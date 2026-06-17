Strona wizytówkowa u jednego dostawcy, sklep internetowy u drugiego, CRM do zamówień u trzeciego, program do mailingu u czwartego i osobny operator płatności u piątego — tak wygląda dzień powszedni wielu małych firm w Polsce. Każde z tych narzędzi trzeba opłacić, skonfigurować i osobno się go nauczyć, a dane o klientach żyją w pięciu różnych miejscach naraz. Sprawdzamy, ile realnie kosztuje taki zestaw i co zmienia się, gdy strona, sklep, CRM i e-maile działają w jednym miejscu.

Ile kosztuje typowy zestaw pięciu narzędzi

Zanim porównamy rozwiązania all-in-one, zobaczmy, z czego realnie składa się stack małej firmy prowadzącej sprzedaż online:

Kreator stron (np. WebWave, Wix) — pełny dostęp do edytora i własna domena to zwykle kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Platforma e-commerce (np. Shoper, IdoSell) — w zależności od liczby produktów i funkcji często 60–300 zł miesięcznie.

System CRM (np. Livespace) — od ok. 69 zł miesięcznie za użytkownika, a w pakietach z automatyzacją od 239 zł.

Program do e-mail marketingu (np. GetResponse, MailerLite) — od 49 zł miesięcznie przy niewielkiej bazie kontaktów, więcej przy większej liście.

Operator płatności online (np. Tpay, PayU) — zwykle prowizja 1–3% od każdej transakcji, czasem dodatkowo opłata abonamentowa.

W sumie to często 250–900 zł miesięcznie, zanim firma zarobi pierwszą złotówkę — i to nie licząc czasu na konfigurację pięciu paneli, naukę ich obsługi i ręczne przepisywanie zamówień między systemami.

Dlaczego małe firmy kończą z dziesiątkami narzędzi

To nie wina właścicieli firm — każde narzędzie z osobna robi swoje zadanie dobrze, problem zaczyna się, gdy trzeba je połączyć. Z badań rynku SaaS wynika, że firmy poniżej 200 pracowników korzystają średnio z 25–55 aplikacji. Każda kolejna to nowe logowanie, nowa faktura i nowe miejsce, w którym mogą zniknąć dane o kliencie.

W praktyce wygląda to tak: klient wypełnia formularz na stronie, a lead trzeba ręcznie przenieść do CRM. Ktoś składa zamówienie w sklepie, a e-mail z potwierdzeniem trzeba wysłać z osobnego systemu mailingowego. Płatność przychodzi na konto operatora płatności, a faktura żyje w trzecim miejscu. Każde z tych przełączeń to czas i ryzyko błędu.

Co się zmienia, gdy strona, sklep, CRM i e-maile są w jednym miejscu

Platformy typu all-in-one, jak 🌱kvitly, łączą te funkcje w jednym panelu logowania. Formularz na stronie i zamówienie w sklepie trafiają od razu do wbudowanego CRM — bez ręcznego przenoszenia danych. Płatność, która właśnie wpłynęła, automatycznie uruchamia e-mail transakcyjny do klienta, a AI pomaga napisać treści i posty promocyjne, gdy zabraknie na to czasu.

Dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą to różnica między pięcioma zakładkami w przeglądarce i jednym miejscem, w którym widać całą historię klienta — od pierwszego wejścia na stronę do zapłaconej faktury.

Stack pięciu narzędzi vs jedna platforma — co się bardziej opłaca

Porównajmy to na konkretnych liczbach:

Stack 5 narzędzi: strona + sklep + CRM + e-mail marketing + płatności = od ok. 250 do 900 zł miesięcznie, plus prowizje od transakcji i czas na integracje między systemami.

strona + sklep + CRM + e-mail marketing + płatności = od ok. 250 do 900 zł miesięcznie, plus prowizje od transakcji i czas na integracje między systemami. 🌱 kvitly Rozwój (7 €/mo, rozliczane rocznie): strona z własną domeną, sklep do 150 produktów, CRM z zarządzaniem kontaktami i fakturowaniem, e-maile do klientów i płatności online — w jednej cenie.

strona z własną domeną, sklep do 150 produktów, CRM z zarządzaniem kontaktami i fakturowaniem, e-maile do klientów i płatności online — w jednej cenie. 🌱kvitly Rozkwit (15 €/mo, rozliczane rocznie): wszystko bez limitów — nielimitowane strony i produkty, pełny CRM, zaawansowany marketing i eksport zamówień do systemów zewnętrznych.

Nawet przy ostrożnym przeliczeniu jedna platforma zwykle wychodzi taniej niż pięć osobnych abonamentów — a do tego nie trzeba ręcznie przepisywać zamówień ze sklepu do CRM ani pamiętać o pięciu terminach płatności.

Jak zacząć: migracja czy start od zera

Jeśli zaczynasz od zera, AI-kreator 🌱kvitly zbuduje pierwszą wersję strony na podstawie krótkiego opisu Twojego biznesu — zwykle w kilka minut, a nie dni.

Opisz swój biznes — branżę, produkty lub usługi, cele. AI przygotowuje stronę, treści i strukturę sklepu, które dopracowujesz w wizualnym edytorze. Dodajesz produkty, łączysz płatności i włączasz e-maile do klientów — wszystko w tym samym panelu.

Jeśli masz już stronę lub sklep gdzie indziej, możesz zacząć równolegle i przełączyć domenę, gdy nowa wersja będzie gotowa. Cały etap startowy można przetestować w 14-dniowym okresie próbnym — bez zobowiązań i bez karty kredytowej.

Najczęstsze pytania

Czy mogę przenieść istniejącą stronę lub sklep do 🌱kvitly?

Tak. Możesz zbudować nową wersję strony w 🌱kvitly, przetestować ją na domenie testowej, a docelową domenę podłączyć, gdy będziesz gotowy do przełączenia.

Czy 🌱kvitly nadaje się dla jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)?

Tak — plan Początek jest darmowy i wystarcza na start: jedna strona, do 50 produktów i podstawowe zarządzanie zamówieniami. Gdy biznes rośnie, można przejść na plan Rozwój lub Rozkwit z pełnym CRM i e-mailami do klientów.

Czy trzeba znać się na programowaniu, żeby skonfigurować CRM i e-maile?

Nie. Formularze, statusy zamówień, e-maile do klientów i automatyzacje ustawia się w wizualnym panelu, bez pisania kodu.

Ile to kosztuje i czy jest darmowy okres próbny?

Plany zaczynają się od 0 € miesięcznie (Początek) i sięgają 15 €/mo przy rozliczeniu rocznym (Rozkwit, bez limitów). Wszystkie funkcje można sprawdzić w 14-dniowym okresie próbnym, bez podawania karty kredytowej.

Zamiast pięciu abonamentów, pięciu loginów i pięciu miejsc, w których mogą zgubić się dane klienta — wypróbuj kvitly bezpłatnie i zobacz, jak wygląda strona, sklep, CRM i e-maile w jednym miejscu.