Компания Яндекс постоянно развивается и это видно невооруженным глазом. Все начинается с незначительных изменений, ребрендинге и заканчивается корректировками более глобальных внутренних процессов. Выполняя рекомендации из этой статьи, вы сможете продвинуться в поисковой выдаче как с интернет-магазином, так и с коммерческим сайтом.

Ключевые факторы ранжирования для интернет-магазинов в 2021 году

Согласно анализу сразу нескольких агентств в этом году остаются актуальными уже известные факторы:

Индекс качества сайта согласно оценке Яндекс.

Наличие голосового поиска.

Общее число качественных страниц в индексе.

Качество и количество ссылок, ведущих на ресурс.

Качество и количество исходящих ссылок.

Наличие социальных сетей и тематических групп.

Наличие своего действующего YouTube канала.

Среднее количество всех посещений интернет-магазина.

Суммарное количество переходов на сайт из социальных сетей.

Суммарное количество переходов на сайт из электронной почты.

Физические размеры и параметры HTML-кода.

Наличие ALT и количество слов в каждом заполненном ALT-атрибуте.

Количество ссылающихся на ресурс доменных имен.

Суммарное количество слов во внутренних ссылках.

Суммарное число посещений из поиска и поведенческие факторы пользователей.

Помимо этого на это влияют и другие показатели. Они менее глобальные, но не менее важные:

Наличие нескольких способов оплаты, в том числе картой.

Наличие доставки продукции.

Наличие стоимости на странице.

Наличие кнопки «Поделиться» для Facebook.

Наличие раздела с отзывами покупателей.

Суммарное количество изображений на сайте.

Соотношение контентной части к HTML коду страницы.

Наличие микроразметки.

Проработка сразу нескольких регионов.

Наличие разбавленных синонимами ключевых запросов.

Для крупных ресурсов наличие многоканального номера телефона.

Ниже, мы подробно разберем самые важные факторы среди двух списков.

Индекс качества сайта

Несколько лет назад индекс качества сайта затмил такой параметр как тематический индекс цитирования. В этом году он все так же будет оставаться одним из самых значимых факторов ранжирования интернет-магазинов в Яндексе.

Сайт может получить высокий индекс качества только если он будет трастовым по версии Яндекс. Траст — это комплекс из множества компонентов, который показывает настолько поисковик доверяет веб-ресурсу. Другими словами, в интернет-магазине должно быть достаточное количество качественного контента, подавляющее большинство страниц должно находиться в индексе, а на сам сайт должен идти стабильный поток пользователей, то есть трафик. Чем больше трафик, тем выше ресурс в поисковой выдаче. При этом тип трафика не имеет значения, это могут быть переходы из соцсетей, рекомендательных систем или поисковой выдачи.

Помимо этого, на индекс качества влияют поведенческие факторы. При создании крупного интернет-магазина со сложными описаниями или неудобной навигацией, вы рискуете потерять потенциальных клиентов. Они будут переходить по ссылке, искать глазами ответы на интересующие вопросы, не находить их, и быстро покидать ресурс. Это приведет к большому проценту отказов и некачественной метрике «Время на сайте». В совокупности этот фактор не позволит сайту выйти на лидирующие позиции.

Общее количество страниц в индексе

Попробуйте поискать крупных конкурентов в своей нише. Введите название компании или интернет-магазина в поиск и вы поймете, что количество страниц в индексе насчитывает более нескольких сотен. А у таких крупных фирм как 21vek.by больше нескольких тысяч. Вы тоже можете увеличить количество страниц в индексе, для этого стоит:

Найти от 3 до 5 своих самых известных конкурентов и сделать анализ. Для этого можно воспользоваться вспомогательными сервисами: MegaIndex, Alexa, Fanpage Karma, Antidogs, Mention, Brand24, LinkPad, Ahrefs Site Explorer и Spy words. Основная цель — попробовать превзойти конкурентов по количеству проиндексированных страниц вдвое. Тут стоит понимать, что это длительная и кропотливая работа. Начать необходимо с проработки контента, развития социальных сетей и накопления реферальных ссылок.

Не торопитесь удалять продукты, которые у вас закончились. Если страницы [проиндексировались](/blog/indieksacia-saita-staronka/) в Яндекс, то они имеют определенный вес и помогают сайту подниматься в поисковой выдаче. Поэтому лучше всего добавить пометку «Нет в наличии» и сохранить карточку товара.

Применяйте на сайте фильтры: «доступный паркет», «дубовый паркет», «дизайнерский паркет» или «прочный паркет». При достаточном количестве релевантных фильтров в интернет-магазине, они помогают увеличить количество проиндексированных страниц.

У второго и третьего пункта есть свои нюансы. При частом добавлении или удалении определенной страницы на сайте, ведущие на нее запросы будут находиться за пределами 10 первых мест в выдаче.

Все дело в том, что Яндекс может в любой момент исключить страницу с фильтрами/категориями/рубриками из индексации. Как правило, это происходит из-за некачественного наполнения. А пустые страницы удаляются и того быстрее.

Стоит отметить, что все интернет-магазины, продвигающиеся в Яндексе, сталкиваются с огромным количеством сайтов-агрегаторов. Они занимают значительную часть поисковой выдачи. Более того, агрегаторы в состоянии обогнать даже очень крупные фирмы, существующие на рынке десятилетиями. На их сайте собраны тысячи страниц с разными параметрами и это все успешно помогает подниматься в поисковой выдаче по обширному количеству запросов.

Конкурировать с агрегаторами довольно бессмысленно. Лучшее, что можно предпринять в этой ситуации — с удвоенной силой начать развивать свой интернет-магазин. Сделайте его незаменимым для покупателей, максимально удобным, понятным и доступным. Разумеется, региональный сайт не сможет соревноваться с агрегаторами по количеству страниц. Но и это не беда, начните вести блог, публикуйте статьи в Яндекс.Дзен, используйте Яндекс.Маркет, Яндекс.Карты и Яндекс.Кью.

Ссылки

Ссылочный профиль остается достаточно важным фактором ранжирования сайта в 2021 году. В Google его использует для ранжирования отдельных страниц на ресурсе. А вот в Яндекс он служит сигналом для ранжирования всего магазина целиком.

Поисковик учитывает суммарный вес ссылочного профиля. Бонусы получают наиболее релевантные страницы по поисковой фразе. Проще говоря, в ссылке должна присутствовать частичная или полная ключевая фраза. Тут важно соблюдать меру и не увлекаться. При оптимизации интернет-магазина в Яндекс самую значимую роль сыграют ссылки на главную страницу.

Закупка ссылок

Зачастую возникает вопрос: «Стоит ли покупать ссылки?». На него необходимо ответить самостоятельно. Мы лишь можем порекомендовать провести анализ своих конкурентов. Для этого введите в поисковую строку ключевой запрос, по которому вы продвигаетесь и выберите около 5 магазинов с первой страницы выдачи. Обратите особое внимание, чтобы это не были рекламные сайты, сервисы Яндекс или агрегаторы. В анализе помогут сервисы PR-CY и Similar Web.

После этого обратите внимание на показатель «Общее количество ссылок». Если у 4 из 5 сайтов число ссылок близится к нескольким сотням, то стоит стремиться к этому показателю. Закупать ссылки необходимо обдуманно и постепенно. При приобретении сразу нескольких десятков ссылок скорее всего интернет-магазин получит санкции от сервисов Яндекс и Google. Кроме того, покупать их стоит на сайтах с активной аудиторией. А сами ссылки размещать в статьях с полезным контентом, в котором будут использоваться ключевые запросы.

Возраст домена

Проводя анализ ссылочного профиля сайтов конкурентов, обязательно обратите внимание на возраст доменного имени. Проверить возраст можно в сервисе NIC.

Введите адрес в поисковое поле и нажмите на кнопку «Проверить», затем среди всех данных найдите пункт «created».

Теперь посмотрите в каком году был куплен адрес. Если ему более 10 лет, то не пытайтесь угнаться за пару лет за их количеством ссылок. Ведь конкуренты нарабатывали ссылочный трафик годами, а не делали все в один день. Рекомендуем в день оформлять не более 2-3 ссылок. Превышая этот лимит, вы рискуете попасть под подозрение в глазах роботов Яндекс, система не любит покупные ссылки.

При закупке ссылок, обратите внимание на сам ресурс, где они будут размещаться. Существует множество сайтов, которые достаточно дешево продают ссылки и при этом способствуют пессимизации сайта из-за своей репутации. Лучше всего потратить несколько часов на поиск действительно проверенных ресурсов и вложить в ссылки больше бюджета. Вот несколько рекомендаций по выбору сайтов-доноров и размещению ссылок:

Размещая ссылку, попросите продавца сделать перелинковку на сайте-доноре. Для этого используйте только релевантные теме страницы.

Не покупайте ссылки сразу после оформления и настройки доменного адреса. Такие действия приведут к искусственной пессимизации интернет-магазина. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это проработать контент на сайте и грамотно оформить карточки товаров.

Не закупайте ссылки через специализированные биржи. Как правило, они используют заспамленные площадки с плохим трастом.

Разместив ссылки, обязательно периодически проверяйте их. Дело в том, что некоторые недобросовестные вебмастера удаляют их через пару недель после получения оплаты.

При возможности, усиливайте купленные ссылки. Это делается с помощью подключения социальных сетей. За счет этого об интернет-магазине узнает максимальное количество новых пользователей.

Трафик и новый интернет магазин

Существует одна простая истина — чем больше трафик, тем выше сайт находится в поисковой выдаче. При поддержании постоянного потока посетителей, ваш интернет магазин займет лидирующее место в выдаче. Тут стоит понимать, что самые первые места достанутся более крупным и старым сайтам, чьи адреса куплены несколько лет назад. Такие сайты показываются по самым популярным запросам. А вот по низкочастотным запросам на самых верхних строках могут оказаться и довольно молодые сайты, с доменами купленными несколько месяцев назад.

Молодому ресурсу трудно мгновенно заработать хороший индекс качества сайта. Для этого потребуются месяцы кропотливой работы над продвижением интернет-магазина. А посещаемость должна превышать десятки тысяч посетителей в день. Помимо этого, пользователи должны долго находиться на странице и изучать ее, повышая тем самым качество поведенческих факторов для поисковика.

Широкий ассортимент

Большой ассортимент товаров для нового интернет-магазина — отличное преимущество. К сожалению, не все компании могут похвастаться тысячами различных позиций и созданными под них страницами. Таким ресурсам будет трудно опережать агрегаторов или крупные магазины, существующие на рынке десятилетиями. Однако тут есть одна уловка — эксклюзивные продукты. Благодаря им можно прекрасно продвигаться по низкочастотным запросам. Более того, в описании к товару стоит добавить ключевые фразы вроде: «мастер на час», «маникюр на дому», «специалист по ремонту» или любые другие услуги. Ведь они намного лучше продвигаются и так вы получите дополнительный трафик.

Другие важные факторы ранжирования в Яндекс

Контактные данные и адреса

Действующие номера телефонов и корректный адрес фирмы или склада имеет значение не только для клиентов, но и для Яндекса. Яндекс.Вебмастер при проверке сайта, выделит отдельным пунктом отсутствие контактных данных и карты. Поэтому обязательно укажите несколько телефонов, почту и добавьте раздел с картой. Помимо этого, необходимо указать эту информацию в самих Яндекс.Картах и Яндекс.Справочнике.

Карточки товаров

Оформляйте карточки товаров, они служат дополнительными страницами, на которые можно ссылаться. Загружайте в них больше изображений с продуктами, добавляйте детальное описание. Для систематизации магазина, можно создать отдельную страницу «Каталог» и разделить его на множество категорий. Чем богаче ассортимент интернет-магазина, тем лучше он будет индексироваться в Яндексе. Только не забывайте, даже в схожих товарах обязательно должно быть разное описание. Подбирайте синонимы, переформулируйте предложения, но ни в коем случае не повторяйтесь. Копии страниц индексируются некорректно, из-за подобного подхода ваш сайт потеряет свои позиции, а в худшем случае и вовсе пропадет из поисковой выдачи.

Документы и сертификаты

При реализации строительных материалов или медицинского оборудования в интернет-магазине, на них обязательно должны быть документы. Разместите актуальную информацию о регистрации магазина, ИП или Юридического лица. Создайте отдельную страницу на сайте с документацией, подтверждающей качество продукции, ее срок службы, технические характеристики.

Геолокация

Преимуществом для нового интернет-магазина является работа сразу в нескольких регионах. Если у вас есть партнеры или склады в других городах, то это обязательно надо отразить на сайте. В способах доставки укажите как можно получить свой заказ в том или ином городе. При необходимости, можно добавить многоканальных номер телефона, актуально для магазинов ориентирующихся на российский рынок.

Разные источники трафика

Обратите пристальное внимание на социальные сети. Все они хорошо влияют на позицию сайта в поисковой выдаче, особенно Facebook. Благодаря им интернет-магазин проще продвинуть и раскрутить на просторах интернета. Многие пользователи уже довольно давно выбирают для себя поиск товаров и услуг в Instagram. Им удобно посмотреть яркие и красивые фотографии в приложении и только после этого перейти на сам сайт и сделать заказ. Кроме того, через социальные сети и мессенджеры ответ комфортнее получать обратную связь.

Заключение

Молодому интернет-магазину трудно пробиться в поиске, ведь на рынке всегда будут гиганты отрасли, существующие десятилетиями. Однако сложно, не значит невозможно. Достаточно приложить немного усилий и уже через полгода или год вы заметите ощутимые результаты. Для этого достаточно хорошо поработать над контентом, карточками товаров, ассортиментом и юзабилити. Помимо этого, стоит подключить сторонние ресурсы и социальные сети и активно наращивать трафик. Не забывайте и о том, что при желании можно продвигаться по низкочастотным запросам, предлагая уникальную продукцию. Кроме того, со временем обязательно надо начать закупать внешние ссылки.