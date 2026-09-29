Нет, работать в такси и на грузоперевозках как самозанятый в Беларуси нельзя: перевозки пассажиров и грузов нет в перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД). Водителю такси нужен статус ИП или трудовой договор с таксопарком и регистрация в реестре перевозчиков, а для грузоперевозок на своём транспорте — ИП. Разбираем, какие варианты есть у водителя, сколько придётся платить и что самозанятому всё-таки можно делать рядом с перевозками.

Коротко

Такси на НПД — нельзя. Перевозки пассажиров нет в перечне НПД.

Перевозки пассажиров нет в перечне НПД. Грузоперевозки на НПД — нельзя. Исключение — вывозка дровяной древесины для частных лиц.

Исключение — вывозка дровяной древесины для частных лиц. Для такси нужен ИП или трудовой договор с таксопарком, а также регистрация в реестре перевозчиков.

нужен ИП или трудовой договор с таксопарком, а также регистрация в реестре перевозчиков. ИП-таксист в 2026 году может платить единый налог: 400 руб. в месяц в Минске, 350 руб. в областных центрах и Минском районе, 300 руб. в остальных населённых пунктах.

может платить единый налог: 400 руб. в месяц в Минске, 350 руб. в областных центрах и Минском районе, 300 руб. в остальных населённых пунктах. Самозанятому можно: погрузка и разгрузка, упаковка, доставка покупок частным лицам.

Если вы хотите понять, какие ещё виды деятельности доступны без ИП, начните с гайда как стать самозанятым в Беларуси.

Почему нельзя работать в такси самозанятым

В перечне видов деятельности для НПД нет перевозки пассажиров. Кроме того, такси в Беларуси — отдельно регулируемая деятельность. С 1 ноября 2024 года каждый водитель такси и каждый автомобиль должны быть внесены в реестр перевозчиков пассажиров, а принимать заказы можно только через зарегистрированных диспетчеров и агрегаторов.

Работа в такси без регистрации — это незаконная деятельность. ИП за неё грозит штраф от 20 до 200 базовых величин, а доход и оборудование могут конфисковать.

В России самозанятые таксисты — обычная практика, поэтому в интернете много российских инструкций. В Беларуси они не работают: здесь другой перечень НПД и отдельные правила для такси.

Как законно работать в такси в Беларуси

Есть два варианта.

Трудовой договор с таксопарком. Вы работаете водителем в организации или у ИП-перевозчика. Работодатель вносит вас в реестр, платит налоги и взносы. Вам не нужно ничего регистрировать самостоятельно.

Свой ИП. Подходит, если вы работаете на своём автомобиле через агрегатор. Порядок такой:

Зарегистрируйте ИП в исполкоме с видом деятельности «такси» (ОКЭД 49321), госпошлина — 21 руб. Откройте текущий счёт в банке. Внесите себя и автомобиль в реестр Транспортной инспекции: 1 базовая величина за водителя и 2 базовые величины за автомобиль. Получите электронную цифровую подпись для работы с налоговой. Выберите налоговый режим и подключитесь к агрегатору.

ИП может нанять не больше трёх человек, но для работы в одиночку наёмные работники не нужны.

Сколько платит налог ИП-таксист в 2026 году

У ИП-таксиста есть выбор между двумя режимами.

Единый налог — фиксированная сумма в месяц по месту жительства водителя: 400 руб. в Минске, 350 руб. в областных центрах и Минском районе, 300 руб. в остальных населённых пунктах. Если выручка за месяц больше суммы налога в 40 раз, с превышения доплачивается 6%.

— фиксированная сумма в месяц по месту жительства водителя: 400 руб. в Минске, 350 руб. в областных центрах и Минском районе, 300 руб. в остальных населённых пунктах. Если выручка за месяц больше суммы налога в 40 раз, с превышения доплачивается 6%. Подоходный налог — 20% с дохода за вычетом документально подтверждённых расходов.

Отдельно ИП платит взносы в ФСЗН — не меньше 35% от минимальной зарплаты в месяц.

Пример. Таксист из Минска заработал за месяц 3000 руб. Единый налог — 400 руб.: 3000 руб. меньше порога в 16 000 руб. (40 × 400), доплаты нет. При подоходном налоге и расходах на топливо 900 руб. налог составит 20% × 2100 = 420 руб.

Подробнее о выборе режима — в статье самозанятый или ИП в Беларуси в 2026 году.

Грузоперевозки: что можно и что нельзя

Перевозка грузов, в том числе «газель с грузчиками» и перевозка вещей при переезде, в перечень НПД не входит. Для такой работы на своём транспорте нужно регистрировать ИП.

Но рядом с грузоперевозками есть несколько видов деятельности, которые самозанятому разрешены:

погрузка и разгрузка грузов — например, работа грузчиком при переезде;

— например, работа грузчиком при переезде; упаковка вещей , которые предоставил заказчик;

, которые предоставил заказчик; доставка покупок на дом по заказу частного лица;

по заказу частного лица; вывозка дровяной древесины для частных лиц.

Важно: доставку и упаковку самозанятый может выполнять только по заказам граждан, а не магазинов, служб доставки и других компаний. Подробный разбор — в статье самозанятый курьер в Беларуси.

Как найти клиентов водителю и грузчику

Такси обычно работает через агрегаторы, а вот грузоперевозки и помощь с переездом часто заказывают напрямую — по объявлениям, в районных чатах и по рекомендациям. Если вы работаете как ИП с грузовым автомобилем или как самозанятый грузчик, простая страница с услугами помогает получать заказы без посредников:

услуги и цены — за час, за рейс или за этаж;

— за час, за рейс или за этаж; фото автомобиля и его грузоподъёмность;

и его грузоподъёмность; форма заявки с адресами и датой;

с адресами и датой; онлайн-предоплата через ЕРИП, чтобы клиент не отменил заказ в последний момент;

через ЕРИП, чтобы клиент не отменил заказ в последний момент; контакты — телефон, Viber, Telegram.

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Частые вопросы

Можно ли работать в Яндекс Go самозанятым в Беларуси?

Нет. Перевозки пассажиров нет в перечне НПД, а для работы в такси водитель и автомобиль должны быть внесены в реестр перевозчиков. Работать можно по трудовому договору с таксопарком или как ИП.

Сколько платит налог ИП-таксист в Минске?

При едином налоге — 400 руб. в месяц в 2026 году. Если выручка за месяц больше 16 000 руб., с превышения доплачивается 6%. Взносы в ФСЗН платятся отдельно.

Может ли самозанятый заниматься грузоперевозками?

Нет. Перевозка грузов не входит в перечень НПД, для неё нужен ИП. Самозанятый может работать грузчиком, упаковывать вещи и доставлять покупки частным лицам.

Может ли самозанятый работать грузчиком?

Да. Погрузка и разгрузка грузов есть в перечне видов деятельности для НПД. Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.

Что будет за работу в такси без регистрации?

Работа без внесения в реестр перевозчиков запрещена. ИП грозит штраф от 20 до 200 базовых величин и конфискация дохода.

Итог

Самозанятость не подходит ни для такси, ни для грузоперевозок: этих видов деятельности нет в перечне НПД. Таксисту нужен ИП с регистрацией в реестре или трудовой договор с таксопарком, а в 2026 году ИП-таксист может платить единый налог от 300 до 400 руб. в месяц. Для грузоперевозок на своём транспорте тоже нужен ИП, а самозанятому остаются погрузка, упаковка и доставка покупок частным лицам. Чтобы получать заказы напрямую, соберите страницу с услугами и формой заявки на 🌱kvitly — бесплатно и без программиста.