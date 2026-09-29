Работать курьером как самозанятый в Беларуси можно, но только для частных клиентов: доставка товаров на дом есть в перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД), однако заказчиком должен быть гражданин, а не магазин, кафе или сервис доставки. Поэтому возить заказы Яндекс Доставки, ресторанов и интернет-магазинов со статусом самозанятого нельзя — в отличие от России, где это обычная практика. Разбираем, что разрешено, какие есть законные варианты для курьера и сколько платить налог.

Коротко: может ли самозанятый работать курьером

Можно: доставлять товары частным лицам по их заказу — например, забрать покупку с Kufar и привезти покупателю домой.

доставлять товары частным лицам по их заказу — например, забрать покупку с Kufar и привезти покупателю домой. Нельзя: работать на Яндекс Доставку, агрегаторы еды, магазины, аптеки и другие организации.

работать на Яндекс Доставку, агрегаторы еды, магазины, аптеки и другие организации. Такси и перевозка пассажиров в перечень НПД не входят вообще.

в перечень НПД не входят вообще. Налог: НПД 10% с дохода, но не меньше 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.

НПД 10% с дохода, но не меньше 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года. Для работы с компаниями нужен ИП, трудовой договор или договор с партнёром сервиса доставки.

Если вы ещё не оформлены, начните с гайда как стать самозанятым в Беларуси.

Что говорит перечень НПД о доставке

В перечне видов деятельности для НПД есть пункт 18 — «деятельность по доставке потребителям товаров на дом» (ОКЭД 53201). В примечании уточняется, что речь о доставке товара по адресу, который указал покупатель.

Ключевое слово — «потребителям». В перечне так обозначены граждане, которые заказывают услугу для личных нужд. Организации и ИП не могут заключать с самозанятым договор на курьерскую доставку: это прямо отмечают юристы, разбирая перечень.

Рядом в перечне есть ещё два пункта, полезных курьеру:

пункт 49 — погрузка и разгрузка грузов;

— погрузка и разгрузка грузов; пункт 78 — упаковка товаров, предоставленных потребителем.

Почему нельзя работать самозанятым в Яндекс Доставке

Большинство заказов на платформах доставки — от магазинов, ресторанов и аптек, то есть от организаций. Даже если вещь получает частный человек, заказчиком доставки выступает бизнес или сама платформа. Такая работа не подпадает под пункт 18, и платить с неё НПД нельзя.

Отдельно: в России самозанятые курьеры — массовое явление, и многие инструкции в интернете написаны для российских правил. В Беларуси НПД устроен иначе, поэтому ориентироваться на российские гайды не стоит.

Такси — тем более нет. Перевозки пассажиров в перечне НПД нет, работать водителем такси самозанятым нельзя.

Как законно работать курьером на платформы и компании

Если вы хотите возить заказы для магазинов, кафе или сервисов доставки, есть три законных варианта:

Трудовой договор — с компанией или партнёром платформы. Налоги и взносы за вас платит работодатель, у вас идёт стаж. Гражданско-правовой договор с организацией. Подоходный налог удерживает заказчик, самому регистрироваться не нужно. ИП — если хотите работать с несколькими заказчиками, самостоятельно планировать заказы и выставлять счета компаниям.

Подробное сравнение режимов — в статье самозанятый или ИП в Беларуси в 2026 году.

Кому и что может доставлять самозанятый курьер

Законная ниша для самозанятого курьера — частные заказы от людей:

забрать покупку у продавца с Kufar или из другого города и привезти покупателю;

доставить подарок или цветы от одного человека другому;

привезти вещи из магазина по просьбе пожилого человека — если он сам оплатил товар и заказал у вас доставку;

помочь с переездом: упаковать вещи, погрузить и разгрузить.

Во всех случаях заказывает и оплачивает доставку частное лицо. Если платит магазин, кафе или компания — это уже не НПД.

Сколько налога платит самозанятый курьер

Ставка НПД — 10% с дохода от физлиц. Взносы в ФСЗН уже включены, отдельно ничего платить не нужно.

Пример. Курьер за месяц выполнил 40 частных доставок по 15 руб. Доход — 600 руб., налог — 60 руб.

Пример в тихий месяц. Заказов было на 200 руб., налог по ставке 10% — 20 руб. С 1 июля 2026 года к уплате будет минимум 45 руб.

Как это работает:

Получили оплату — сразу формируете чек в приложении «Профдоход». За чек, сформированный не вовремя, применяется ставка 20%. Приложение само считает налог по итогам месяца. Оплачиваете налог до 22 числа следующего месяца.

Все ставки и изменения 2026 года — в статье налоги для самозанятых в Беларуси.

Как найти частные заказы и принимать оплату

Без платформы клиентов придётся искать самостоятельно: объявления на Kufar, районные чаты в Viber и Telegram, сарафанное радио. Постоянных клиентов проще удержать, если у вас есть понятная страница с услугами:

что доставляете — вещи, подарки, покупки с Kufar, помощь с переездом;

— вещи, подарки, покупки с Kufar, помощь с переездом; район и цены — по городу, за километр или фиксированно;

— по городу, за километр или фиксированно; форма заявки с адресами «откуда» и «куда»;

с адресами «откуда» и «куда»; онлайн-оплата — клиент платит по ссылке или QR-коду через ЕРИП;

— клиент платит по ссылке или QR-коду через ЕРИП; контакты — телефон, Viber, Telegram.

Самозанятые могут принимать оплату через ЕРИП и E-POS без расчётного счёта — подробнее в гайде как самозанятому принять оплату онлайн. Такую страницу можно собрать на 🌱kvitly за вечер: хостинг в Беларуси, домен .by, форма заявок и подключение белорусских платежей. Больше идей, где искать клиентов, — в статье как самозанятому найти первых клиентов.

Частые вопросы

Можно ли работать самозанятым курьером в Яндекс Доставке в Беларуси?

Нет. Самозанятый может доставлять товары только по заказам частных лиц. Заказы Яндекс Доставки, агрегаторов еды и магазинов идут от организаций, поэтому для такой работы нужен трудовой договор, договор с партнёром сервиса или ИП.

Может ли самозанятый доставлять еду из ресторанов?

Нет, если заказчик доставки — ресторан или сервис доставки. Это работа на организацию, и НПД к ней не применяется.

Может ли самозанятый работать в такси?

Нет. Перевозки пассажиров нет в перечне видов деятельности для НПД.

Может ли самозанятый помогать с переездами?

Да, в части погрузки и разгрузки, упаковки вещей и доставки товаров по заказу частного лица. Перевозка грузов как отдельная услуга в перечень не входит, поэтому для грузоперевозок на своём транспорте нужен ИП.

Сколько платит налог самозанятый курьер?

10% от дохода, но не меньше 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года. При доходе 600 руб. в месяц налог составит 60 руб.

Что будет, если работать курьером на платформу со статусом самозанятого?

Налоговая может признать такую деятельность незаконной предпринимательской — без регистрации ИП. За это предусмотрена административная ответственность, а с полученного дохода могут пересчитать налоги. Проще сразу выбрать законный формат.

Итог

Самозанятый курьер в Беларуси — это курьер для частных людей: доставка покупок, подарков и вещей по заказу гражданина, налог 10% с минимумом 45 руб. в месяц. Работать на Яндекс Доставку, рестораны и магазины со статусом самозанятого нельзя — для этого есть трудовой договор, договор с партнёром сервиса или ИП. А если хотите собирать частные заказы напрямую, сделайте страницу с формой заявки и оплатой через ЕРИП на 🌱kvitly — бесплатно и без программиста.