявление, выберите категорию и подкатегорию, загрузите фото и заполните описание. На этапе подачи можно выбрать бесплатное размещение — оно действует в пределах лимита, который зависит от категории; когда лимит исчерпан, можно либо подождать, пока старое объявление устареет и деактивировать его, либо доплатить за дополнительное место.

Второй вариант — форум Onliner, особенно раздел объявлений: там аудитория из Минска и крупных городов, привыкшая искать специалистов через форумные темы, а не через приложения.

Соцсети и мессенджер-чаты по городу

Instagram и ВК хорошо работают для визуальных услуг — маникюр, фотография, кондитерка, ремонт мебели: фото «до/после» продают лучше любого текста. Telegram и Viber дают доступ к локальным чатам по городу и району («Услуги Минск», «Барахолка Гомель» и похожим) — там можно публиковать предложения в профильных темах без рекламного бюджета. Главное — не спамить в общих чатах, а искать разделы именно для услуг.

Биржи фриланса — для удалённых услуг

Если ваша деятельность — разработка сайтов, дизайн, перевод текстов, копирайтинг или консультации, присмотритесь к биржам фриланса: Kwork, FL.ru, Profi.ru. Там клиенты ищут исполнителя по портфолио, отзывам и цене, а не по личным связям — удобно, когда сарафанное радио ещё не разогналось. На Kwork, например, можно оформить услугу как фиксированный «кворк» с ценой от 500 рублей и набрать первые отзывы на небольших заказах.

Подробнее о работе IT-самозанятых с юридическими лицами и НПД — в статье «Самозанятый IT-фрилансер в Беларуси — НПД и работа с юрлицами».

Свой сайт или лендинг — визитка, которая работает 24/7

Доски объявлений и чаты дают разовый поток, но рано или поздно клиенты начинают искать вас по имени или смотреть отзывы — и тут важно, чтобы было куда их отправить. Простой сайт или лендинг с описанием услуг, портфолио и формой заявки повышает доверие и работает даже тогда, когда вы не отвечаете в чате.

Создать такой сайт самозанятому можно самостоятельно, без программистов и дизайнеров — например, на конструкторе сайтов kvitly, всего за 15 рублей в месяц, и зарегистрировать его на физическое лицо. Если не уверены, нужен ли полноценный сайт или хватит одной страницы, разница разобрана в статье «Лендинг или сайт — что нужно самозанятому».

Нетворкинг и профильные сообщества

Тематические мероприятия, бизнес-завтраки, чаты предпринимателей и ИП своего города или ниши — источник клиентов, которые приходят не по объявлению, а по рекомендации внутри сообщества. Особенно работает для услуг, где важна репутация: бухгалтерия, юридические консультации, обучение, дизайн.

Просите рекомендации осознанно

После первых выполненных заказов не ждите, что клиенты сами расскажут о вас друзьям. Спросите прямо: можно ли оставить отзыв, знает ли клиент кого-то, кому может понадобиться такая же услуга. Небольшая скидка или бонус за рекомендацию ускоряет сарафанное радио в разы.

Что выбрать: сравнение каналов

Каждый канал отличается по стоимости, скорости результата и типу аудитории. Вот короткий ориентир:

Личные контакты — бесплатно, самый быстрый результат, но ограничен размером вашей сети.

бесплатно, самый быстрый результат, но ограничен размером вашей сети. Kufar и форум Onliner — бесплатно или недорого, результат за несколько дней, подходит для бытовых и локальных услуг.

бесплатно или недорого, результат за несколько дней, подходит для бытовых и локальных услуг. Соцсети и Telegram-чаты — бесплатно или с небольшим бюджетом на продвижение, средняя скорость, отлично для визуальных услуг.

бесплатно или с небольшим бюджетом на продвижение, средняя скорость, отлично для визуальных услуг. Биржи фриланса (Kwork, Profi.ru, FL.ru) — бесплатная регистрация, комиссия с заказов, подходит для удалённых и IT-услуг.

бесплатная регистрация, комиссия с заказов, подходит для удалённых и IT-услуг. Свой сайт или лендинг — от 15 рублей в месяц, результат накопительный, работает на доверие и долгосрочный поток клиентов.

Частые вопросы

Можно ли самозанятому в Беларуси рекламировать свои услуги?

Да. Самозанятые могут размещать рекламу через соцсети, доски объявлений, сайты и мессенджеры — это прямо разрешено действующими правилами для НПД и единого налога.

Нужен ли самозанятому сайт, чтобы найти первых клиентов?

Не обязательно для первого заказа, но он повышает доверие и помогает с повторными обращениями. Подробнее — в статье «Сайт для самозанятого в Беларуси: ваша независимость, ваши клиенты».

Сколько стоит размещение объявления на Kufar?

Базовое размещение в пределах лимита бесплатно. Если лимит бесплатных объявлений в категории исчерпан или нужно продвижение объявления — выше в выдаче, выделение — доступны платные опции, их стоимость зависит от категории и срока размещения.

Как принять оплату от первого клиента?

Самозанятые могут подключить приём платежей через ЕРИП и сервис E-POS — это работает как виртуальный терминал по QR-коду, без кассового аппарата. Подробный разбор — в статье «Как самозанятому принять оплату онлайн в Беларуси: ЕРИП, E-POS и bePaid».

С чего начать, если совсем нет знакомых и клиентов?

Начните с бесплатных каналов одновременно: разместите объявление на Kufar, заведите страницу в Instagram или ВК с примерами работ и зайдите в 2–3 тематических Telegram-чата своего города. Первые заказы обычно приходят в течение одной-двух недель при регулярной активности.

Заключение

Первые клиенты редко приходят из одного канала — обычно это комбинация личных контактов, досок объявлений, соцсетей и постепенно растущей репутации. Начните с того, что не требует бюджета, а параллельно соберите свою визитку в интернете.

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