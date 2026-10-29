Самозанятый грумер и передержка животных в Беларуси в 2026 году: что можно и сколько платить
Наталия Усова для раздела Академия
Да, стричь собак и кошек, брать питомцев на передержку и выгуливать их как самозанятый в Беларуси можно. В перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД) есть пункт об услугах по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных. Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 рублей в месяц с 1 июля 2026 года. Разбираем, какие услуги подходят под этот пункт, что требует ветеринарной лицензии и как находить клиентов-хозяев.
Проверить, есть ли ваша работа в официальном перечне, можно в нашем гайде «Виды деятельности самозанятых в Беларуси: полный список» — там все 86 разрешённых занятий по сферам с пояснениями.
Коротко: можно ли работать с животными как самозанятый
- Можно. Пункт 79 перечня — услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных.
- Налог: НПД 10% с дохода, минимум 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.
- Клиенты: у этого пункта нет пометки «только для потребителей», то есть работать можно и с физлицами, и с организациями.
- Нельзя: ветеринарные услуги, работа с сельскохозяйственными животными, наём помощников.
- Отдельно: продавать котят и щенков можно, только если вы сами держите кошку или собаку (пункт 65).
Если вы ещё не оформлены, начните с гайда как стать самозанятым в Беларуси.
Какие услуги подходят под пункт 79
Формулировка «содержание, уход и дрессировка» широкая. Как правило, под неё относят:
- груминг — стрижку, мытьё, вычёсывание, тримминг, подстригание когтей;
- передержку — содержание питомца у себя дома, пока хозяева в отпуске или командировке;
- догситтинг и котситтинг — визиты к питомцу домой: покормить, поиграть, убрать лоток;
- выгул собак;
- дрессировку и коррекцию поведения, занятия с кинологом;
- подготовку к выставкам — груминг и хендлинг.
Груминг и передержка в перечне отдельными словами не названы. Если ваша услуга нестандартная — например, зоотакси или фотосессии с питомцами, — лучше заранее уточнить в налоговой, к какому пункту её отнести. Фотосъёмка, кстати, есть в перечне отдельным пунктом (пункт 85).
Что самозанятому нельзя
- Ветеринарные услуги. Лечение, уколы, прививки, обработка ран, чистка зубов под наркозом — это ветеринарная деятельность. Для неё нужны образование и специальное разрешение, она недоступна самозанятому.
- Продавать корма, амуницию и косметику для животных. Перепродажа товаров самозанятому запрещена. Можно использовать свою косметику во время груминга — это часть услуги, а не продажа.
- Работать с сельскохозяйственными животными — козами, лошадьми, курами — по этому пункту.
- Открыть зоосалон с мастерами. Нанимать работников нельзя: для салона с несколькими грумерами нужен ИП или юрлицо.
Передержка дома: на что обратить внимание
Передержка — популярная услуга, но здесь есть практические риски, которые лучше учесть заранее:
- Правила содержания животных. В квартире и доме действуют местные правила содержания собак и кошек. Если у вас на передержке несколько животных, проверьте требования своего города и учитывайте интересы соседей.
- Договор с хозяином. Пропишите сроки, питание, выгул, кто платит за ветеринара в экстренном случае, как связаться с хозяином.
- Ветпаспорт и прививки. Берите на передержку только привитых животных и проверяйте ветпаспорт — это защищает и вас, и других питомцев.
- Ответственность. Если питомец убежит или пострадает, отвечать придётся вам. Фото- и видеоотчёты хозяевам заметно снижают число конфликтов.
Сколько налога платит самозанятый грумер
Ставка НПД — 10% с дохода от физлиц. Взносы в ФСЗН уже включены в эту сумму.
Пример 1. Грумер делает 25 стрижек в месяц по 50 руб. Доход — 1250 руб., налог — 125 руб.
Пример 2. Передержка собаки на 10 суток по 25 руб. и 8 выгулов по 10 руб. Доход — 330 руб., налог по ставке 10% — 33 руб., но с 1 июля 2026 года к уплате будет минимум 45 руб.
Как это работает:
- Получили оплату — сразу формируете чек в приложении. За чек, сформированный не вовремя, применяется ставка 20%.
- Приложение само считает налог по итогам месяца.
- Налог платится до 22 числа следующего месяца.
Расходы на шампуни, инструменты и корм для питомцев на передержке из дохода не вычитаются — закладывайте их в цену. Все ставки — в статье налоги для самозанятых в Беларуси.
Как находить клиентов и принимать оплату
Хозяин доверяет вам члена семьи, поэтому выбирает долго и внимательно. Ему важно увидеть ваш опыт, условия и отзывы других владельцев. Что работает:
- страница с услугами и ценами — по породам и размеру собаки, цена передержки за сутки, выгула за час;
- фото работ «до и после» для груминга и фото с передержки;
- онлайн-запись на свободное время;
- условия передержки — где живёт питомец, сколько гуляет, присылаете ли фотоотчёты;
- отзывы хозяев.
Оплату удобно принимать через ЕРИП: самозанятые могут подключить ЕРИП и E-POS без расчётного счёта. Подробнее — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн.
Страницу с прайсом, галереей работ и онлайн-записью можно собрать на 🌱kvitly за вечер: хостинг в Беларуси, домен .by и подключение белорусских платежей. Где искать первых клиентов — в статье как самозанятому найти первых клиентов.
Частые вопросы
Может ли грумер быть самозанятым в Беларуси?
Да. Услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных входят в перечень видов деятельности для НПД (пункт 79). Груминг, как правило, относят к уходу за животными.
Можно ли брать собак на передержку как самозанятый?
Да, передержку обычно относят к содержанию домашних животных по пункту 79. Заключите с хозяином договор и учитывайте местные правила содержания животных в жилье.
Может ли самозанятый продавать корм и амуницию для животных?
Нет. Самозанятым запрещена перепродажа товаров. Использовать свою косметику во время груминга можно — это часть услуги.
Можно ли самозанятому делать прививки и лечить животных?
Нет. Ветеринарные услуги требуют профильного образования и разрешения и недоступны в рамках самозанятости.
Можно ли самозанятому продавать щенков и котят?
Да, но только если вы сами держите кошку или собаку. Это отдельный пункт перечня (пункт 65).
Можно ли работать с зоомагазином или ветклиникой?
У пункта 79 нет ограничения «только для потребителей», поэтому оказывать услуги организациям можно. Важно, чтобы это не подменяло трудовые отношения: если клиника фактически платит вам как сотруднику по графику, это уже работа по найму.
Итог
Грумеру, догситтеру и кинологу самозанятость в Беларуси подходит хорошо: услуги по уходу, содержанию и дрессировке домашних животных есть в перечне, налог 10% с минимумом 45 руб. в месяц. Главные границы — без ветеринарии, без продажи товаров и без наёмных мастеров. Чтобы хозяева доверяли вам с первого визита, сделайте страницу с прайсом, фото работ, условиями передержки и онлайн-записью на 🌱kvitly.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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