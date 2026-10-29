Да, стричь собак и кошек, брать питомцев на передержку и выгуливать их как самозанятый в Беларуси можно. В перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД) есть пункт об услугах по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных. Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 рублей в месяц с 1 июля 2026 года. Разбираем, какие услуги подходят под этот пункт, что требует ветеринарной лицензии и как находить клиентов-хозяев.

Проверить, есть ли ваша работа в официальном перечне, можно в нашем гайде «Виды деятельности самозанятых в Беларуси: полный список» — там все 86 разрешённых занятий по сферам с пояснениями.

Коротко: можно ли работать с животными как самозанятый

Можно. Пункт 79 перечня — услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных.

Пункт 79 перечня — услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных. Налог: НПД 10% с дохода, минимум 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.

НПД 10% с дохода, минимум 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года. Клиенты: у этого пункта нет пометки «только для потребителей», то есть работать можно и с физлицами, и с организациями.

у этого пункта нет пометки «только для потребителей», то есть работать можно и с физлицами, и с организациями. Нельзя: ветеринарные услуги, работа с сельскохозяйственными животными, наём помощников.

ветеринарные услуги, работа с сельскохозяйственными животными, наём помощников. Отдельно: продавать котят и щенков можно, только если вы сами держите кошку или собаку (пункт 65).

Если вы ещё не оформлены, начните с гайда как стать самозанятым в Беларуси.

Какие услуги подходят под пункт 79

Формулировка «содержание, уход и дрессировка» широкая. Как правило, под неё относят:

груминг — стрижку, мытьё, вычёсывание, тримминг, подстригание когтей;

— стрижку, мытьё, вычёсывание, тримминг, подстригание когтей; передержку — содержание питомца у себя дома, пока хозяева в отпуске или командировке;

— содержание питомца у себя дома, пока хозяева в отпуске или командировке; догситтинг и котситтинг — визиты к питомцу домой: покормить, поиграть, убрать лоток;

— визиты к питомцу домой: покормить, поиграть, убрать лоток; выгул собак ;

; дрессировку и коррекцию поведения , занятия с кинологом;

, занятия с кинологом; подготовку к выставкам — груминг и хендлинг.

Груминг и передержка в перечне отдельными словами не названы. Если ваша услуга нестандартная — например, зоотакси или фотосессии с питомцами, — лучше заранее уточнить в налоговой, к какому пункту её отнести. Фотосъёмка, кстати, есть в перечне отдельным пунктом (пункт 85).

Что самозанятому нельзя

Ветеринарные услуги. Лечение, уколы, прививки, обработка ран, чистка зубов под наркозом — это ветеринарная деятельность. Для неё нужны образование и специальное разрешение, она недоступна самозанятому.

Лечение, уколы, прививки, обработка ран, чистка зубов под наркозом — это ветеринарная деятельность. Для неё нужны образование и специальное разрешение, она недоступна самозанятому. Продавать корма, амуницию и косметику для животных. Перепродажа товаров самозанятому запрещена. Можно использовать свою косметику во время груминга — это часть услуги, а не продажа.

Перепродажа товаров самозанятому запрещена. Можно использовать свою косметику во время груминга — это часть услуги, а не продажа. Работать с сельскохозяйственными животными — козами, лошадьми, курами — по этому пункту.

— козами, лошадьми, курами — по этому пункту. Открыть зоосалон с мастерами. Нанимать работников нельзя: для салона с несколькими грумерами нужен ИП или юрлицо.

Передержка дома: на что обратить внимание

Передержка — популярная услуга, но здесь есть практические риски, которые лучше учесть заранее:

Правила содержания животных. В квартире и доме действуют местные правила содержания собак и кошек. Если у вас на передержке несколько животных, проверьте требования своего города и учитывайте интересы соседей.

В квартире и доме действуют местные правила содержания собак и кошек. Если у вас на передержке несколько животных, проверьте требования своего города и учитывайте интересы соседей. Договор с хозяином. Пропишите сроки, питание, выгул, кто платит за ветеринара в экстренном случае, как связаться с хозяином.

Пропишите сроки, питание, выгул, кто платит за ветеринара в экстренном случае, как связаться с хозяином. Ветпаспорт и прививки. Берите на передержку только привитых животных и проверяйте ветпаспорт — это защищает и вас, и других питомцев.

Берите на передержку только привитых животных и проверяйте ветпаспорт — это защищает и вас, и других питомцев. Ответственность. Если питомец убежит или пострадает, отвечать придётся вам. Фото- и видеоотчёты хозяевам заметно снижают число конфликтов.

Сколько налога платит самозанятый грумер

Ставка НПД — 10% с дохода от физлиц. Взносы в ФСЗН уже включены в эту сумму.

Пример 1. Грумер делает 25 стрижек в месяц по 50 руб. Доход — 1250 руб., налог — 125 руб.

Пример 2. Передержка собаки на 10 суток по 25 руб. и 8 выгулов по 10 руб. Доход — 330 руб., налог по ставке 10% — 33 руб., но с 1 июля 2026 года к уплате будет минимум 45 руб.

Как это работает:

Получили оплату — сразу формируете чек в приложении. За чек, сформированный не вовремя, применяется ставка 20%. Приложение само считает налог по итогам месяца. Налог платится до 22 числа следующего месяца.

Расходы на шампуни, инструменты и корм для питомцев на передержке из дохода не вычитаются — закладывайте их в цену. Все ставки — в статье налоги для самозанятых в Беларуси.

Как находить клиентов и принимать оплату

Хозяин доверяет вам члена семьи, поэтому выбирает долго и внимательно. Ему важно увидеть ваш опыт, условия и отзывы других владельцев. Что работает:

страница с услугами и ценами — по породам и размеру собаки, цена передержки за сутки, выгула за час;

— по породам и размеру собаки, цена передержки за сутки, выгула за час; фото работ «до и после» для груминга и фото с передержки;

для груминга и фото с передержки; онлайн-запись на свободное время;

на свободное время; условия передержки — где живёт питомец, сколько гуляет, присылаете ли фотоотчёты;

— где живёт питомец, сколько гуляет, присылаете ли фотоотчёты; отзывы хозяев.

Оплату удобно принимать через ЕРИП: самозанятые могут подключить ЕРИП и E-POS без расчётного счёта. Подробнее — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн.

Страницу с прайсом, галереей работ и онлайн-записью можно собрать на 🌱kvitly за вечер: хостинг в Беларуси, домен .by и подключение белорусских платежей. Где искать первых клиентов — в статье как самозанятому найти первых клиентов.

Частые вопросы

Может ли грумер быть самозанятым в Беларуси?

Да. Услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных входят в перечень видов деятельности для НПД (пункт 79). Груминг, как правило, относят к уходу за животными.

Можно ли брать собак на передержку как самозанятый?

Да, передержку обычно относят к содержанию домашних животных по пункту 79. Заключите с хозяином договор и учитывайте местные правила содержания животных в жилье.

Может ли самозанятый продавать корм и амуницию для животных?

Нет. Самозанятым запрещена перепродажа товаров. Использовать свою косметику во время груминга можно — это часть услуги.

Можно ли самозанятому делать прививки и лечить животных?

Нет. Ветеринарные услуги требуют профильного образования и разрешения и недоступны в рамках самозанятости.

Можно ли самозанятому продавать щенков и котят?

Да, но только если вы сами держите кошку или собаку. Это отдельный пункт перечня (пункт 65).

Можно ли работать с зоомагазином или ветклиникой?

У пункта 79 нет ограничения «только для потребителей», поэтому оказывать услуги организациям можно. Важно, чтобы это не подменяло трудовые отношения: если клиника фактически платит вам как сотруднику по графику, это уже работа по найму.

Итог

Грумеру, догситтеру и кинологу самозанятость в Беларуси подходит хорошо: услуги по уходу, содержанию и дрессировке домашних животных есть в перечне, налог 10% с минимумом 45 руб. в месяц. Главные границы — без ветеринарии, без продажи товаров и без наёмных мастеров. Чтобы хозяева доверяли вам с первого визита, сделайте страницу с прайсом, фото работ, условиями передержки и онлайн-записью на 🌱kvitly.