Да, убирать квартиры и дома как самозанятый в Беларуси можно: уборка жилых помещений, в том числе химчистка ковров и мебели, есть в перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД). Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 рублей в месяц с 1 июля 2026 года. Но у этого пункта есть важное ограничение, о котором многие узнают слишком поздно: убирать можно только жильё и только для частных клиентов. Офисы, магазины и подъезды по заказу компаний — уже не самозанятость. Разбираем, что можно клинеру на НПД, сколько платить и как находить клиентов.

Проверить, есть ли ваша работа в официальном перечне, можно в нашем гайде «Виды деятельности самозанятых в Беларуси: полный список» — там все 86 разрешённых занятий по сферам с пояснениями.

Коротко: может ли клинер быть самозанятым

Можно. Пункт 44 перечня — уборка жилых помещений, включая химчистку ковров и мебели.

Пункт 44 перечня — уборка жилых помещений, включая химчистку ковров и мебели. Клиенты: только физлица для личных нужд. Компании и ИП заказать у вас уборку не могут.

только физлица для личных нужд. Компании и ИП заказать у вас уборку не могут. Объекты: квартиры, дома, дачи. Офисы и коммерческие помещения — нельзя.

квартиры, дома, дачи. Офисы и коммерческие помещения — нельзя. Налог: НПД 10% с дохода, минимум 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.

НПД 10% с дохода, минимум 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года. Нельзя: нанимать помощников и работать бригадой на себя.

Если вы ещё не оформлены, начните с гайда как стать самозанятым в Беларуси.

Какие услуги может оказывать самозанятый клинер

По пункту 44 и соседним пунктам перечня можно предлагать:

поддерживающую и генеральную уборку квартир и домов;

уборку после ремонта в квартире;

мытьё окон и балконов в жилье клиента;

химчистку ковров, диванов, матрасов и мягкой мебели на дому;

помощь по дому — стирку, глажку, мытьё посуды (пункт 75);

уборку снега и льда (пункт 22);

уборку озеленённых территорий от листьев и мусора, покос травы (пункты 35 и 77) — например, на даче у клиента;

чистку салона автомобиля (пункт 87).

Где проходит граница: что самозанятому клинеру нельзя

Уборка офисов, магазинов, кафе, салонов. Пункт 44 говорит только о жилых помещениях. Даже если офис маленький, а заказчик — ваш знакомый, это не самозанятость.

Пункт 44 говорит только о жилых помещениях. Даже если офис маленький, а заказчик — ваш знакомый, это не самозанятость. Работа по заказу компаний. Уборка жилья разрешена только по заказам потребителей. Если клининговая компания или управляющая организация платит вам за уборку квартир своих клиентов, это уже не ваш частный клиент. Уточните схему в налоговой, прежде чем соглашаться.

Уборка жилья разрешена только по заказам потребителей. Если клининговая компания или управляющая организация платит вам за уборку квартир своих клиентов, это уже не ваш частный клиент. Уточните схему в налоговой, прежде чем соглашаться. Свой клининг-бизнес с командой. Нанимать помощников нельзя. Если хотите бригаду, нужен ИП или юрлицо. Двое самозанятых могут работать на одном объекте, только если каждый заключает договор с клиентом и получает оплату напрямую.

Нанимать помощников нельзя. Если хотите бригаду, нужен ИП или юрлицо. Двое самозанятых могут работать на одном объекте, только если каждый заключает договор с клиентом и получает оплату напрямую. Уборка подъездов по договору с ЖЭС или товариществом собственников — это заказ организации, а не потребителя.

Сколько налога платит самозанятый клинер

Ставка НПД — 10% с дохода от физлиц. Взносы в ФСЗН уже включены в эту сумму.

Пример 1. Клинер делает 16 поддерживающих уборок в месяц по 60 руб. Доход — 960 руб., налог — 96 руб.

Пример 2. Летом было 2 генеральных уборки по 150 руб. и 3 химчистки дивана по 70 руб. Доход — 510 руб., налог — 51 руб.

Пример 3. В отпуске заказов было на 200 руб. Налог по ставке 10% — 20 руб., но с 1 июля 2026 года к уплате будет минимум 45 руб.

Как это работает:

Получили оплату — сразу формируете чек в приложении. За чек, сформированный не вовремя, применяется ставка 20%. Приложение само считает налог по итогам месяца. Налог платится до 22 числа следующего месяца.

Расходы на химию, инвентарь и проезд из дохода не вычитаются — закладывайте их и налог в цену уборки. Все ставки — в статье налоги для самозанятых в Беларуси.

Как оформить работу с клиентом

С постоянными клиентами лучше заключить простой письменный договор возмездного оказания услуг. В нём стоит прописать:

адрес и состав уборки — какие комнаты, что входит, что нет;

периодичность и график;

чьи средства и инвентарь используются;

стоимость и порядок оплаты;

ответственность за повреждение имущества и порядок решения споров.

Для разовых заказов достаточно понятного прайса и чек-листа уборки, который клиент видит заранее. Это снимает большинство конфликтов «я думал, что это входит в стоимость».

Как находить клиентов и принимать оплату

Клиенты выбирают клинера по доверию и понятной цене. Им важно знать заранее, сколько будет стоить уборка, что в неё входит и можно ли вам доверить ключи. Что работает:

прайс с расчётом по площади или по типу уборки — поддерживающая, генеральная, после ремонта;

или по типу уборки — поддерживающая, генеральная, после ремонта; чек-лист каждой услуги — что именно вы делаете на кухне, в ванной, в комнатах;

— что именно вы делаете на кухне, в ванной, в комнатах; онлайн-запись на свободную дату и время;

на свободную дату и время; отзывы с фото «до и после» ;

; понятные условия — переносы, отмена, что делать, если клиента нет дома.

Оплату удобно принимать через ЕРИП: самозанятые могут подключить ЕРИП и E-POS без расчётного счёта. Подробнее — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн.

Страницу с прайсом, онлайн-записью и оплатой можно собрать на 🌱kvitly за вечер: хостинг в Беларуси, домен .by и подключение белорусских платежей. Где искать первых заказчиков — в статье как самозанятому найти первых клиентов.

Частые вопросы

Может ли самозанятый заниматься клинингом в Беларуси?

Да, если речь об уборке жилых помещений для частных клиентов. Это пункт 44 перечня видов деятельности для НПД. Налог — 10% с дохода, минимум 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.

Можно ли самозанятому убирать офисы?

Нет. Самозанятым разрешена уборка только жилых помещений и только по заказам физлиц. Для уборки офисов и коммерческих помещений нужен ИП или юрлицо.

Может ли самозанятый работать на клининговую компанию?

Уборка жилья разрешена самозанятому только по заказам потребителей. Если вам платит компания, а не владелец квартиры, такая схема может не подпадать под НПД. Перед началом работы уточните её в налоговой.

Можно ли самозанятому клинеру работать с напарником?

Нанимать помощника нельзя. Работать вдвоём на одном объекте можно, только если каждый оформлен как самозанятый, заключает договор с клиентом и получает оплату напрямую.

Нужно ли самозанятому клинеру заключать договор?

Закон не требует письменного договора на каждую уборку, но с постоянными клиентами он защищает обе стороны: фиксирует состав работ, цену и ответственность за имущество.

Можно ли включить химчистку дивана в услуги?

Да. Химчистка ковров и мебели в жилом помещении прямо входит в пункт 44 перечня.

Итог

Самозанятость подходит клинеру, который убирает квартиры и дома для частных клиентов: налог 10% с минимумом 45 руб. в месяц, никаких деклараций и бухгалтера. Главные границы — только жильё, только физлица и без наёмных помощников. Чтобы клиенты записывались сами, а не уточняли цену в переписке, сделайте страницу с прайсом, чек-листом уборки и онлайн-записью на 🌱kvitly.