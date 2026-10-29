Виды деятельности самозанятых в Беларуси в 2026 году: полный список
Наталия Усова для раздела Академия
Чем можно заниматься самозанятому в Беларуси? Только тем, что есть в официальном перечне, — и этот перечень закрытый. Если вашего вида работы в нём нет, оформить его как самозанятость нельзя, даже если вы работаете один и без сотрудников. Ниже — полный действующий список видов деятельности, сгруппированный по сферам, с пояснениями, кому можно оказывать услуги, и ссылками на подробные разборы по профессиям.
Коротко: главное о перечне
- Перечень закрытый. Самозанятые (физлица без регистрации ИП) могут вести только виды деятельности из приложения 2 к постановлению Совета Министров №457 от 28 июня 2024 года «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности».
- Сколько видов. В перечне 87 пунктов, но пункт 17 (праздничные поздравления) исключён постановлением №637 ещё до вступления перечня в силу. Действует 86 видов деятельности.
- С какого времени. Перечень действует с 1 октября 2024 года. В 2026 году правительство меняло только список для ИП (постановление №56 от 2 февраля 2026 года), список для самозанятых остался прежним. Изменения 2026 года для самозанятых касаются налога: минимальный платёж 45 рублей в месяц с 1 июля и повышенная ставка 20% за несвоевременный чек.
- Коды. У каждого вида указан код по классификатору ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности». По нему вид деятельности выбирается в приложении «Налог на профессиональный доход».
- Главное ограничение. Работать нужно лично: без работников, без перепродажи чужих товаров и без посредничества.
Как читать перечень: три важные оговорки
Многие ошибаются не в выборе вида деятельности, а в деталях. В перечне есть уточнения, которые меняют суть:
- «По заказам потребителей». Потребитель — это физлицо, которое заказывает услугу для личных, семейных или домашних нужд. Если у вида стоит такая пометка (например, уборка жилья, отделочные работы, пошив одежды), работать с компаниями и ИП по нему нельзя. Убрать квартиру можно, офис — нет.
- «Из материалов или с предметами заказчика». Например, гравировка, переплёт или упаковка разрешены только с вещами, которые принёс сам клиент.
- «Без реализации образовательных программ». Обучение рисованию, музыке, танцам или работе на компьютере разрешено, но не в формате официальной образовательной программы.
Виды без таких пометок можно оказывать и физлицам, и организациям. Но работа для компании не должна подменять трудовые отношения: если вы фактически выполняете обязанности штатного сотрудника, налоговая может переквалифицировать доход.
Полный список видов деятельности самозанятых (2026)
Мы сгруппировали все 86 видов по сферам. В скобках — номер пункта перечня и коды ОКРБ, чтобы вам было проще найти нужный вид в приложении.
IT, дизайн и работа через интернет
- Разработка веб-сайтов и программного обеспечения, тестирование (п. 63; 6201, 63119).
- Установка и настройка компьютеров и программ (п. 83; 6209).
- Восстановление и ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов и периферии (п. 3; 6209, 9511).
- Удалённые работы и услуги через интернет, включая передачу прав, вне места нахождения заказчика (п. 16). Это самый широкий пункт: под него обычно относят онлайн-фриланс — от копирайтинга до монетизации контента. Заказчиками могут быть и физлица, и организации.
- Графический дизайн (п. 59; 741) и дизайн интерьеров (п. 60; 741).
- Моделирование предметов интерьера, одежды, мебели без изготовления моделей (п. 37; 741).
- Ландшафтное проектирование садов и парков (п. 36; 7111).
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Фото, видео и творчество
- Фотосъёмка, изготовление и ретушь фотографий (п. 85; 742). Без печати на текстиле, пластике, стекле, металле, дереве и керамике.
- Видеосъёмка и видеомонтаж (п. 2; 742).
- Постпродакшн видео: монтаж, субтитры, титры, графика, анимация (п. 50; 5912).
- Художественное и литературное творчество (п. 86; 9003). Исключение — журналисты без договоров с редакциями СМИ.
Подробнее: сайт и работа для фотографа-самозанятого.
Обучение
- Репетиторство — консультации школьникам по отдельным предметам, в том числе подготовка к централизованному тестированию (п. 71; 8559).
- Обучение рисованию, музыке, танцам, вокалу и ораторскому искусству без реализации образовательных программ (п. 42; 8552).
- Обучение работе на компьютере, ноутбуке, планшете и смартфоне без реализации образовательных программ (п. 41; 8559).
- Услуги учителя-дефектолога: логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога (п. 80; 8559). Нужна профильная квалификация.
Подробнее: сайт для репетитора: как оформить и принимать оплату.
Красота
- Парикмахерские и косметические услуги, маникюр и педикюр (п. 47; 9602). Косметические услуги — без физиотерапевтической аппаратуры и химического пилинга. Разрешены, например, подбор и нанесение косметики, ручной массаж и чистка кожи, депиляция.
- Нанесение аквагрима (п. 38; 9329, 9609).
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Уход за людьми и помощь по дому
- Уход за взрослыми и детьми, присмотр (п. 84; 88).
- Помощь в домохозяйстве: стирка и глажка белья, покупка продуктов, мытьё посуды, приготовление еды, оплата ЖКУ из средств того, о ком вы заботитесь (п. 75; 5629, 88, 9601, 9609).
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Уборка и обслуживание
- Уборка жилых помещений, в том числе химчистка ковров и мебели, — только для физлиц (п. 44; 8121).
- Уборка снега и льда (п. 22; 8122, 8129).
- Чистка салонов транспортных средств (п. 87; 452).
- Откачка и очистка выгребных ям, отстойников, колодцев (п. 46; 37) — по заказам потребителей.
Ремонт и отделка жилья
Все эти виды разрешены только по заказам потребителей, то есть для частных клиентов:
- Кладка и ремонт печей и каминов (п. 6; 43999).
- Малярные и стекольные работы (п. 7; 4334).
- Очистка и покраска кровли, ограждений и хозпостроек (п. 8; 4334).
- Штукатурные работы (п. 9; 4331).
- Прочие отделочные работы (п. 10; 4339).
- Столярные и плотницкие работы (п. 11; 4332).
- Установка потолков (п. 12; 4332).
- Напольные покрытия, облицовка стен, поклейка обоев (п. 13; 4333).
- Укладка тротуарной плитки (п. 14; 4211, 43999).
- Установка и ремонт дверей, окон и рам (п. 15; 4332).
Без пометки «по заказам потребителей»:
- Установка предметов интерьера и бытовых изделий в домах граждан (кроме кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемой мебели (п. 82; 4321, 4332).
- Сборка мебели (п. 72; 9524).
Подробнее: самозанятый на ремонте: какие работы можно и как искать заказы.
Ремонт вещей и техники
- Ремонт бытовой техники, средств связи, инструментов, велосипедов, самокатов — по заказам потребителей (п. 68; 3312, 45403, 9512, 9521, 9522, 9529).
- Ремонт часов, обуви, сумок, чемоданов, зонтов (п. 69; 9523, 9525, 95299).
- Ремонт одежды, трикотажа, головных уборов, ковров (п. 70; 95291).
- Ремонт и восстановление мебели, включая перетяжку (п. 67; 9524).
- Настройка и ремонт музыкальных инструментов (п. 40; 95299).
- Заточка и ремонт ножей и инструментов (п. 24; 3311, 3312, 95299).
- Изготовление дубликатов ключей (п. 25; 95299).
Пошив и изготовление на заказ
По заказам потребителей:
- Пошив одежды, включая головные уборы (п. 56; 14).
- Изготовление обуви и стелек (п. 57; 152).
- Постельное, столовое и кухонное бельё, шторы, покрывала, чехлы (п. 58; 1392, 15121).
- Установка и ремонт вручную сооружений и инвентаря для птиц, животных и пчёл (п. 81).
Рукоделие и handmade: изготовление и продажа
Это одни из немногих пунктов, где самозанятый может продавать товары, но только сделанные своими руками и только физлицам:
- Бижутерия и мелкие изделия из стекла, дерева, смолы, полимерной глины и других материалов (п. 26). Без драгоценных металлов и камней, бивней, рогов и зубов животных.
- Витражи (п. 27).
- Мелкие изделия: ручки, кошельки, перчатки, ремни, рамки, чехлы, свадебные аксессуары (п. 28).
- Мыло (п. 29), свечи (п. 31).
- Открытки, фотоальбомы и папки без полиграфии (п. 30).
- Садовый инвентарь (п. 32), инвентарь для птиц, животных и пчёл (п. 33).
- Цветочные композиции, кроме живых цветов (п. 34).
- Декорирование вручную, гравировка, переплёт и упаковка предметов, которые предоставил клиент (п. 23, 39, 48, 78).
Подробнее: что можно продавать самозанятому и как оформить интернет-магазин.
Еда, растения и животные
- Продажа потребителям самостоятельно изготовленной выпечки и готовой кулинарии, продукции цветоводства, семян и рассады, животных (кроме котят, щенков и диких животных) (п. 66).
- Продажа котят и щенков при условии, что вы содержите кошку или собаку (п. 65).
- Букеты и композиции из продуктов, кроме подакцизных, — по заказам потребителей (п. 74).
- Содержание, уход и дрессировка домашних животных, кроме сельскохозяйственных (п. 79). Как правило, сюда относят передержку, выгул и груминг.
- Услуги по дроблению зерна (п. 54) и отжиму сока (п. 55).
Аренда и прокат
- Сдача в аренду одного объекта (или его части) одному лицу по последовательным договорам (п. 51; 682).
- Краткосрочное проживание в собственном жилье, домиках и дачах — два и более договора в год, каждый не дольше 15 дней (п. 52; 552).
- Прокат развлекательного и спортивного инвентаря: велосипедов, коньков, снаряжения (п. 1).
Подробнее: сдача квартиры самозанятым: посуточно и надолго.
Доставка и погрузка
- Доставка на дом товаров, которые потребитель купил для личного пользования (п. 18; 53201).
- Погрузочно-разгрузочные работы (п. 49; 5224).
- Перевозка дровяной древесины потребителям (п. 43).
Подробнее: самозанятый курьер: можно ли работать в Яндекс Доставке.
Сад, участок и сельское хозяйство
- Выращивание сельскохозяйственной продукции (п. 45) и выпас скота (п. 4).
- Кошение трав (п. 35), стрижка деревьев и кустарников, в том числе фигурная (п. 76), уборка озеленённых территорий (п. 77).
- Заготовка дров по заказам потребителей (п. 5), распиловка и колка дров (п. 64).
Офисные и прочие услуги
- Письменный и устный перевод (п. 20; 743).
- Сурдоперевод (п. 21; 74909, 881).
- Копирование, подготовка документов и прочая офисная деятельность (п. 19; 8219).
- Оформление (украшение) автомобилей (п. 61) и внутренних пространств помещений (п. 62).
- Содержание могил и уход за ними (п. 73).
- Услуги автоматов для измерения веса и роста (п. 53).
Чего нет в перечне: частые вопросы
Ниже — занятия, о которых чаще всего спрашивают, но которых в перечне нет или которые разрешены с оговорками:
- Перепродажа товаров. Покупать и перепродавать нельзя. Продавать можно только то, что сделали сами, и только по пунктам из раздела про handmade и еду.
- Аниматоры, ведущие, поздравления. Пункт о праздничных поздравлениях исключили из перечня, поэтому для такой работы нужен другой статус.
- Такси и грузоперевозки. Перевозки пассажиров и грузоперевозок как отдельного вида в перечне нет: разрешены только доставка покупок на дом и перевозка дров потребителям. Разбирали подробно: можно ли самозанятому работать в такси и на грузоперевозках.
- Уборка офисов. Уборка разрешена только в жилых помещениях и только для физлиц.
- Фитнес-тренер, инструктор йоги очно. Отдельного пункта для таких услуг нет. Онлайн-занятия формально можно отнести к удалённым услугам через интернет (п. 16), но перед стартом лучше уточнить это в своей налоговой инспекции.
- Медицинский массаж и аппаратная косметология. Разрешены только косметические услуги без физиотерапевтической аппаратуры.
- Наём помощников. Даже по разрешённому виду нельзя привлекать работников по трудовым или гражданско-правовым договорам.
Что делать, если вашего вида деятельности нет в списке
Работать «как самозанятый» по виду вне перечня нельзя: такой доход могут признать незаконной предпринимательской деятельностью со штрафом и доначислением налогов. Есть три законных варианта:
- Зарегистрировать ИП. Для ИП перечень разрешённых видов шире (приложение 1 к тому же постановлению №457). Пошагово: как открыть ИП в Беларуси, а сравнение статусов — в статье самозанятый или ИП в 2026 году.
- Ремесленная деятельность. Часть ремёсел ведётся отдельно от этого перечня, с уплатой сбора за ремесленную деятельность.
- Агроэкотуризм. Услуги в сфере агроэкотуризма тоже имеют собственный режим со сбором.
Если сомневаетесь, к какому виду относится ваша работа, напишите в свою налоговую инспекцию по месту жительства или позвоните на контакт-центр МНС: письменный ответ инспекции защитит вас при проверке.
Как выбрать вид деятельности и начать работать
- Найдите свой вид в списке выше и проверьте оговорки: можно ли работать с компаниями, нужны ли материалы заказчика.
- Зарегистрируйтесь в приложении «Налог на профессиональный доход» и укажите вид деятельности. Пошаговая инструкция есть в нашем гайде как стать самозанятым в Беларуси.
- Разберитесь с налогом. Ставка 10% (20% с доходов свыше 60 000 рублей в год от белорусских организаций и ИП), с 1 июля 2026 года минимум 45 рублей в месяц. Подробно — в статье налоги для самозанятых в 2026 году.
- Формируйте чек при каждой оплате. С 2026 года за несвоевременный чек применяется ставка 20%.
Статус оформили — что дальше
Легальный статус решает вопрос с налоговой, но не приводит клиентов. Банки и бухгалтеры расскажут вам, как зарегистрироваться, а дальше начинается самое важное: где найти заказчиков и как сделать так, чтобы им было удобно платить.
- Покажите услуги и цены. Клиент, который видит прайс, примеры работ и отзывы, решается быстрее, чем тот, кому нужно спрашивать «сколько стоит?» в директе.
- Дайте записаться и оплатить онлайн. Онлайн-запись и оплата через ЕРИП или картой убирают лишнюю переписку. Как подключить: как самозанятому принять оплату онлайн.
- Найдите первых клиентов. Сарафанное радио, локальные чаты, карты и справочники: как самозанятому найти первых клиентов.
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Частые вопросы (FAQ)
Сколько видов деятельности разрешено самозанятым в Беларуси в 2026 году?
Действует 86 видов. В приложении 2 к постановлению Совета Министров №457 87 пунктов, но пункт 17 о праздничных поздравлениях исключён. Перечень действует с 1 октября 2024 года и в 2026 году для самозанятых не менялся.
Где найти официальный перечень видов деятельности самозанятых?
Это приложение 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2024 года №457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности» (с изменениями постановления №637 от 30 августа 2024 года). Текст опубликован на Национальном правовом интернет-портале pravo.by.
Может ли самозанятый работать с организациями и ИП?
Да, если у вида деятельности нет пометки «по заказам потребителей». Например, IT-разработку, дизайн, перевод и удалённые услуги через интернет можно оказывать компаниям. Уборку жилья, отделочные работы и пошив одежды — только физлицам. Доход от белорусских организаций и ИП свыше 60 000 рублей в год облагается по ставке 20%.
Можно ли самозанятому продавать товары?
Только собственного изготовления и только физлицам: handmade-изделия, мыло, свечи, выпечку и кулинарию, рассаду, цветы и некоторых животных. Перепродавать купленные товары нельзя, для этого нужен ИП.
Можно ли заниматься несколькими видами деятельности одновременно?
Да, перечень не ограничивает количество видов. Главное, чтобы каждый из них был в списке и вы выполняли работу лично, без работников.
Что будет, если работать по виду деятельности, которого нет в перечне?
Такой доход не считается законной самозанятостью. Его могут признать незаконной предпринимательской деятельностью: это штраф, доначисление налогов и возможная конфискация дохода. Если вашего занятия нет в списке, оформите ИП или проверьте, подходит ли ремесленная деятельность.
Коротко
Самозанятые в Беларуси могут вести 86 видов деятельности из закрытого перечня (приложение 2 к постановлению Совмина №457). Перед регистрацией найдите свой вид, проверьте, можно ли работать по нему с компаниями, и помните главное правило: всё делаете сами, без работников и перепродажи. А когда статус оформлен, займитесь клиентами — соберите страницу с услугами, записью и онлайн-оплатой на 🌱kvitly.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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